Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội ập vào một tiệm vàng trên phố Trung Kính

15-01-2026 - 18:19 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Công an Hà Nội ập vào một tiệm vàng trên phố Trung Kính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bị các đối tượng lừa đảo giả danh Công an thao túng tâm lý, một nam sinh viên ở Hà Nội đã lấy vàng và tiền của gia đình mang đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác của chủ tiệm vàng và sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Công an Hà Nội ập vào một tiệm vàng trên phố Trung Kính - Ảnh 2.

Cán bộ Công an phường kịp thời ngăn chặn nam thanh niên bị lừa đảo

Chiều ngày 13/01/2026, Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo của tiệm vàng trên phố Trung Kính về việc một nam thanh niên mang vàng đến bán có biểu hiện bất an, lo lắng, nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương có mặt tại địa điểm và đưa nam thanh niên về trụ sở xác minh sự việc.

Tại Công an phường, nam thanh niên khai nhận là N (SN 2007; sinh viên Đại học). Anh N cho biết tối ngày 12/01/2026, có nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, cáo buộc anh liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy.

Đối tượng khống chế, yêu cầu anh N lấy 5 triệu đồng và vàng của gia đình (trị giá khoảng 30 triệu đồng ) mang đi bán rồi chuyển tiền cho đối tượng. Do lo sợ, anh đã làm theo sự sai khiến của các đối tượng.

Công an Hà Nội ập vào một tiệm vàng trên phố Trung Kính - Ảnh 3.

Hình ảnh đối tượng giả danh Công an trên zoom chat

Sau khi được cán bộ Công an phường Yên Hòa giải thích về thủ đoạn lừa đảo và trấn an tinh thần, anh N hiểu ra sự việc. Xúc động trước tinh thần, trách nhiệm của Công an phường, gia đình anh N đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện, đe dọa. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường

Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường Nổi bật

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm Nổi bật

IFC Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng mạnh tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững

IFC Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng mạnh tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững

18:04 , 15/01/2026
YouTube xuất hiện video dài 140 năm, thực hư ra sao?

YouTube xuất hiện video dài 140 năm, thực hư ra sao?

16:00 , 15/01/2026
Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế làm điều này để tránh mất tiền oan

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế làm điều này để tránh mất tiền oan

15:12 , 15/01/2026
Tin vui cho cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam

Tin vui cho cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam

14:38 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên