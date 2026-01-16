Tập đoàn DIC thăng hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín được xây dựng theo mô hình Fortune Global 500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế của Vietnam Report. Trải qua 19 năm công bố thường niên, VNR500 đã góp phần phản ánh toàn diện bức tranh về quy mô, năng lực quản trị và sức bền tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tại sự kiện năm nay, Tập đoàn DIC tiếp tục được xướng tên trong VNR500, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Đáng chú ý, DIC xếp hạng 359/500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam, tăng 44 bậc so với năm 2024. Riêng nhóm Doanh nghiệp Tư nhân Bất động sản lớn nhất Việt Nam, vị thế của DIC được củng cố khi vươn lên đứng thứ 18/25. Việc thăng hạng ở cả bảng xếp hạng chung và bảng xếp hạng ngành cho thấy Tập đoàn DIC đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thế mạnh của một doanh nghiệp bất động sản với hơn 35 năm phát triển.

Không chỉ dừng lại ở VNR500, trong năm 2025, DIC còn được ghi nhận tại nhiều giải thưởng danh giá khác, tiêu biểu như: Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc về thực thi ESG, Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 (VALUE10)... Chuỗi giải thưởng đa dạng này phản ánh bức tranh phát triển toàn diện của Tập đoàn DIC về quy mô, tốc độ tăng trưởng và chuẩn mực quản trị.

Năm 2025 được xem là năm bản lề với nhiều chuyển động quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC. Ngay từ những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có việc khởi công xây dựng công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và thu xếp thành công hạn mức vay cho hai block nhà ở xã hội tại dự án này. Bên cạnh đó, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, được điều chỉnh quy định quản lý xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.

Tập đoàn DIC khởi công công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên vào tháng 3/2025.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu từ việc hoàn tất chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point; chủ động mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu, đưa tổng dư nợ trái phiếu về mức 800 tỷ đồng; hoàn tất chào bán 150 triệu cổ phiếu, huy động thành công 1.800 tỷ đồng để phục vụ đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 – 2027. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DIC tăng lên 7.964 tỷ đồng, tạo dư địa tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC đến từ các thương vụ chuyển nhượng dự án quy mô lớn. Trong quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu từ việc hoàn tất chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point. Đến những tuần cuối năm, với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác cùng nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, DIC tiếp tục hoàn tất chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, mang về hơn 2.954 tỷ đồng doanh thu. Nguồn thu này trở thành động lực quan trọng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tập đoàn DIC ghi nhận hơn 2.954 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Du lich Sinh thái Đại Phước.

Ở phương diện quản trị, năm 2025 cũng ghi nhận những bước đi quyết liệt trong công tác tái cấu trúc. Các khối phòng, ban trực thuộc Tập đoàn được sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Cùng với đó, DIC thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị thành viên theo định hướng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phù hợp với chiến lược phát triển chung.

Những chuyển động đồng bộ về tài chính, dự án và quản trị đã tạo nền tảng quan trọng cho vị thế của DIC trong bảng xếp hạng VNR500, mở ra dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026 – 2030. Với chiến lược phát triển bài bản, định hướng quản trị hiện đại và nền tảng tài chính vững chắc, Tập đoàn DIC đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Top 5 Tập đoàn Bất động sản lớn nhất Việt Nam.