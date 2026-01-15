Greenfeed lập cú đúp xếp hạng về hoạt động kinh doanh

Tại lễ vinh danh diễn ra ngày 8/1 tại Hà Nội, đại diện Greenfeed cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến đổi mới sáng tạo trên toàn hệ sinh thái 3F Plus, từ cải tiến quy trình vận hành, sản xuất đến chuyển đổi số.

"Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh tích hợp công nghệ trên toàn hệ thống nhà máy, trang trại khắp Đông Nam Á và tiếp tục mở rộng các mục tiêu hoạt động hướng đến phát triển bền vững," vị này nói.

Năm 2025, với định hướng thúc đẩy chăn nuôi thông minh, Greenfeed đã đưa vào ứng dụng DigiFarm, giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và vận hành trang trại. DigiFarm giúp chủ trại và đội ngũ kỹ thuật chủ động theo dõi, cập nhật dữ liệu tập trung, dễ truy xuất, giảm tải công việc báo cáo và tiết kiệm thời gian, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm hơn hai thập kỷ, Greenfeed hiện vận hành theo mô hình chuỗi giá trị tích hợp 3F PLus với đa dạng lĩnh vực từ thức ăn chăn nuôi, trang trại và con giống, thực phẩm cùng logistics và công nghệ để bổ trợ vận hành.

Với thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp nghiên cứu và ra mắt bộ giải pháp dinh dưỡng cao cấp cho heo và thủy sản, song song phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm chuyên biệt cho gia cầm. Mục tiêu hướng đến nâng tầm chuẩn mực chăn nuôi hiện đại. Dành riêng cho heo, bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi heo cao cấp G.Tek của Greenfeed ứng dụng công nghệ xanh dành cho heo ở mọi giai đoạn phát triển từ heo con, heo thịt đến heo nái mang thai và nuôi con.

Việc ứng dụng công nghệ xanh không chỉ giúp nâng cao hiệu suất vật nuôi mà còn tạo ra giá trị vượt trội thông qua giảm thiểu chất thải ra môi trường và gia tăng mức độ an toàn cho người tiêu dùng cuối cùng. Với G.Tek, Greenfeed không chỉ cam kết bảo vệ sức khỏe vật nuôi, tối ưu lợi ích cho người chăn nuôi mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến chăn nuôi bền vững.

Trong sản xuất thức ăn thủy sản, Greenfeed sở hữu các thương hiệu Aquagreen, Superwhite và Panafeed. Doanh nghiệp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ càng, đáp ứng các tiêu chí sạch, an toàn, dinh dưỡng và tuyệt đối không chứa chất cấm theo quy định của Cục Chăn nuôi. Các sản phẩm thủy sản của Greenfeed cho phép truy xuất nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đầu vào đến thành phẩm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, Nam Mỹ, châu Đại Dương, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Đại diện Greenfeed nhận vinh danh Top 2 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín 2025

Tháng 12/2025, Greenfeed chính thức ra mắt G5 Sao, thương hiệu bao trùm và thống nhất các dòng sản phẩm cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Được phát triển trên nền tảng công nghệ di truyền giống quốc tế cùng hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn, G5 Sao sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, từ heo giống, tinh heo, heo thịt, gà giống, gà thịt và cá giống. Với cam kết "Dẫn đầu năng suất, nâng tầm giá trị", G5 Sao kỳ vọng đồng hành cùng người chăn nuôi nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả và tạo nên những thành quả vượt ngoài mong đợi.

Được định kỳ công bố bởi Vietnam Report từ 2007, xếp hạng VNR500 tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các tiêu chí đánh giá chính gồm doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản và quy mô lao động. Riêng với ngành thức ăn chăn nuôi, bảng xếp hạng Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc khoa học và khách quan, kết hợp đánh giá năng lực tài chính, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát với các bên liên quan.