Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Việt đạt thỏa thuận bình ổn giá RAM, ổ cứng với hãng KINGMAX

09-01-2026 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Doanh nghiệp Việt đạt thỏa thuận bình ổn giá RAM, ổ cứng với hãng KINGMAX

Nhà phân phối Thuỷ Linh đã đạt thoả thuận đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD với KINGMAX - hãng sản xuất bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 6/1, ông Vic Huang - Phó chủ tịch tập đoàn KINGMAX, hãng sản xuất bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD hàng đầu tại Đài Loan, đã đến thăm thị trường Việt Nam.

Tại đây, đại diễn hãng KINGMAX đã có cuộc gặp gỡ với đại diện nhà phân phối Thuỷ Linh (TLC Group).

Trong lần gặp gỡ này, TLC Group đã cùng với các hệ thống bán lẻ IT ký thoả thuận "Đảm bảo nguồn cung và Bình ổn giá các sản phẩm bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD trong suốt Quý 1-2026". Ký kết này giúp bình ổn giá, không tăng giá với người tiêu dùng cuối khi mua hàng qua các hệ thống bán lẻ nói trên.

Ông Vic Huang - Phó chủ tịch tập đoàn cho biết việc thiếu hàng và tăng giá nhóm sản phẩm RAM, SSD còn diễn ra trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, vì người dùng Việt Nam đã tin dùng, lựa chọn sản phẩm RAM, SSD KINGMAX gần 30 năm qua nên đây là cơ hội để hãng KINGMAX và nhà phân phối Tri Ân tới người dùng Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt đạt thỏa thuận bình ổn giá RAM, ổ cứng với hãng KINGMAX- Ảnh 1.

Trong khi đó, nhà phân phối Thuỷ Linh hiện có tới 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần cứng cho thị trường máy tính lắp ráp nói riêng và ngành CNTT Việt Nam nói chung.

Thủy Linh cũng đang là nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đối tác tại thị trường Việt Nam của những tập đoàn sản xuất phần cứng máy vi tính hàng đầu trên thế giới.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ram

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết Nổi bật

Hệ sinh thái Hợp Lực bứt phá với hai doanh nghiệp vào Top VNR 500 2025

Hệ sinh thái Hợp Lực bứt phá với hai doanh nghiệp vào Top VNR 500 2025 Nổi bật

The GLEN – Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện Celadon City, dành diêng cho số ít

The GLEN – Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện Celadon City, dành diêng cho số ít

17:30 , 08/01/2026
Dấu ấn Cửa chống cháy Thành Tiến tại công trình phía Nam

Dấu ấn Cửa chống cháy Thành Tiến tại công trình phía Nam

13:30 , 08/01/2026
Từ bước chân đầu tiên đến vai trò tiên phong: Hành trình 10 năm của MGV

Từ bước chân đầu tiên đến vai trò tiên phong: Hành trình 10 năm của MGV

13:30 , 08/01/2026
Chạm đến niềm vui thuần khiết cùng GROHE Aqua Intelligence

Chạm đến niềm vui thuần khiết cùng GROHE Aqua Intelligence

11:00 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên