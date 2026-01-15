Tin vui cho cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng. Luật Công nghiệp Công nghệ số đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy triển khai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, bối cảnh hiện tại đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhanh chóng, chủ động nâng cao kiến thức để có thể tự bảo vệ mình trong một thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản mã hoá.

“Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA, cộng đồng đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) được thành lập nhằm tạo ra một không gian kết nối, chia sẻ tri thức và chuẩn hóa hành vi cho cộng đồng đầu tư trong giai đoạn thị trường chuẩn bị bước vào vận hành chính thức.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA

VIDA hoạt động theo mô hình câu lạc bộ phi lợi nhuận, tự nguyện và minh bạch, tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường tài sản số một cách có trách nhiệm. Các hoạt động chuyên môn của VIDA được tổ chức theo 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu của thị trường tài sản số, bao gồm Tài chính phi tập trung (DeFi), Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin.

VIDA hoạt động đa nền tảng, trong đó nhóm Facebook là kênh hoạt động chính, các nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu về blockchain và tài sản số tại địa chỉ: ĐẦU TƯ TÀI SẢN SỐ VIỆT NAM (VIDA - VIETNAM INVESTING DIGITAL ASSETS): https://www.facebook.com/groups/1713692175997596/

Đồng thời, cộng đồng hướng tới mục tiêu tạo lập không gian kết nối an toàn giữa nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn và đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam.

“Khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA nhấn mạnh.

Tầm nhìn dài hạn, VIDA ưu tiên xây dựng một cộng đồng có chất lượng, nơi tri thức, kinh nghiệm và chuẩn mực được chia sẻ một cách có trách nhiệm. “Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, chia sẻ.

Sự trưởng thành của thị trường tài sản mã hóa không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn ở cách cộng đồng nhà đầu tư

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, cuốn sách “Truy tìm Satoshi” của nhà báo điều tra Benjamin Wallace cũng chính thức được ra mắt với độc giả Việt Nam. Đây được xem là một bước mở rộng từ cộng đồng đầu tư sang chiều sâu tư tưởng của cha đẻ Bitcoin. Cuốn sách đưa người đọc quay lại bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008 và những tư tưởng nền móng do Satoshi Nakamoto khởi xướng, từ đó làm rõ cách blockchain đã thay đổi nhận thức toàn cầu về một nền kinh tế mới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alphabooks, cho biết việc đưa “Truy tìm Satoshi” đến với độc giả Việt Nam không nhằm truy tìm danh tính cá nhân, mà nhằm cung cấp một nền tảng tư duy cần thiết cho những ai đang tham gia hoặc quan tâm tới thị trường tài sản số. Theo ông, khi thị trường phát triển nhanh, việc hiểu đúng các tư tưởng nền móng sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận tài sản số một cách tỉnh táo hơn, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alphabooks

“Giá trị lớn nhất của cuốn sách không nằm ở việc xác định danh tính, mà ở cách tái hiện bối cảnh ra đời của Bitcoin và những câu hỏi căn bản về trách nhiệm, sự minh bạch và niềm tin cộng đồng”, ông Bình nhấn mạnh. Việc Satoshi Nakamoto chưa từng sử dụng khối tài sản Bitcoin trị giá hàng trăm tỷ USD, theo ông, chính là một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cá nhân trong một hệ sinh thái phi tập trung.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, cho rằng việc ra mắt cuốn sách trong bối cảnh khung pháp lý đang dần hoàn thiện mang nhiều ý nghĩa. Theo bà, sự trưởng thành của thị trường không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn ở cách cộng đồng nhà đầu tư lựa chọn hành xử.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân - những “Satoshi của thời đại” trong thị trường tài sản số.

“Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều đang góp phần định hình diện mạo chung của thị trường. Theo nghĩa đó, mỗi người đều có thể trở thành một “Satoshi của thời đại mình”, bà Hiền chia sẻ.