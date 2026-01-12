AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Sự hợp tác này giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hợp đồng có thời hạn 10 năm, đánh dấu khởi đầu hợp tác dài hạn giữa hai bên trong thời gian tới.

Tây Ninh - Triển vọng mới tại khu vực Đông Nam Bộ

Những năm gần đây, Tây Ninh nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng năm 2025 ước đạt 9,52%, xếp thứ 2 khu vực phía Nam và thứ 8 cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 206 nghìn tỷ đồng (tăng 15,65%), doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng (tăng 40,5%). Từ nền tảng là một địa phương mạnh về nông nghiệp, Tây Ninh sở hữu lợi thế lớn về quỹ đất, nguồn nguyên liệu và lực lượng lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế khu vực.

Bước sang giai đoạn mới, cùng sự liên kết và kết nối thuận lợi sau sáp nhập với Long An và hệ thống cảng biển trọng điểm, Tây Ninh đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và dịch vụ thương mại. Điều này tạo tiền đề hình thành thị trường bán lẻ hiện đại, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Theo hợp đồng hợp tác, LOTTE MART Việt Nam và AgriS sẽ phối hợp phát triển và vận hành LOTTE MART Tây Ninh trên khu đất hơn 8.500 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, với diện tích kinh doanh khoảng 2.631m2. Dự án có vị trí nằm bên cạnh vòng xoay giao nối giữa đường 30/4 (được xem như tuyến tài chính – hành chính sự nghiệp) và đường Cách Mạng Tháng Tám, được xem như là tuyến đường kinh doanh thương mại sầm uất.

LOTTE MART Tây Ninh được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân địa phương không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi, đa dạng, đồng thời góp phần nâng tầm thị trường bán lẻ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội địa phương.

Đại diện AgriS, ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc cho biết tại Lễ ký kết, khi AgriS và LOTTE MART Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược 10 năm, hai bên không chỉ kiến tạo một trung tâm thương mại, mà đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một hệ sinh thái cộng sinh "From Smart Farm to Smart Cart" (Từ sản xuất nông nghiệp thông minh đến trải nghiệm mua sắm thông minh), nơi năng lực nông nghiệp công nghệ cao giao thoa với tiêu chuẩn dịch vụ và cung ứng toàn cầu, cùng kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng và góp phần nâng tầm chuẩn mực sống hiện đại cho người dân Tây Ninh.

Lễ ký kết đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của AgriS và LOTTE MART Việt Nam

Dấu mốc khởi đầu cho hợp tác chiến lược giữa AgriS và LOTTE MART Việt Nam

Dự án LOTTE MART Tây Ninh được xem là viên gạch khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược kéo dài 10 năm giữa AgriS và LOTTE MART Việt Nam, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn, tạo ra những giá trị gia tăng cho người dân và cộng đồng tại địa phương.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Shin Juback – Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam cho biết: "Với định hướng đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ hai của chúng tôi trong lĩnh vực bán lẻ, LOTTE MART luôn coi trọng sự đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình cùng chúng tôi thực hiện mục tiêu này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tích cực từ AgriS trong thời gian tới. Đây là viên gạch đầu tiên để hai bên cùng phát triển mạnh mẽ hơn, và tôi rất mong chờ hành trình hợp tác 10 năm phía trước."

Ông Shin Juback, Tổng Giám đốc LOTTE MART bày tỏ thiện chí mở rộng hợp tác cùng AgriS

Bên cạnh dự án đầu tư hạ tầng thương mại, hai bên cũng thống nhất mở rộng phạm vi hợp tác thương mại, tập trung đưa các sản phẩm của AgriS tiếp cận thị trường một cách sâu rộng hơn thông qua các mô hình OEM, OPM (sản xuất theo thương hiệu đối tác và đồng phát triển sản phẩm), đánh giá và tối ưu danh mục sản phẩm, đồng thời phối hợp phát triển các dòng sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ nguồn nông sản chất lượng cao của AgriS.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS nhấn mạnh, trên hành trình thực thi chiến lược hướng tới 2030, AgriS tìm kiếm những đối tác chiến lược cùng chia sẻ tầm nhìn. Với hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp và các sản phẩm giá trị cao, AgriS kỳ vọng sẽ hợp tác sâu rộng hơn với LOTTE MART để mang các sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng cao của AgriS tiếp cận mạnh mẽ hơn tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu của LOTTE MART.

Về AgriS

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn dựa trên 3 trụ cột AgTech (Công nghệ Nông nghiệp) – FoodTech (Công nghệ Thực phẩm) – FinTech (Công nghệ Tài chính), trên nền tảng ESG. AgriS xây dựng và vận hành chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, với hơn 200 dòng sản phẩm trải rộng trên các ngành hàng chủ lực từ mía, dừa, chuối, lúa (gạo) và dứa, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tới 76 thị trường quốc tế. Danh mục sản phẩm của AgriS bao gồm các sản phẩm nguyên liệu, chế biến và giá trị gia tăng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

AgriS là doanh nghiệp Việt đầu tiên đạt chứng nhận Bonsucro - tiêu chuẩn bền vững toàn cầu hàng đầu của ngành mía, liên tục nằm trong rổ chỉ số VNSI 20, nhóm 20 công ty có điểm phát triển bền vững cao nhất thị trường. Giai đoạn 2025 - 2030, công ty đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ VND và vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD, khẳng định cam kết đồng hành cùng lộ trình Net Zero 2035.

Về LOTTE MART

Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) là chuỗi siêu thị bán lẻ thuộc tập đoàn LOTTE của Hàn Quốc, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008. Sau hơn 17 năm hoạt động cùng hệ thống 15 siêu thị và trung tâm thương mại tại 10 tỉnh thành, LOTTE MART mang đến những trải nghiệm mua sắm độc đáo, tiện lợi và chuyên biệt cho người tiêu dùng Việt Nam. Với mô hình siêu thị hiện đại kết hợp trải nghiệm mua sắm và giải trí, LOTTE MART định hướng cung cấp các sản phẩm nông sản tươi ngon với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý, đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế nhà bán lẻ thúc đẩy tiêu dùng bền vững và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh tại Việt Nam.