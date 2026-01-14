Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường

Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng đối với một tập đoàn có quy mô rất lớn như Viettel, thể hiện được vai trò dẫn dắt cũng như sự chuyển dịch mạnh mẽ với nhiều động lực tăng trưởng mới. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng.

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Đến nay, trong 10 nước đầu tư nước ngoài thì có 7 nước, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất (tại Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).

Quy mô hoạt động của Viettel ở nước ngoài cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng số thuê bao di động quốc tế đạt 56 triệu, chính thức vượt quy mô thuê bao tại Việt Nam. Trong 10 nước Viettel đầu tư thì có 7 nước Viettel giành vị trí dẫn đầu, gồm Unitel (Lào), Metfone (Campuchia), Mytel (Myanmar), Telemor (Đông Timor), Lumitel (Burundi), Natcom (Haiti) và Movitel (Mozambique).

Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng "vào guồng". Năm 2025, dòng tiền chuyển về Việt Nam từ các thị trường quốc tế của tập đoàn này đạt 385,5 triệu USD, hoàn thành 120% kế hoạch. Tính đến hết năm 2025, tỉ lệ hoàn vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel đạt 91%, về đích sớm hơn so với kế hoạch mục tiêu.

Ở thị trường được đánh giá là khó khăn bậc nhất, Peru, tập đoàn này cũng ghi dấu ấn lớn khi công ty tại thị trường là Bitel vươn lên vị trí số 2, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu, bất chấp việc phải cạnh tranh với những gã khổng lồ viễn thông tầm cỡ thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện.

"Vì thế, với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước – đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững", lãnh đạo Tập đoàn Viettel khẳng định.