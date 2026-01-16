Hôm nay, nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam có bước tiến quan trọng

Ảnh minh họa

Từ định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột then chốt để bứt phá tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bức tranh đó, công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những công nghệ chiến lược, có vai trò quyết định đối với mục tiêu tự chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ trương này không dừng lại ở tầm nhìn, mà đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các cam kết và hành động rõ ràng của Chính phủ. Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) vào tháng 11/2025, Thủ tướng nhấn mạnh rằng công nghiệp bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ lộ trình tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam không chỉ dừng lại ở các khâu kiểm thử hay đóng gói mà đang chuyển mình mạnh mẽ sang các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu, thiết kế và đặc biệt là chế tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu có nhà máy chip vào năm 2026, Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế thông thoáng, đầu tư hạ tầng đồng bộ và đặc biệt là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong lộ trình này, dấu mốc Việt Nam phấn đấu có nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên vào năm 2026 được xem là bước chuyển quan trọng từ chính sách sang triển khai thực tế. Thay vì chỉ tham gia các công đoạn hậu kỳ như kiểm thử hay đóng gói, Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu hơn vào các khâu cốt lõi của chuỗi giá trị, chuyển mình mạnh mẽ sang các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu, thiết kế và đặc biệt là chế tạo.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Viettel đã bắt đầu những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà máy chip đầu tiên của Việt Nam. Đối với Viettel, việc xây dựng nhà máy không chỉ là một dự án kinh tế hay công nghệ đơn thuần, mà còn là khát vọng quốc gia trong hành trình làm chủ các công nghệ lõi để phát triển đất nước.

Để chuẩn bị cho việc khởi công nhà máy vào năm 2026, Viettel xác định con người là yếu tố quan trọng Ngày 4/12/2025, Viettel đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) khai giảng khóa đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn đầu tiên. Khóa học này quy tụ 20 kỹ sư ưu tú thuộc khối chế tạo (Fab) của Trung tâm Bán dẫn Viettel (VSI). Đây là lực lượng nòng cốt được kỳ vọng sẽ trực tiếp thao tác và làm chủ dây chuyền sản xuất tại nhà máy trong tương lai.

Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên sâu với gần 300 giờ học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên các thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng sạch đạt tiêu chuẩn công nghiệp. Các kỹ sư được trang bị kiến thức về công nghệ chế tạo chip tiên tiến, kỹ năng sử dụng thiết bị phòng sạch và thực hành tích hợp quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu. Việc hợp tác với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – đơn vị có thế mạnh về khoa học cơ bản và vi điện tử – giúp rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thực tế sản xuất.

Tại buổi lễ tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Vũ Hà khẳng định, đề án nhà máy bán dẫn đầu tiên sẽ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thực tế, giúp nhà khoa học, startup, doanh nghiệp công nghệ có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, biến nghiên cứu thành đóng góp hữu hình cho đất nước. Đồng thời, mở ra một hệ sinh thái bán dẫn nơi thế hệ kỹ sư Việt Nam được đào tạo, trưởng thành và tiếp tục đào tạo những thế hệ tiếp theo.

Đáng chú ý, hôm nay, Viettel sẽ công bố nhiều thông tin mới về nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.