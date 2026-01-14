Bí thư Thành ủy TPHCM: Muốn công việc hiệu quả hơn, phải bắt đầu từ chuyển đổi số

Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Nghị quyết 57 đã chạm vào tư duy của cán bộ

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhìn nhận qua thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06, đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân hình thành ý thức phải đi lên bằng khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh lần nữa con đường ngắn nhất để đi tới tương lai tươi sáng là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; muốn công việc nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh biên chế ít thì phải bắt đầu từ chuyển đổi số. "Những kết quả trên là sự động viên rất lớn" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Về chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đã triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ, bước đầu khai thác được một số lĩnh vực và là một trong số ít địa phương đã hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu mở để người dân cùng tham gia giám sát, chuẩn hóa, qua đó chống lãng phí và tạo nguồn lực cho phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu tại hội nghị

Về khoa học - công nghệ, TPHCM đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, bước đầu đã khởi động với nhiều mô hình hay như khu đô thị đổi mới sáng tạo Bắc TPHCM; đã có doanh nghiệp sản xuất UAV và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Thành phố đã bắt đầu vươn ra thế giới bằng sản phẩm khoa học - công nghệ của mình.

"Nghị quyết 57 đã thực sự chạm được vào tư duy, ý thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân, đó là kết quả quan trọng đã đạt được" - Bí thư Thành ủy TPHCM đúc kết.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn. Trong chuyển đổi số, phần cứng, phần mềm và công tác đào tạo chưa đồng bộ; việc mua sắm thiết bị còn vướng cơ chế; dữ liệu còn bị chia cắt, chưa chia sẻ được giữa các ngành, lĩnh vực.

TPHCM vẫn chưa hình thành "bộ não lãnh đạo" từ cơ sở dữ liệu, để giúp đánh giá cán bộ, giám sát công việc và đo đếm tiến độ một cách trực quan.

Trong khi đó, ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57, kết quả vẫn còn rất hạn chế. Cơ chế sandbox chấp nhận rủi ro chưa có sản phẩm cụ thể; quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn chưa hình thành dù đã có nguồn lực ban đầu; cơ chế phối hợp "ba nhà" chưa tạo ra sản phẩm rõ nét. Theo Bí thư Thành ủy, nếu khoa học - công nghệ tiếp tục chậm, TPHCM sẽ mãi đến sau.

Mạnh dạn vượt qua tâm lý sợ rủi ro

Định hướng năm 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh TPHCM phải đi đầu, đúng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương và người dân.



"Làm sớm thì khỏe sớm, hưởng lợi sớm. Muốn vậy, cần tin mình hơn, tin nhà khoa học, tin doanh nghiệp, tin người khởi nghiệp; mạnh dạn vượt qua tâm lý sợ rủi ro trong cách hiểu và thực thi chính sách" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cải cách hành chính ngay trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nghiên cứu khả năng xây dựng một hệ điều hành chung để điều phối triển khai Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06; xác định rõ việc nào còn nợ thì phải làm cho xong, rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Đồng thời, cần hoàn thiện hạ tầng phần cứng, phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu theo từng ngành; đẩy mạnh đào tạo cho cán bộ, doanh nghiệp và tiến tới người dân; từng bước chuyển từ văn phòng điện tử sang hệ điều hành thông minh.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh vai trò của Nhà nước với tư cách là khách hàng đầu tiên của doanh nghiệp và nhà nghiên cứu; khuyến khích mạnh dạn thử nghiệm, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như UAV, kinh tế tầm thấp. Việc áp dụng KPI để đánh giá hiệu suất công việc cần được nghiên cứu, triển khai để mọi thứ minh bạch, đo đếm được.

Ngoài ra, TPHCM cần quyết tâm giải ngân hiệu quả nguồn kinh phí 12.705 tỉ đồng trong năm 2026 cho hoạt động khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định: "Năm 2026 sẽ không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật và đo đếm thật, để tạo ra những kết quả thật, niềm vui thật, nhìn thấy và kiểm chứng được".

Hình ảnh khen thưởng tại hội nghị: