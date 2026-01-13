Bảo hiểm VietinBank tăng trưởng bền vững trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 8/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức Lễ công bố và vinh danh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2025.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank (VBI), năm 2025 đánh dấu hành trình 17 năm có mặt trên thị trường bảo hiểm của doanh nghiệp. Từ một doanh nghiệp non trẻ, VBI đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phát triển đa dạng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, trở thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe, tài chính cho hàng triệu gia đình và doanh nghiệp Việt Nam.

Giai đoạn 2020 – 2025, trong bối cảnh thị trường đối mặt nhiều thách thức, VBI duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 tăng gấp 2 so với năm 2020 và vượt mốc 5.200 tỷ đồng vào năm 2025. Trong đó, các nghiệp vụ trọng yếu như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản – kỹ thuật đều có mức tăng trưởng vượt bậc về quy mô doanh thu và khả năng phục vụ khách hàng.

Đại diện VBI (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen "Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2024" của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

Trong năm 2024 – 2025, trước những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, VBI cũng khẳng định cam kết đồng hành của doanh nghiệp bảo hiểm qua các hành động hỗ trợ khách hàng dự phòng, bảo vệ tài sản và các hoạt động giám định, chi trả bồi thường kịp thời sau bão.

Cụ thể, năm 2024, VBI ghi nhận hơn 800 trường hơp tổn thất do cơn bão số 3 (Yagi), chi trả bồi thường hơn 1.000 tỷ đồng (toàn ngành bảo hiểm chi trả hơn 12.000 tỷ đồng). Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận hơn 1.000 trường hợp thiệt hại, ước chi trả bồi thường đến nay hơn 600 tỷ đồng. Ngay sau bão, công ty đã tích cực triển khai công tác giám định, thống kê tổn thất để tạm ứng và chi trả bồi thường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Với triết lý hoạt động "lấy khách hàng làm trung tâm", VBI đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình đặc biệt trong dịch vụ bồi thường, đồng thời liên tục ra mắt các sản phẩm bảo hiểm số, bảo hiểm vi mô mới và mở rộng hợp tác, đưa các sản phẩm bảo hiểm số hiện diện trên nhiều ứng dụng ngân hàng, tài chính lớn. Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu được mua và sử dụng bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch của khách hàng mà còn thể hiện sự bắt nhịp kịp thời với xu hướng của thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Ông Vũ Đăng Vinh – Tổng Giám đốc Vietnam Report nhấn mạnh: "Những doanh nghiệp được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín truyền thông, mà còn tiên phong trong xu hướng phát triển bền vững, an toàn và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đó đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu."

VNR500 là bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, được xây dựng dựa trên mô hình của Fortune500, do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập theo các chuẩn mực quốc tế. Sau gần hai thập kỷ công bố thường niên, VNR500 tiếp tục khẳng định là một nguồn tham chiếu đáng tin cậy về sức mạnh doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần bền bỉ, bản lĩnh thích ứng và khát vọng vươn tầm của cộng đồng doanh nghiệp Việt.