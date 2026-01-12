5 kiểu suy nghĩ khiến người giỏi cũng khó tìm được việc làm

Dưới đây là kiểu suy nghĩ phổ biến nhất khiến nhiều người dù có năng lực vẫn khó tìm được việc làm, cùng tìm hiểu nhé.

Giỏi chuyên môn là đủ

Nhiều người mang trong mình niềm tin giản đơn rằng chỉ cần học thật giỏi, chuyên môn thật vững thì cánh cửa việc làm sẽ tự động mở ra. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn thế. Doanh nghiệp không đi tìm một "cỗ máy" kiến thức, họ tìm một con người có thể hòa nhập, giao tiếp, hợp tác và cùng họ giải quyết vấn đề.

Để trở thành ứng viên toàn diện khi tìm việc làm ở Đà Nẵng, Hà Nội hay TPHCM, bạn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ nhưng thiết thực như rèn luyện kỹ năng giao tiếp qua thuyết trình, trao đổi nhóm hay tham gia các câu lạc bộ; học cách lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người khác; phát triển tư duy giải quyết vấn đề bằng cách thử thách bản thân với những tình huống thực tế hoặc dự án nhóm và luôn duy trì tinh thần học hỏi, thích nghi với môi trường mới. Khi kiến thức chuyên môn được kết hợp với kỹ năng mềm linh hoạt, bạn không chỉ tạo ấn tượng trên giấy tờ mà còn thực sự chứng minh giá trị của mình trong mắt nhà tuyển dụng.

Chờ đợi cơ hội hoàn hảo

Có thể bạn vẫn chần chừ chưa chịu ứng tuyển vì nghĩ lương thấp quá, công việc chưa đúng chuyên ngành, công ty này chẳng nổi bật gì cả… Nhưng có một thực tế phũ phàng: cơ hội lý tưởng hiếm khi xuất hiện ngay lúc ta sẵn sàng. Trong khi đó, mỗi công việc dù nhỏ cũng là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản thân. Chờ đợi quá lâu, kỹ năng có thể mai một, niềm tin vào bản thân giảm sút và cơ hội thật sự lại lướt qua.

Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo, hãy chọn công việc có thể mở ra cánh cửa mới: học kỹ năng thực tế, gặp gỡ những người có ảnh hưởng, thử thách giới hạn bản thân. Khi bạn chủ động tích lũy kinh nghiệm, cơ hội lý tưởng sẽ đến và bạn sẵn sàng đón nhận.

Đổ lỗi cho hoàn cảnh

Khi chưa tìm được việc làm, nhiều người thường hay đổ lỗi do kinh tế suy thoái, doanh nghiệp tuyển dụng bất công, nhà tuyển dụng thì không biết nhìn người. Mỗi lời than vãn giống như một bức tường vô hình, khiến ta mất quyền kiểm soát và xa rời cơ hội.

Đừng để để bản thân chìm trong nỗi thất vọng, mà hãy hỏi mình có thể làm gì để thích nghi, để nổi bật hơn trong thị trường khó khăn này? Có thể đó là cập nhật kỹ năng, mở rộng mối quan hệ, thử những công việc khác nhau… Khi chủ động thay đổi bản thân, bạn sẽ trở thành người sẵn sàng tồn tại và nổi bật, bất chấp thị trường có khắc nghiệt đến đâu.

Tốt nghiệp là không cần học nữa

Không ít các bạn sinh viên ra trường với tấm bằng trên tay, thở phào vì nghĩ rằng học xong là xong. Thế nhưng thế giới thay đổi nhanh đến mức kiến thức hôm nay có thể lỗi thời chỉ sau vài tháng. Nếu bạn ngừng học, không cập nhật kỹ năng mới, không theo kịp công nghệ hay xu hướng, bạn sẽ dần bị bỏ lại phía sau mà không hề hay biết.

Thay vì dừng lại, hãy biến việc học thành thói quen suốt đời, có thể bằng cách đọc sách, tham gia khóa học, học thêm kỹ năng mới, theo dõi xu hướng ngành nghề. Bằng cấp chỉ là tấm vé vào cửa nhưng khả năng học hỏi không ngừng mới giúp bạn đứng vững và tiến xa trong sự nghiệp.

Đánh giá thấp networking

Cơ hội việc làm không chỉ đến từ hồ sơ hay bằng cấp mà có thể từ mối quan hệ, sự tin cậy và uy tín cá nhân. Một người giỏi nhưng vô hình, không ai biết đến sẽ rất khó được lựa chọn, giống như một viên ngọc quý nằm sâu dưới đáy biển mà không ai tìm thấy.

Vì thế, hãy chủ động xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ chân thành thông qua cộng đồng nghề nghiệp, kết nối với đồng nghiệp, chia sẻ giá trị và hỗ trợ người khác. Khi bạn trở nên đáng tin cậy và dễ nhớ, năng lực của bạn mới được nhìn thấy và cơ hội sẽ tự tìm đến.

Chưa tìm được việc làm phù hợp không phải vì bạn chưa đủ giỏi. Nhiều khi, chính cách suy nghĩ mới là rào cản khiến cơ hội trượt khỏi tầm tay. Khi bạn dám thay đổi cách nghĩ - từ thụ động sang chủ động, từ cầu toàn sang linh hoạt, từ chỉ học trong sách vở sang học suốt đời - bức màn cơ hội sẽ dần hé mở và bạn sẽ thấy mình không chỉ tìm được việc mà còn đang đi trên con đường phát triển bền vững.