CENTRAL Trung Đông đồng hành, tiếp lửa cho U23 Việt Nam

Đặc biệt, CENTRAL - Công ty Xây dựng Việt Nam đang triển khai các dự án quy mô lớn tại Trung Đông đã tài trợ vé và toàn bộ chi phí cho hàng trăm kỹ sư và công nhân tại dự án Sumou Towers (Jeddah, Ả Rập Xê Út) đến sân vận động King Abdullah Sports City để tiếp lửa cho U23 Việt Nam trong cả hai trận đấu quan trọng tại vòng bảng.

Trận ra quân gặp U23 Jordan, nơi U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng 2–0, tạo khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á.

Trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 2–1, qua đó củng cố vị thế tại bảng đấu.

Trên khán đài, hình ảnh những kỹ sư, công nhân CENTRAL khoác lên mình sắc đỏ, mang theo cờ Tổ quốc và băng rôn cổ vũ đã tạo nên một "khán đài Việt Nam thu nhỏ" giữa lòng Trung Đông. Những tiếng hô vang "Việt Nam chiến thắng", những khoảnh khắc vỡ òa sau mỗi bàn thắng đã tiếp thêm động lực không nhỏ cho các cầu thủ trẻ thi đấu trên sân.

Anh Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Dự án tại Ả Rập Xê Út cùng đội ngũ CENTRAL trước sân vận động King Abdullah Sports City hào hứng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Đặc biệt, chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan mang ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt chuyên môn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ả Rập Xê Út.

Chăm lo đời sống tinh thần người lao động nơi xa xứ

Trong môi trường làm việc xa quê, những hoạt động mang tính kết nối văn hóa - thể thao giúp người lao động: Giảm áp lực công việc, tăng tinh thần đoàn kết, củng cố sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Qua đó, CENTRAL không chỉ xây dựng các công trình quy mô lớn, mà còn xây dựng một tập thể vững mạnh về tinh thần.

CENTRAL đã tặng vé, băng rôn và áo cờ đỏ sao vàng cho toàn bộ nhân sự trong công ty

Những CĐV nhiệt thành của U23 Việt Nam tại Ả Rập Xê Út

CENTRAL - Mang tinh thần Việt Nam ra thế giới

Song song với các hoạt động văn hóa - thể thao, CENTRAL đang từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tại Ả Rập Xê Út, dự án Sumou Towers do CENTRAL tham gia thi công với quy mô 2 tháp, 63 tầng và 71 tầng, cao 310m, là một trong những tổ hợp tháp cao tầng có yêu cầu kỹ thuật khắt khe, thể hiện năng lực, uy tín và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt tại Trung Đông.

Phối cảnh dự án Tháp đôi Sumou Towers

Trong bối cảnh đó, hình ảnh kỹ sư, công nhân CENTRAL nhuộm đỏ khán đài, đồng hành cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực: Người Việt không chỉ làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài, mà còn luôn giữ vững tinh thần dân tộc, đoàn kết và tự hào.