Nghệ An xem xét lại phương án đặt tên xã gắn số thứ tự

Ngày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An đã họp lấy ý kiến về việc đặt tên xã sau sáp nhập . Cuộc họp đã thống nhất việc đổi tên từ đơn vị hành chính cấp huyện gắn số thứ tự sang tên gắn với địa danh, lịch sử, văn hoá.

Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An từ 412 đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn còn 130 đơn vị (gồm 11 phường, 119 xã). Phương án này đã được hơn 96% cử tri đồng tình thông qua lấy ý kiến, được đại biểu HĐND các cấp thống nhất với tỉ lệ cao.

Trong 20 huyện, thành phố, thị xã, có 6 đơn vị đặt tên xã mới theo địa danh lịch sử, văn hóa gồm: huyện Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Các địa phương còn lại cơ bản đặt tên xã, phường mới theo tên huyện cộng số thứ tự. Chỉ riêng huyện Nam Đàn giữ tên Kim Liên để đặt tên cho một xã mới và thành phố Vinh giữ tên Cửa Lò đặt tên cho một phường mới.

Người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về tên đơn vị xã mới

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, mặc dù các bước quy trình đã được Nghệ An thực hiện đúng quy định nhưng trước yêu cầu mới, xu thế chung của các địa phương trong cả nước là chuyển từ tên huyện cũ gắn với số thứ tự cho tên xã, phường mới sang phương án đặt tên xã mới theo địa danh lịch sử , văn hóa nên Nghệ An cũng sẽ xem xét, điều chỉnh nội dung này.

Ông Trung cũng khẳng định chỉ xem xét điều chỉnh tên gọi, còn số lượng đơn vị hành chính, quy mô, dân số, diện tích các xã, phường sẽ không thay đổi. Khuyến khích lấy một xã trung tâm đặt tên lưu lại tên huyện cũ. Dù chỉ điều chỉnh tên gọi nhưng theo quy định cũng phải làm lại từ khâu lấy ý kiến cử tri, họp HĐND 3 cấp thông qua nghị quyết.

Nội dung xem xét, xin ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp chỉ là tên gọi xã, phường sau sắp xếp đối với các địa phương hiện nay đặt tên theo tên huyện cũ gắn với số thứ tự. Về tên gọi điều chỉnh, tiếp tục giao trách nhiệm cho các huyện lựa chọn, thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các huyện triển khai quy trình việc điều chỉnh tên gọi đảm bảo đúng quy định, hoàn thiện phương án đặt tên xã, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 5/5. Trong thời gian từ ngày 5 - 8/5 thực hiện các bước lấy ý kiến cử tri, họp HĐND xã, huyện theo quy định và HĐND tỉnh sẽ họp vào ngày 8/5 để xem xét, thảo luận, thông qua.