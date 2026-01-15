Việt Yên Riverside – Khu đô thị dịch vụ sinh thái sôi động tại trung tâm Việt Yên

Không chỉ là nơi an cư, dự án kiến tạo một không gian sống 360 độ, vận hành sôi động 365 ngày, trở thành tâm điểm dịch vụ mới của khu vực.

"Thành phố toàn năng": Sống 360° – Chuyển động 365 ngày

Trong bối cảnh các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, nhu cầu về những không gian sống đa chức năng, đủ đầy tiện ích và có khả năng tự vận hành ngày càng trở nên rõ nét. Việt Yên Riverside được phát triển theo tinh thần đó: không chỉ là một khu đô thị để ở, mà là một "thành phố toàn năng" – nơi mọi nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng đều được giải quyết trọn vẹn trong cùng một không gian.

Tại Việt Yên Riverside, khái niệm "Sống 360° – Chuyển động 365 ngày" được cụ thể hóa bằng cách tổ chức không gian đô thị. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng một vòng dạo bộ trong công viên, đưa con tới trường chỉ trong 5 phút, làm việc và giao thương ngay trên các trục dịch vụ sôi động, rồi kết thúc ngày bằng những trải nghiệm ẩm thực, giải trí ngay trước thềm nhà. Mọi tiện ích từ giáo dục, thương mại – dịch vụ đến không gian công cộng đều được bố trí đan xen, tạo nên một nhịp sống liền mạch.

Lợi thế trung tâm là yếu tố làm nên "năng lực vận hành" của Việt Yên Riverside. Dự án tọa lạc tại phía Đông Nam thị trấn Bích Động cũ, ngay mặt Quốc lộ 37 – trục giao thông huyết mạch kết nối các khu công nghiệp trọng điểm của miền Bắc. Từ đây, chỉ mất khoảng 3 đến 15 phút để tiếp cận KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám – nơi tập trung các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare; 5 phút ra cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; 10 phút tới trung tâm TP Bắc Giang và khoảng 40 phút để di chuyển về trung tâm Hà Nội. Sau sáp nhập, khu vực này trở thành phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, càng gia tăng vai trò chiến lược trong mạng lưới kinh tế – công nghiệp vùng.

Chính vị trí "trái tim kết nối" này tạo ra dòng người, dòng vốn và dòng giao thương ổn định mỗi ngày. Việt Yên Riverside vì thế không chỉ phục vụ cư dân nội khu, mà còn đón nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Một đô thị sống động với sức mua và sức sống được duy trì quanh năm.

Sống bên hồ 75ha – Sống sôi động 24/7

Nếu vị trí và cấu trúc đô thị tạo nên "động lực vận hành", thì yếu tố sinh thái chính là "chất cân bằng" làm nên giá trị bền vững của Việt Yên Riverside. Dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm kề hồ sinh thái quy mô 75ha và 2 công viên lớn nhất Việt Yên rộng 3ha – tạo khoảng xanh rộng lớn giữa trung tâm phát triển sôi động.

Hồ sinh thái 75ha mang đến cho Việt Yên Riverside không gian sinh thái cân bằng với nhịp sống sôi động 24/7.

Trên nền tảng đó, chuỗi tiện ích ven hồ được phát triển như một không gian trải nghiệm mở, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang dáng dấp của một kỳ nghỉ. Đường dạo bộ, công viên cảnh quan, vườn ánh sáng, sân thể thao và các điểm check-in được tổ chức hài hòa, tạo nên một hệ sinh thái sống động cả ban ngày lẫn ban đêm. Đây là nơi cư dân tái tạo năng lượng, đồng thời cũng là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động cộng đồng, sự kiện ngoài trời và dịch vụ trải nghiệm.

Song song với yếu tố sinh thái, Việt Yên Riverside được định vị rõ nét là khu đô thị dịch vụ sầm uất bậc nhất khu vực. Các trục thương mại – dịch vụ được quy hoạch bài bản theo logic dòng người – dòng tiền – thời gian vận hành, trong đó shophouse, F&B và dịch vụ trải nghiệm được bố trí liên hoàn, mặt tiền mở rộng, dễ nhận diện, thuận lợi cho cả kinh doanh ban ngày lẫn kích hoạt kinh tế ban đêm. Cấu trúc này không chỉ phục vụ nhu cầu cư dân nội khu mà còn đón trọn lượng khách ngoại khu, tạo nền tảng cho hoạt động thương mại liên tục và bền vững.

Chính từ nền tảng đó, Việt Yên Riverside không chỉ là nơi an cư, mà còn thường xuyên trở thành tâm điểm của các hoạt động văn hóa – giải trí quy mô. Nổi bật trong thời gian tới là Đại nhạc hội Việt Yên Riverside - "Tết Việt Yên Vui 2026", dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 – 25/1/2026, với chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí, âm nhạc sôi động xuyên suốt. Đặc biệt, đêm nhạc điểm nhấn vào tối 24/1/2026 hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích, mang đến không khí lễ hội rộn ràng ngay giữa lòng khu đô thị.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, Việt Yên Riverside nổi bật với mô hình phát triển cân bằng giữa giá trị sống và khả năng khai thác thương mại, tạo nên nền tảng tăng trưởng bền vững cho toàn khu vực. Với định hướng quy hoạch rõ ràng, vị trí chiến lược và cấu trúc đô thị đa năng, dự án đang từng bước hình thành những khu phố dịch vụ sầm uất bậc nhất Việt Yên – nơi an cư, kinh doanh và trải nghiệm cùng hội tụ, góp phần tái định hình diện mạo đô thị trong giai đoạn phát triển mới.