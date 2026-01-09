Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tính đến ngày 22 tháng 12, khoảng 62% vé tàu đã được bán, nhiều chuyến bay bán ra dịp Tết đã đạt 70% - 80%. Ngoài ra, theo thống kê từ bến xe Miền Đông và Miền Tây, lượng hành khách năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 1 triệu lượt. Theo đó, sinh viên cũng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong số này. Chương trình "Sinh viên đi đâu, Lalamove chở đó!" được Lalamove thực hiện nhằm đưa đón sinh viên nhanh chóng với chi phí hợp lý dịp Tết.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như tham gia minigame trên nền tảng mạng xã hội của Lalamove, chuỗi sự kiện được tổ chức tại các trường đại học và tặng hàng nghìn chuyến xe di chuyển. Cụ thể, từ ngày 13/01 - 16/01/2026, Lalamove sẽ thực hiện chương trình đặc biệt dành cho sinh viên tại các trường Đại học bao gồm: Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ngoài được tặng chuyến xe di chuyển miễn phí, các bạn sinh viên có thể nhận trà sữa, bánh cũng như tham gia chụp ảnh tại quầy nhận quà.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng Lalamove dành tặng cho sinh viên ưu đãi khi nhập mã LALAUNI, nhận ngay 3 chuyến xe di chuyển miễn phí bao gồm 2 chuyến xe máy cho đơn dưới 25K và 20K cùng 1 chuyến xe ô tô cho đơn dưới 50K. Chương trình ưu đãi này rất phù hợp với sinh viên trong giai đoạn cao điểm cận Tết khi nhu cầu di chuyển ra bến xe, sân bay tăng cao. Đồng thời, với mọi điểm đưa đón là các trường Đại học, Lalamove sẽ tặng đến tài khoản ưu đãi tiết kiệm đến 50% cho mọi đơn đưa đón.

Sinh viên có thể dễ dàng kết nối với Đối tác tài xế Lalamove 24/7.

Lalamove Việt Nam hy vọng thông qua chương trình, các bạn sinh viên có thể có những trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm và dễ tiếp cận hơn trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Hơn nữa, đây còn là dịp để các Đối tác tài xế Lalamove có thể tạo thêm nguồn thu nhập dịp Tết Bính Ngọ.

Lalamove mang đến cho các bạn sinh viên giải pháp đặt xe di chuyển tiện lợi với mức giá hiển thị rõ ràng trước chuyến đi, không phát sinh chi phí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, có thể trải nghiệm ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/ride

Về Lalamove

Được thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu, với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với 1 chạm, các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng, do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận. Với nền tảng công nghệ, chúng tôi kết nối con người, phương tiện vận chuyển, hàng hoá và các tuyến đường để vận chuyển và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương tại 16 thị trường trên khắp Châu Á, Châu Mỹ Latinh và EMEA. Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2017, Lalamove vẫn không ngừng phát triển và trở thành nền tảng giao hàng giúp mọi khách hàng có thể kết nối với Đối tác tài xế chỉ trong 10 giây.