Võ Vũ Trình và câu chuyện chọn lối đi riêng của người trẻ

Lựa chọn khác biệt

Sinh năm 1997, Võ Vũ Trình trưởng thành trong giai đoạn mà khái niệm "thành công" liên tục thay đổi. Nếu thế hệ trước xem ổn định là đích đến, thì với người trẻ hôm nay, lựa chọn lại nhiều hơn nhưng cũng áp lực hơn. Thành công không chỉ đến từ nghề nghiệp, mà còn từ hình ảnh cá nhân, khả năng thích nghi và việc đứng vững trước những biến động nhanh của xã hội.

Chân dung doanh nhân 9x Võ Vũ Trình

Từng là học sinh giỏi nhiều năm liền, tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, một trong những ngôi trường được xem là "bệ phóng" đáng kể cho con đường sự nghiệp, nhưng Võ Vũ Trình không vội vàng bước vào một lộ trình an toàn. Anh dành thời gian trải nghiệm, thử sức ở nhiều môi trường khác nhau, đủ lâu để hiểu rằng điều giữ một người ở lại với nghề không phải là hào quang ban đầu, mà là cách họ xây dựng giá trị dài hạn.

Thành công đối với Vũ Trình là sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Khi sáng tạo nội dung trở thành một cách sống

Trên không gian số, anh được biết đến như một TikToker tích xanh có nhiều người theo dõi. Tuy nhiên, nội dung anh lựa chọn không đi theo công thức phổ biến của một doanh nhân thành đạt như việc khoe thành tựu hay phô diễn lối sống xa hoa để thu hút sự ngưỡng mộ.

Các video của Võ Vũ Trình thường bắt đầu từ những điều rất đời. Đó có thể là hình ảnh một ngày làm việc chăm chỉ, những tâm sự về chuyện làm nghề, một video hài hước để đem lại niềm vui tích cực. Trong kỷ nguyên số, khi mạng xã hội dễ dàng trở thành sân khấu để "đánh bóng" hình ảnh, lựa chọn của Trình cho thấy một hướng đi khác. Anh không xem sáng tạo nội dung là công cụ xây dựng hình ảnh hoàn hảo, mà là cách lưu giữ trải nghiệm, chia sẻ góc nhìn và kết nối với những người có cùng mối quan tâm.

Mạng xã hội là nơi anh thể hiện những góc nhìn tích cực về đời sống.

Chính sự giản dị ấy tạo nên sức hút bền bỉ. Người xem tìm đến kênh của anh không phải để học cách làm giàu nhanh, mà để lắng nghe những câu chuyện đời thường của một người trẻ đang làm nghề nghiêm túc và kiên định với những giá trị thật.

Cho đi như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành

Điểm đáng chú ý ở Võ Vũ Trình nằm ở cách anh kết nối ảnh hưởng cá nhân với các giá trị cộng đồng. Anh cùng bạn bè tham gia nhiều chương trình thiện nguyện tại các địa phương, từ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Bắc Hà (Lào Cai), tham gia trao tặng 1.000 suất quà và 50 triệu đồng cho người dân khó khăn ở Thái Nguyên, đến tham gia đóng góp kinh phí và vật liệu xây dựng cho Trường Tiểu học Kim Lâm, huyện Thanh Chương.

Với chàng trai trẻ, việc có mặt đúng lúc, góp một phần sức nhỏ khi cần thiết, là cách để giữ cho mình sự kết nối với đời sống thực, nơi những con số hay danh xưng không còn nhiều ý nghĩa. Trong những chuyến đi ấy, anh chọn lắng nghe, quan sát và cảm thông, để hiểu rằng giá trị của sự cho đi đôi khi nằm ở chính sự hiện diện, chứ không chỉ ở vật chất.

Doanh nhân 9X và bạn bè trong một chuyến thiện nguyện.

Hành trình của Võ Vũ Trình không phải là một câu chuyện thành công điển hình để nhân bản. Nó không có công thức cụ thể, cũng không hứa hẹn những kết quả nhanh chóng. Nhưng chính vì vậy, câu chuyện ấy lại chạm đến một tâm thế rất thật của người trẻ hôm nay. Đó là mong muốn sống đúng với lựa chọn của mình, làm nghề tử tế và giữ được sự cân bằng giữa cái tôi cá nhân với trách nhiệm xã hội.

Trong một thế giới nơi thành công thường được đo bằng những con số dễ thấy, Võ Vũ Trình chọn cho mình một hệ giá trị khác, bằng sự bền bỉ với con đường đã chọn, bằng những mối quan hệ được gìn giữ theo thời gian, và bằng những giá trị được trao đi một cách âm thầm nhưng bền lâu.