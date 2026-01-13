CEO NVIDIA bác bỏ viễn cảnh "Chúa AI", chỉ trích mạnh mẽ làn sóng bi quan về trí tuệ nhân tạo

CEO Nvidia Jensen Huang mới đây đã tham gia podcast No Priors để chia sẻ quan điểm cá nhân về sự phát triển hiện tại của trí tuệ nhân tạo, cũng như phản bác những nhận định mà ông cho là sai lệch xoay quanh tương lai của công nghệ này. Trong cuộc trao đổi, vị lãnh đạo đứng đầu Nvidia thể hiện rõ thái độ không đồng tình với các quan điểm bi quan, cho rằng chúng đang tạo ra tác động tiêu cực đối với toàn bộ ngành công nghiệp AI.

Theo Jensen Huang, khái niệm "Chúa AI" - một dạng trí tuệ nhân tạo toàn năng, vượt trội con người về mọi mặt - hiện vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính viễn tưởng. Ông thừa nhận rằng trong một tương lai rất xa, con người có thể đạt tới một dạng AI như vậy, tuy nhiên mốc thời gian đó, theo ông, có thể mang quy mô "kinh thánh" hoặc "thiên hà", chứ hoàn toàn không phải là điều có thể xảy ra trong tương lai gần.

Chia sẻ cụ thể hơn, Jensen Huang cho biết ông không thấy bất kỳ nhóm nghiên cứu nào hiện nay có khả năng hợp lý để tạo ra một hệ thống AI có thể đồng thời hiểu sâu sắc ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ gen, ngôn ngữ phân tử, protein, axit amin cũng như các quy luật vật lý. Theo ông, một thực thể AI như vậy hiện không tồn tại và cũng chưa có nền tảng khoa học nào đủ chín muồi để hiện thực hóa ý tưởng này.

CEO Nvidia cũng nhấn mạnh rằng ông không tin "Chúa AI" sẽ xuất hiện trong tương lai gần, đồng thời cho rằng trong thời gian chờ đợi một viễn cảnh xa xôi như vậy, AI nên được tận dụng như một công cụ để thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Ông cũng bày tỏ quan điểm không mong muốn sự tồn tại của một AI ở cấp độ toàn năng, đặc biệt là trong bối cảnh được kiểm soát bởi một tổ chức, quốc gia hay tập đoàn duy nhất, điều mà ông cho là quá cực đoan và không mang lại lợi ích thực tế.

Bên cạnh đó, Jensen Huang không ngần ngại chỉ trích những người có sức ảnh hưởng đang lan truyền các kịch bản tận thế xoay quanh AI. Ông cho rằng những câu chuyện mang màu sắc khoa học viễn tưởng và kết thúc thế giới này là "cực kỳ gây tổn hại", không chỉ đối với ngành công nghiệp AI mà còn với xã hội, người dân và các nhà hoạch định chính sách.

Theo Jensen Huang, mục tiêu cốt lõi của AI nên là hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn. Trước đó, ông từng đề cập tới khả năng robot có thể đóng vai trò như "những người nhập cư AI", góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, thực tế triển khai AI hiện nay vẫn cho thấy nhiều thách thức. Một báo cáo của Đại học Stanford cho biết số lượng tin tuyển dụng đã giảm 13% trong vòng ba năm do tác động của AI, trong khi Fortune cũng ghi nhận 95% các dự án triển khai AI hiện chưa tạo ra ảnh hưởng rõ rệt tới lợi nhuận doanh nghiệp.

Dù vậy, điều này vẫn không làm chậm lại cuộc đua mở rộng hạ tầng AI trên toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ lớn vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư, trong đó có việc xây dựng những trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo.