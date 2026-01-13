Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

Ngày 13-1, Công an xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã xác minh, hoàn trả số tiền 205 triệu đồng cho người chuyển nhầm qua tài khoản.

Trước đó, vào chiều 8-1, ông Trần Văn Sơn (SN 1974, ngụ thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng) nhận được tin nhắn từ một người lạ xin lại 205 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm qua tài khoản ngân hàng của ông.

Dưới sự hỗ trợ của Công an xã Cửa Tùng, ông Trần Văn Sơn đã chuyển trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản. Ảnh: Công an Cửa Tùng

Ông Sơn kiểm tra tài khoản ngân hàng và xác nhận với người này có nhận khoản tiền 205 triệu đồng chuyển vào tài khoản; đồng thời, khẳng định sẽ báo công an để xác minh, trả lại. Ngay sáng hôm sau, ông Trần Văn Sơn đã trình báo Công an xã Cửa Tùng về sự việc nêu trên.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cửa Tùng đã tiến hành xác minh và xác định số tiền trên là của ông Nguyễn Hồng Thái (SN 1986, ngụ ở xã Núi Tượng (cũ), tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng nên ông Thái đã chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản ngân hàng của ông Sơn.

Đến chiều 12-1, Công an xã Cửa Tùng đã hướng dẫn ông Trần Văn Sơn phối hợp với ngân hàng để thực hiện đầy đủ thủ tục hoàn trả số tiền 205 triệu đồng cho ông Nguyễn Hồng Thái theo đúng quy định.

Theo Công an xã Cửa Tùng, việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền người khác chuyển nhầm qua tài khoản của ông Trần Văn Sơn rất đáng được tuyên dương, lan tỏa vì đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm.