Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược

10-01-2026 - 10:00 AM

Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Pin Nam Phương và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội (Viettel Post Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu mở rộng kênh phân phối pin chính hãng, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần tăng cường nhận diện hàng "thật" trong bối cảnh trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm kém chất lượng, hàng giả trôi nổi.

Theo thỏa thuận, Pin Nam Phương – đơn vị phân phối pin Maxell và pin NP tại thị trường Việt Nam – sẽ phối hợp cùng Viettel Post Hà Nội triển khai bán hàng các dòng sản phẩm pin chính hãng thông qua hệ thống bưu cục và điểm giao dịch Viettel Post. Việc đưa sản phẩm lên kênh bán hàng chiến lược Viettel Post giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận pin chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ thống bán lẻ uy tín.

Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược- Ảnh 1.

Trưng bày sản phẩm pin Maxell và pin NP chính hãng tại sự kiện

Trưng bày sản phẩm pin Maxell và pin NP chính hãng tại sự kiệnPhát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Trí Nhân – CEO, Co-Founder Pin Nam Phương – cho biết hợp tác với Viettel Post Hà Nội là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối bền vững, đưa pin chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro từ hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sử dụng.Đại diện Viettel Post Hà Nội, ông Vũ Ngọc Quảng – Giám đốc Viettel Post Hà Nội – khẳng định Viettel Post luôn ưu tiên phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Việc hợp tác với Pin Nam Phương không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục hàng hóa chính hãng tại hệ thống Viettel Post, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp định hướng phát triển mô hình bưu chính – thương mại hiện đại trong thời gian tới.

Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược- Ảnh 2.

Đại diện hai bên trao tặng quà lưu niệm

Thông qua hợp tác chiến lược này, hai bên thống nhất coi đây là cơ sở quan trọng để tăng cường mối quan hệ phối hợp lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định Viettel Post Hà Nội là kênh bán hàng chiến lược cung cấp pin Maxell và pin NP chính hãng tới người tiêu dùng.

Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược- Ảnh 3.

Trưng bày sản phẩm pin Maxell và pin NP chính hãng tại sự kiện

Về pin Nam Phương

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Pin Nam Phương là đơn vị nhập khẩu và phân phối pin Maxell và pin NP tại thị trường Việt Nam, cung cấp đa dạng dòng pin phục vụ nhu cầu tiêu dùng và doanh nghiệp.

Về Viettel Post Hà Nội

Viettel Post Hà Nội là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, cung cấp dịch vụ chuyển phát, logistics và giải pháp phân phối thương mại, sở hữu mạng lưới bưu cục rộng khắp và năng lực vận hành hiện đại.

Pin Nam Phương và Viettel Post Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược- Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PIN NAM PHƯƠNG

VP HCM : Số 35 Đường 36, Phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội : LK8, Đường số 1, Tổng cục 5, Phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Website: https://pinnamphuong.com/

Điện thoại: 0931.31.39.79

Email: congtypinnamphuong@gmail.com

