Nhóm Facebook 'Hai Lúa' bị vô hiệu hóa

Hai hội, nhóm này có trên 300 thành viên, thường xuyên thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn huyện Mai Châu.

Những hành động trên nhằm mục đích để các thành viên trong nhóm biết, tránh né, đối phó với lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, để tránh bị phát hiện, các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia và dùng các từ “lóng” để ám chỉ việc kiểm tra của lực lượng Cảnh sát Giao thông như “chim mẹ”, “chim con”, “mưa phùn”, “bán lúa”, “rời ổ”…

Vào ngày 7/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Mai Hạ, Công an xã Chiềng Châu tiến hành gọi hỏi, làm việc với 5 cá nhân có liên quan đến hoạt động tạo lập, tham gia báo chốt giao thông trong nhóm kín Facebook.

Các cá nhân này gồm V.M.C (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Mai Hạ, huyện Mai Châu); H.V.S (sinh năm 2003), H.V.Đ (sinh năm 1990), H.V.C (sinh năm 1991) và H.V.T (sinh năm 1979), đều thường trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu.

Tại buổi làm việc, các cá nhân đã thừa nhận các hoạt động có liên quan, nhận thức được hành vi vi phạm và phạm tiến hành xóa nhóm, rời nhóm, cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân, phạt tiền 10 triệu đồng đối với H.V.Đ và H.V.S về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng cũng đã cảnh cáo, giáo dục, răn đe đối với 3 cá nhân còn lại và vô hiệu hóa 2 nhóm kín có hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo: Theo quy định, người dân có quyền giám sát hoạt động của Công an nhân dân, tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc thông báo hoạt động của Cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh các chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, hành vi này sẽ gây cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Đặc biệt, hành động trên có thể tạo điều kiện để các đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí… biết nhằm né tránh lực lượng làm nhiệm vụ.

Do đó, khi phát hiện, cơ quan Công an sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.