IFC Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng mạnh tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

IFC Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức được khai trương và đi vào hoạt động vào chiều 9/1 vừa qua.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực cụ thể hóa định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và quốc gia trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây là một minh chứng rõ nét cho tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện", thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng nêu rõ: Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế được Đảng, Nhà nước xác định nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ về tầm nhìn và mục tiêu phát triển; các trụ cột chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và lộ trình thực hiện của IFC Việt Nam tại Đà Nẵng, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Điều hành IFC Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, về tầm nhìn, IFC Việt Nam tại Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số có vai trò quan trọng trong mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chuyên biệt trong việc số hóa tài sản và cung cấp các giải pháp tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng thế hệ mới.

Mục tiêu phát triển của IFC Việt Nam tại Đà Nẵng là trở thành trung tâm tài chính quốc tế theo định hướng đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững, vận hành an toàn, hiệu quả, có vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập tài chính khu vực.

IFC Việt Nam tại Đà Nẵng cũng xác định rõ mục tiêu phát triển cụ thể là: Đến năm 2030, IFC Việt Nam tại Đà Nẵng đạt trạng thái hoạt động ổn định với hơn 100 thành viên đăng ký và được công nhận; tự chủ một phần chi thường xuyên; khởi động 3 chương trình sandbox; phát hành trái phiếu xanh đầu tiên; thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với ít nhất 5 trung tâm tài chính quốc tế khác trên thế giới.

Tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính ưu tiên

Từ tầm nhìn, mục tiêu phát triển nêu trên, ông Đặng Đình Đức cũng chia sẻ về các trụ cột chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Theo đó, sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính ưu tiên, đó là tài chính xanh và tài chính ESG, trong đó phát triển các dịch vụ tài chính hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, như phát hành trái phiếu xanh, các sản phẩm đầu tư gắn với tiêu chí ESG, thị trường tín chỉ carbon, bảo hiểm rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu là đưa Đà Nẵng thành trung tâm huy động vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững của Việt Nam và khu vực. Trung tâm sẽ khuyến khích thành lập các quỹ xanh, quỹ ESG; thu hút các tổ chức định chế phát triển mở văn phòng và phát hành các công cụ tài chính xanh tại IFC Việt Nam tại Đà Nẵng.

Thúc đẩy phát triển công nghệ tài chính (Fintech), tài sản số và đổi mới sáng tạo. Phát triển các dịch vụ thanh toán số, ngân hàng số, thành lập sàn giao dịch tài sản số, hỗ trợ các startup fintech triển khai ý tưởng thông qua sandbox được cấp phép.

Đồng thời nâng cao năng lực thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao. Hợp tác, thành lập tại Đà Nẵng các trung tâm đào tạo tài chính bền vững, tài chính xanh, fintech, tài chính quốc tế, thường xuyên mở các khóa huấn luyện ngắn hạn cho các đối tượng như cán bộ quản lý, nhân viên ngân hàng, nhân lực fintech … hợp tác với các định chế quốc tế để được hỗ trợ kỹ thuật. Song song với đó là khuyến khích các tập đoàn tài chính lớn mở học viện đào tạo nội bộ tại Đà Nẵng và nhận học viên từ bên ngoài vừa đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng, vừa dần dần biến Đà Nẵng thành nơi cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo tài chính cho khu vực.

Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, theo chuẩn quốc tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế hoạt động nhằm thiết lập hệ thống quy định rõ ràng, minh bạch, ổn định, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để tổ chức, cá nhân yên tâm xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn.

Thúc đẩy phát triển khu vực tài chính và các thị trường dịch vụ tài chính hiện đại. Cụ thể, trong 5 năm tới, IFC Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ thúc đẩy thiết lập ít nhất 2-3 sàn giao dịch mới. Thứ nhất là Sàn giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam tại Đà Nẵng hoạt động theo mô hình thị trường tập trung cho các loại hàng hóa chiến lược kết nối với các sàn hàng hóa quốc tế. Thứ hai là nền tảng giao dịch trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp đặt tại Đà Nẵng, liên thông với Sở giao dịch chứng khoán nhưng phục vụ riêng nhu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp trong IFC Việt Nam tại Đà Nẵng. Thứ ba, nghiên cứu triển khai sàn giao dịch tài sản số trong khuôn khổ sandbox, nơi các token tài sản, tiền số được giao dịch thử nghiệm dưới sự giám sát đặc biệt. Ngoài ra, trung tâm cũng hướng đến xây dựng nền tảng huy động vốn cộng đồng và sàn fintech kết nối startup với nhà đầu tư.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực cơ quan điều hành IFC Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Quan tâm xây dựng danh tiếng và định vị quốc tế. Theo đó, định vị rõ ràng trên bản đồ các trung tâm tài chính toàn cầu như một điểm đến về đổi mới sáng tạo tài chính và phát triển bền vững, đồng thời từng bước hình thành và củng cố uy tín về mức độ minh bạch, an toàn và hiệu quả của môi trường tài chính Đà Nẵng trong nhận thức của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá quốc tế về chất lượng sống cao, môi trường an toàn, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự thân thiện của thành phố Đà Nẵng, tích hợp nhất quán trong các tài liệu xúc tiến của IFC Việt Nam tại Đà Nẵng.

Triển khai theo từng giai đoạn

Ông Đặng Đình Đức cho biết lộ trình phát triển của IFC Việt Nam tại Đà Nẵng được xây dựng theo phương thức triển khai theo từng giai đoạn, tập trung làm rõ cho giai đoạn 2026-2030 kết hợp giữa quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh kịp thời. Trong ngắn hạn tập trung xây dựng nền tảng, trung hạn đẩy nhanh tốc độ phát triển và dài hạn hướng tới mở rộng và chuẩn hoá các mô hình thử nghiệm, đột phá gắn với tổng kết và đánh giá.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, trọng tâm được đặt vào việc củng cố nền tảng vận hành của Trung tâm, đồng thời từng bước mở rộng thị trường, thu hút các nhân tố tham gia ban đầu nhằm tạo đà cho quá trình phát triển, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chủ động thu hút nhà đầu tư và kích hoạt các hoạt động của thị trường.

Hoàn thiện vận hành Cơ quan Điều hành IFC Việt Nam tại Đà Nẵng với đầy đủ nhân sự chủ chốt, quy trình làm việc. Đảm bảo cơ chế một cửa điện tử đi vào hoạt động phục vụ doanh nghiệp. Ban hành đầy đủ các quy chế, hướng dẫn hoạt động nội bộ cho thành viên tham gia (sổ tay thành viên, quy trình cấp phép, chế độ báo cáo…);

Thu hút các định chế tài chính tiên phong tham gia thông qua việc xây dựng danh sách và chủ động tiếp cận các tổ chức tài chính chủ chốt đóng vai trò dẫn dắt thị trường nhằm mời gọi đăng ký hoạt động tại IFC Việt Nam tại Đà Nẵng.

Chọn lọc và khởi động cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho ít nhất 3 sản phẩm: Sandbox fintech về thanh toán số, sandbox tài sản số cho phép giao dịch thử nghiệm một token cho dự án thực và sandbox ngân hàng số.

Phấn đấu ra mắt nền tảng giao dịch số đầu tiên, xây dựng và đưa vào vận hành Sàn giao dịch hàng hóa, trước mắt ở quy mô thử nghiệm, và từng bước triển khai các giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa kim loại màu.

Thiết lập ít nhất 2 quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm tài chính thường niên tại Đà Nẵng và tham gia các hội nghị, diễn đàn tài chính lớn trong khu vực và thế giới để giới thiệu IFC Việt Nam tại Đà Nẵng trên diễn đàn khu vực.

Đến hết năm 2027, IFC Việt Nam tại Đà Nẵng hoàn tất quá trình chuyển đổi từ giai đoạn hình thành sang giai đoạn vận hành mở rộng, với việc hình thành các thành viên nòng cốt, triển khai các sản phẩm và dịch vụ cụ thể, thị trường bắt đầu có giao dịch, cùng với cơ sở pháp lý và hạ tầng tương đối đầy đủ. Kết quả cụ thể kỳ vọng đạt được là khoảng 50 đến 70 tổ chức đăng ký hoạt động, đồng thời IFC Việt Nam tại Đà Nẵng từng bước được nhận diện trong cộng đồng tài chính khu vực.

Giai đoạn 2028-2029, phấn đấu IFC Việt Nam tại Đà Nẵng được công nhận trong khu vực như trung tâm về Fintech và tài chính xanh. Thu hút thêm các công ty Fintech quốc tế, gia tăng khối lượng giao dịch trên thị trường carbon, tài chính xanh tại Đà Nẵng. Tổ chức thường niên các hội nghị, diễn đàn tài chính tại Đà Nẵng để khẳng định vai trò.

Chú trọng quản lý rủi ro hệ thống, triển khai hệ thống giám sát theo thời gian thực các giao dịch lớn; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, an ninh để phòng ngừa sự cố; tối ưu hóa quy trình nội bộ để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu chi phí vận hành cho doanh nghiệp;…

Đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm là củng cố các thành quả đã đạt được, khẳng định vị thế của Trung tâm trên trường quốc tế, đồng thời thực hiện tổng kết chiến lược và đề xuất các định hướng phát triển mới cho giai đoạn sau năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2030, trong các báo cáo khu vực của ASEAN và APEC, Đà Nẵng được ghi nhận như một trung tâm tài chính số và tài chính bền vững. Tiến hành kiểm tra và đánh giá tổng thể mức độ lành mạnh của hệ thống, bao gồm an toàn tài chính, an ninh công nghệ thông tin thông qua việc kiểm thử xâm nhập hệ thống, cũng như năng lực nguồn nhân lực thông qua đánh giá chất lượng đội ngũ.

Giai đoạn 2030 – 2035, tập trung thu hút các tổ chức chủ chốt thiết lập hiện diện và đăng ký thành viên trong khu lõi IFC Việt Nam tại Đà Nẵng; mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số và blockchain, mở rộng sang các lĩnh vực tài chính khác bao gồm tài trợ thương mại, bảo hiểm và thanh toán số, mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế; hợp tác với các trường đại học để cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao về tài chính ESG, blockchain và công nghệ tài chính;…