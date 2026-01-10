Thạc sĩ Marketing: Tiếp cận xu hướng marketing hiện đại với kiến thức thực tiễn

Thị trường hiện đại đòi hỏi một thế hệ nhân sự có tư duy chiến lược sắc bén, am hiểu dữ liệu và nhận định được tính cạnh tranh, đồng thời thích ứng linh hoạt trước sự thay đổi. Trước xu thế đó, chương trình đào tạo Thạc sĩ Marketing tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) được xây dựng như một bệ phóng vững chắc, nơi nền tảng học thuật được kết hợp chặt chẽ với năng lực thực tiễn, giúp người học bứt phá trên lộ trình sự nghiệp.

Nghiên cứu chuyên sâu kết hợp ứng dụng thực tiễn

Chương trình Thạc sĩ Marketing tại UEF được thiết kế theo định hướng ứng dụng và thực tiễn. Cấu trúc chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa cơ sở lý luận chuyên sâu về marketing và kiến thức thực tế.

Chương trình tập trung trang bị cho học viên năng lực cốt lõi về tư duy quản trị chiến lược marketing. Học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên sâu về quản trị thương hiệu, chiến lược marketing trong môi trường toàn cầu, và truyền thông tích hợp (IMC). Các học phần được thiết kế để nâng cao khả năng bao quát, giúp người học nhìn nhận vấn đề từ góc độ quản trị toàn diện.

Trọng tâm của chương trình đào tạo là phát triển năng lực phân tích thị trường đa chiều và nghiên cứu tâm lý, hành vi người tiêu dùng, từ đó giúp học viên xây dựng các chiến dịch marketing không chỉ sáng tạo mà còn hiệu quả về mặt chi phí trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Hơn nữa, trong quá trình đào tạo, học viên còn được rèn luyện tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu khoa học, tiếp cận công cụ marketing hiện đại và khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu trong bối cảnh marketing hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng ở các vị trí quản lý, lãnh đạo marketing tại doanh nghiệp hiện nay.

Giảng viên giàu kinh nghiệm cùng môi trường học linh hoạt

Chất lượng đào tạo tại UEF được khẳng định bởi đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín hàng đầu. Tham gia giảng dạy là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ với nền tảng học thuật dày dặn. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, học viên được trực tiếp trao đổi, học hỏi về những vấn đề khoa học cùng giảng viên. Từ đây, các học viên có thể nâng cao tư duy phản biện, phân tích đa chiều và đề xuất chiến lược, giải pháp mới cho lĩnh vực đang công tác.

Đội ngũ giảng dạy vững, có chiều sâu mở ra môi trường học thuật mở, chú trọng kiến thức mới. Các bài giảng không chỉ giới hạn ở học liệu mà được triển khai thông qua các tình huống thực tế và xu hướng thị trường. Qua đó, người học sẽ tiếp cận vấn đề dưới nhiều lăng kính, từ học thuật đến thực tiễn, hình thành tư duy giải quyết vấn đề toàn diện.

Đội ngũ giảng viên tại UEF có chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn

Xu thế năng động, tính linh động trong học tập cũng được chú trọng, chương trình được thiết kế linh hoạt tối đa, với lộ trình đào tạo tinh gọn từ 18 - 24 tháng. Các lớp học được bố trí buổi tối hoặc cuối tuần, giúp học viên cân bằng hiệu quả giữa công việc, gia đình và việc nâng cao tri thức.

Lớp học tiêu chuẩn với quy mô phù hợp nhằm tăng cường tính tương tác, cá nhân hóa quá trình tiếp nhận kiến thức và đảm bảo mỗi học viên đều nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên, cố vấn học tập.

Hệ sinh thái kết nối đa chiều, mở ra cơ hội nghề nghiệp mới

Tham gia chương trình thạc sĩ Marketing tại UEF, học viên không chỉ học từ giảng viên mà còn học từ chính những người bạn cùng lớp có cùng lĩnh vực công tác. Hơn thế nữa, UEF thường xuyên tổ chức các chuỗi hội thảo và chuyên đề thực tiễn với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp đối tác.

Thông qua các hoạt động học thuật này, học viên có cơ hội tiếp cận những bài toán thực tế, kết nối trực tiếp với chuyên gia đầu ngành và cập nhật các biến động, xu hướng của thị trường. Đây là môi trường lý tưởng để mở rộng quan hệ đối tác, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và tìm kiếm những cơ hội hợp tác kinh doanh giá trị.

Những buổi chuyên đề thực tiễn củng cố thêm góc nhìn chuyên sâu cho học viên

Đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là bậc học thạc sĩ, là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Chương trình thạc sĩ Marketing tại UEF, với triết lý đào tạo gắn liền thực tiễn và học thuật, mang đến cho người học không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn là bản lĩnh và vị thế của một nhà quản trị chuyên nghiệp. Đây chính là bước đệm vững chắc để bạn tự tin chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Hiện tại, UEF đang nhận hồ sơ xét tuyển chương trình thạc sĩ ngành Marketing đợt 1 năm 2026 đến hết ngày 09/05/2026.