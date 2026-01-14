Lừa đảo ngay đầu năm: Đặt mua RTX 5090 trên Amazon rồi chỉ để nhận về... túi đeo hông

Một vụ lừa đảo đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ quốc tế khi một người bán bên thứ ba trên Amazon bị tố rao bán card đồ họa GeForce RTX 5090 với giá chỉ 999 USD, tương đương khoảng 26,4 triệu đồng, nhưng sản phẩm giao đến tay người mua lại không phải card đồ họa mà là một chiếc túi đeo hông. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 42 nạn nhân được ghi nhận bị ảnh hưởng bởi chiêu trò này.

GeForce RTX 5090 là mẫu card đồ họa cao cấp nhất thuộc thế hệ Blackwell, có giá bán niêm yết khi ra mắt lên tới 1.999 USD, tương đương khoảng 52,8 triệu đồng. Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm NAND toàn cầu khiến nguồn cung card đồ họa cao cấp bị thắt chặt, giá bán thực tế của nhiều phiên bản tùy chỉnh trên thị trường thậm chí còn vượt mốc 2.500 USD và rất khó để tìm được hàng có sẵn. Chính vì vậy, một listing RTX 5090 được rao bán với mức giá chỉ bằng một nửa giá niêm yết rõ ràng là dấu hiệu bất thường, nhưng vẫn đủ sức thu hút những người mua đang nóng lòng tìm hàng.

Điều khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác nằm ở chỗ người bán có tên Fitter's Niche Direct, được đăng ký tại Trung Quốc, sở hữu hồ sơ đánh giá gần như hoàn hảo trên Amazon với 99% phản hồi tích cực dựa trên gần 1.800 lượt đánh giá. Nhìn bề ngoài, đây là một cửa hàng có độ uy tín cao. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn danh mục sản phẩm, gian hàng này chỉ có tổng cộng năm mặt hàng, bao gồm ba mẫu túi đeo hông thông thường, một dây đàn hồi tập luyện và một listing đáng ngờ mang tên “fitter's niche Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G Graphics Card”.

Bài đăng giao bán RTX 5090 "giá hời" tại Amazon

Nhiều phản hồi tiêu cực từ người mua đã nhanh chóng xuất hiện. Một khách hàng cho biết họ đã bỏ ra 1.000 USD để mua card đồ họa nhưng chỉ nhận được một chiếc túi đeo hông. Một trường hợp khác phản ánh rằng quá trình hoàn tiền bị kéo dài do Amazon ghi nhận sản phẩm trả lại là túi đeo hông chứ không phải RTX 5090 như trong đơn hàng ban đầu.

Theo các đánh giá công khai, những cáo buộc lừa đảo bắt đầu xuất hiện từ ngày 28 tháng 12 năm 2025. Trước thời điểm này, Fitter's Niche Direct không ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào, làm dấy lên nghi vấn rằng tài khoản người bán có thể đã bị chiếm quyền kiểm soát hoặc chủ gian hàng đã thay đổi hành vi nhằm trục lợi trong giai đoạn nhu cầu card đồ họa tăng cao.

Đáng chú ý, các phản hồi tiêu cực hiện đang bị gạch bỏ và đi kèm thông báo từ Amazon rằng đơn hàng được xử lý thông qua chương trình Fulfillment by Amazon, trong đó Amazon chịu trách nhiệm về khâu lưu kho, đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và xử lý hoàn trả. Việc này khiến uy tín tổng thể của người bán không bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời cho thấy kẽ hở có thể bị lợi dụng trong mô hình FBA.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Amazon sẽ chịu toàn bộ thiệt hại tài chính hay sẽ truy thu trách nhiệm từ phía người bán. Dù vậy, với việc đã có ít nhất 42 nạn nhân được ghi nhận, trường hợp mới nhất xuất hiện vào ngày 12 tháng 1, vụ việc đang đặt ra nhiều câu hỏi về cơ chế kiểm soát người bán và xử lý gian lận trên các nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn.