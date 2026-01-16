Tuyến phố tập trung đa tiện ích thương mại bài bản tại trung tâm Phúc Thọ

Khi phố cũ không còn đáp ứng được nhu cầu kinh doanh mới

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Hằng – Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cho biết: Một số quận mới thành lập có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Trong đó, thương mại điện tử, bán lẻ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi phát triển tốt, dần thay thế cho loại hình tạp hóa truyền thống, góp phần đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa và nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm của người dân.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra ở đô thị mới ven trung tâm, ngành dịch vụ chất lượng cao còn chậm phát triển, chưa đáp ứng kịp yêu cầu theo tiến trình hội nhập quốc tế, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của khu vực.

Các mô hình kinh tế đặc trưng của Hà Nội như kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, … còn mang tính tự phát, tồn tại nhiều bất cập và việc khai thác còn khiêm tốn, hiệu quả chưa cao.

Tại nhiều khu vực ven trung tâm như Phúc Thọ, hoạt động thương mại hiện vẫn chủ yếu diễn ra dọc các tuyến đường, quốc lộ có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho cả khách hàng lẫn hộ kinh doanh; hay trong các chợ truyền thống với mặt bằng nhỏ hẹp, thiếu không gian, hạ tầng hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các mô hình kinh doanh hiện đại. Ngoài ra, việc đỗ xe trên vỉa hè, giao thông lộn xộn, kiến trúc không đồng nhất cũng khiến hình ảnh thương hiệu khó được nâng tầm.

Quy mô tuyến phố gồm 44 căn, gồm hai loại hình Hyflex Boutique và Grand Boutique, được bố trí tại vị trí trung tâm khu đô thị, tiếp cận trực tiếp trục trung tâm rộng 16,5m kết nối 2 tòa cao tầng và văn phòng cùng mặt đường Phúc Hòa rộng 24m. Với lợi thế kết nối, cận cư dân, dòng khách sẵn có, tuyến phố được kỳ vọng hình thành tổ hợp dịch vụ và thương mại sôi động của khu vực.

Hai dòng sản phẩm – hai chuẩn mực kinh doanh mới

Trong đó, Hyflex Boutique gồm 34 căn, diện tích đất 114m², xây dựng 5 tầng, mặt tiền rộng 6m. Các căn được thiết kế theo tinh thần đa năng, tối ưu giá trị sử dụng, cho phép chủ sở hữu linh hoạt kết hợp kinh doanh và sinh hoạt. Đây được đánh giá là dòng thương phố tiên phong tại Phúc Thọ, mở ra chuẩn mực mới cho mô hình shop–living hiện đại.

Bên cạnh đó, Grand Boutique căn góc với số lượng giới hạn chỉ 10 căn. Các căn có diện tích từ 125–172m², xây dựng 5 tầng, sở hữu mặt tiền rộng 10–12m với 3 mặt thoáng. Lợi thế này đặc biệt phù hợp với các mô hình kinh doanh cần độ nhận diện cao như café, nhà hàng, thời trang, dịch vụ trải nghiệm. Thiết kế tách biệt rõ ràng giữa không gian ở và kinh doanh vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa tối ưu hiệu quả khai thác thương mại.

Không chỉ dừng lại ở quy hoạch và thiết kế, mô hình vận hành được xem là yếu tố then chốt quyết định sức sống của tuyến phố thương mại. Theo đại diện chủ đầu tư, SGO Group sẽ trực tiếp tham gia vận hành, định hướng phát triển tuyến phố theo mô hình tập trung, có chọn lọc ngành hàng và thương hiệu.

Hiện nay, chủ đầu tư đang làm việc với một số nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường như Trung Nguyên Coffee, Mixue, BingXue, Co.op Food… với kế hoạch tiến tới ký kết chuyển nhượng trước khi các dãy shophouse hoàn thiện xây thô. Việc đưa các thương hiệu có tên tuổi về khu vực không chỉ giúp nhanh chóng hình thành nhịp sống thương mại sôi động mà còn góp phần hiện đại hóa thói quen tiêu dùng, tạo trải nghiệm mua sắm – ẩm thực – giải trí tập trung, an toàn, thay thế dần mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán.

Xa hơn, tuyến phố được kỳ vọng là nền tảng phát triển các mô hình mới như phố ẩm thực đêm, phố văn hóa – trải nghiệm, gắn kết cộng đồng cư dân trong khu đô thị và khu vực lân cận.

Dự án được quy hoạch bài bản với hệ thống công viên, clubhouse, bãi đỗ xe - Ảnh SGO

Theo các chuyên gia, để phát triển một khu đô thị tích hợp, có sức sống lâu dài, chủ đầu tư cần nguồn lực tài chính vững vàng, năng lực triển khai đồng bộ và tầm nhìn dài hạn. Đây là những yếu tố giúp dự án không chỉ hoàn thiện về mặt hạ tầng mà còn hình thành được cộng đồng cư dân đông đúc, hoạt động thương mại sôi động và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian, Song hàng cùng việc kiến tạo điểm đến với 22+ tiện ích trải nghiệm xứng tầm: Vườn cảnh quan, công viên, sân thể thao, đường dạo, mua sắm… tất cả tạo nên hệ giá trị tận hưởng đầy đủ, tiện nghi ngay trong lòng dự án.

Với định hướng phát triển tuyến phố tập trung đa tiện ích thương mại bài bản ngay tại trung tâm Phúc Thọ, SGO La Porta Phúc Thọ đang từng bước góp phần lấp đầy khoảng trống về không gian thương mại hiện đại tại khu vực, đồng thời mở ra cơ hội mới cho các mô hình kinh doanh, đầu tư và trải nghiệm đô thị theo chuẩn mực mới.