Doanh nghiệp Việt đạt thỏa thuận bình ổn giá RAM, ổ cứng với hãng KINGMAX

Ngày 6/1, ông Vic Huang - Phó chủ tịch tập đoàn KINGMAX, hãng sản xuất bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD hàng đầu tại Đài Loan, đã đến thăm thị trường Việt Nam.

Tại đây, đại diễn hãng KINGMAX đã có cuộc gặp gỡ với đại diện nhà phân phối Thuỷ Linh (TLC Group).

Trong lần gặp gỡ này, TLC Group đã cùng với các hệ thống bán lẻ IT ký thoả thuận "Đảm bảo nguồn cung và Bình ổn giá các sản phẩm bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD trong suốt Quý 1-2026". Ký kết này giúp bình ổn giá, không tăng giá với người tiêu dùng cuối khi mua hàng qua các hệ thống bán lẻ nói trên.

Ông Vic Huang - Phó chủ tịch tập đoàn cho biết việc thiếu hàng và tăng giá nhóm sản phẩm RAM, SSD còn diễn ra trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, vì người dùng Việt Nam đã tin dùng, lựa chọn sản phẩm RAM, SSD KINGMAX gần 30 năm qua nên đây là cơ hội để hãng KINGMAX và nhà phân phối Tri Ân tới người dùng Việt Nam.

Trong khi đó, nhà phân phối Thuỷ Linh hiện có tới 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần cứng cho thị trường máy tính lắp ráp nói riêng và ngành CNTT Việt Nam nói chung.

Thủy Linh cũng đang là nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đối tác tại thị trường Việt Nam của những tập đoàn sản xuất phần cứng máy vi tính hàng đầu trên thế giới.