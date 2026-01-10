Smartcom A.I: Bước tiến EdTech trong luyện thi IELTS

Thị trường luyện thi IELTS tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn "đua hiệu quả", khi người học không chỉ cần tài liệu và lớp học, mà cần một công cụ giúp học đúng trọng tâm, sửa lỗi nhanh và theo dõi tiến bộ theo thời gian. Tuy nhiên, các A.I phổ biến hiện nay như ChatGPT hay Gemini không chuyên sâu vào các bài thi chuẩn hóa như IELTS, nên người học vẫn cần một A.I chuyên biệt để có thể giúp học tập hiệu quả cả 4 kỹ năng.

Smartcom A.I chuyên biệt cho IELTS ra đời với một "bộ não" học tập thích ứng có thể đào tạo cả 4 kỹ năng và điều chỉnh bài học thích ứng với hành vi học tập và năng lực của người học theo thời gian thực.

Smartcom English giới thiệu Smartcom A.I Adaptive Learning Engine như một mô hình A.I độc lập sử dụng Big Data chuyên biệt cho IELTS học thuật. Nền tảng được mô tả có khả năng phát hiện ưu, nhược điểm học tập và tự động điều chỉnh bài học cho phù hợp với năng lực từng cá nhân. Điểm nhấn của Smartcom A.I là có thể hỗ trợ không chỉ chấm chữa, mà còn hướng dẫn học và luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đồng thời gợi ý từ vựng, ngữ pháp và mẹo làm bài phục vụ luyện thi IELTS.

Giao diện đăng nhập Smartcom A.I English Training Portal

Kết quả được Smartcom công bố cho thấy em Nguyễn Hoàng Long (khi còn là học sinh lớp 11, Trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội), với điểm IELTS đầu vào 4.5, tham gia nhóm học sinh học thử nghiệm phiên bản A.I đầu tiên của Smartcom năm 2024. Sau 11 tháng, em đạt IELTS 8.5 tại IDP. Trong nhóm thử nghiệm hơn 10 học sinh, phần lớn đạt IELTS từ 7.5 trở lên sau khoảng 12 tháng, dù điểm đầu vào chủ yếu ở mức 4.0–4.5.

Học viên Nguyễn Hoàng Long đạt 8.5 sau 11 tháng luyện tập với Smartcom A.I

Để có thể điều chỉnh bài học theo năng lực và đặc điểm học tập của từng người, Smartcom A.I sử dụng kho dữ liệu lớn chuyên sâu cho IELTS. Theo mô tả, người học có thể tiếp cận một "hồ dữ liệu" (data lake) chuyên sâu về IELTS quy mô lớn; khi hệ thống nhận diện nhu cầu học tập hoặc hành vi học của học viên, Smartcom A.I có thể lựa chọn và đưa ra ngay bài giảng, bài luyện phù hợp, đóng vai trò như một "người thầy ảo" theo sát quá trình học.

Hệ thống cũng được giới thiệu có khả năng tự động hóa quy trình học tập để tăng tính liền mạch. Ví dụ, khi học kỹ năng Reading, sau khi học viên được học bài giảng về một dạng bài cụ thể, nền tảng gợi ý một bài đọc có độ khó tương đương bài thi IELTS thật để thực hành. Trong quá trình làm bài, Smartcom A.I phát hiện nhóm từ vựng học viên chưa nắm chắc hoặc các vấn đề đọc hiểu gặp phải; từ đó tự động tạo danh sách từ cần học, thiết kế thẻ flashcard và các hoạt động ôn tập dạng game hỗ trợ trí nhớ ngay tức thì để hỗ trợ người học. Đại diện Smartcom nhấn mạnh các thao tác lặp lại như thống kê lỗi sai, gom từ vựng, tạo thẻ ghi nhớ… được tự động hoá nhằm giúp người học tập trung vào luyện tập và tránh bị gián đoạn bởi các bước chuẩn bị tốn thời gian.

Quy trình Smartcom A.I hướng dẫn Reading và đề xuất từ vựng theo điểm yếu

Theo định hướng mô hình học tập thích ứng, thứ tự ưu tiên nội dung có thể thay đổi theo dữ liệu luyện tập: phần nào sai nhiều được củng cố sớm hơn; dạng bài chưa vững được tái luyện theo chu trình; lỗi lặp lại được nhắc để sửa triệt để. Cách làm này nhằm đưa người học trở lại đúng phần còn yếu và tăng mật độ luyện tập có mục tiêu.

Ngày 15/11/2025, Smartcom A.I Adaptive Learning Engine nhận giải thưởng EdTech "Sáng tạo Giáo dục của năm 2025" do Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trao tặng. Trong bối cảnh cạnh tranh EdTech ngày càng mạnh, các ghi nhận giải thưởng thường được xem như một yếu tố hỗ trợ niềm tin người dùng khi lựa chọn nền tảng học.

Smartcom A.I English được vinh danh tại sự kiện SEI Awards 2025 (EdTech Vietnam 2025)

Người học có thể đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí Smartcom A.I Adaptive Learning Engine tại https://ai.smartcom.vn/. Đây là mô hình A.I chuyên sâu cho luyện thi IELTS nên chỉ phù hợp với người học có trình độ tiếng Anh từ cuối trình độ A2 (tương đương IELTS 3.0) trở lên.