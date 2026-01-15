Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

YouTube xuất hiện video dài 140 năm, thực hư ra sao?

15-01-2026 - 16:00 PM | Kinh tế số

Video YouTube được hiển thị dài hơn 140 năm cùng chú thích bí ẩn bất ngờ gây xôn xao, khiến hàng triệu người dùng tò mò và tranh cãi.

Một video kỳ lạ vừa xuất hiện trên YouTube đang khiến cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi hoang mang và tò mò. Video này được ghi nhận có thời lượng lên tới hơn 1,2 triệu giờ, tương đương khoảng 140 năm, một con số gần như không thể xảy ra trên nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất thế giới.

Bí ẩn đằng sau video Youtube có độ dài hơn 140 năm - Ảnh 1.

Kênh Youtube sở hữu video có độ dài đến mức vô lý - 1.234.567 triệu giờ.

Theo thông tin hiển thị trên YouTube, video được đăng tải bởi kênh ShinyWR với phần chú thích ngắn gọn nhưng đầy khó hiểu, được cho là viết bằng tiếng Ả Rập và có nội dung mang ý nghĩa u ám: “Hãy đến gặp tôi ở địa ngục”. Chính dòng mô tả này càng làm gia tăng sự tò mò và những đồn đoán từ phía người xem.

Tuy nhiên, khi nhấp vào xem, nhiều người phát hiện video thực tế không có hình ảnh, không âm thanh và chỉ phát trong khoảng 12 giờ, thay vì hàng thế kỷ như con số được hiển thị. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi về việc liệu đây là lỗi kỹ thuật của YouTube, hoặc cách khai thác hạn chế của YouTube, khiến thời lượng hiển thị bị bóp méo, trong khi video thực tế không dài như vậy.

Cũng có người dùng đưa ra những suy đoán mang tính thử nghiệm kỹ thuật hoặc thử thách, thậm chí liên hệ đây với trò chơi thực tế ảo (ARG) hay dự án nghệ thuật ám chỉ giới hạn và tính tò mò của internet.

Đáng chú ý, kênh ShinyWR trước đó cũng từng đăng tải nhiều video khác với thời lượng bất thường, lên tới hàng trăm giờ. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng người đăng tải đang cố tình khai thác lỗ hổng hiển thị thời lượng của YouTube để tạo sự chú ý.

Dù chưa có lời giải thích chính thức từ YouTube hay chủ kênh, video kỳ lạ này vẫn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Theo Thu Hương

Người lao động

Từ Khóa:
youtube

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường

Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường Nổi bật

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm Nổi bật

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế làm điều này để tránh mất tiền oan

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế làm điều này để tránh mất tiền oan

15:12 , 15/01/2026
Tin vui cho cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam

Tin vui cho cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam

14:38 , 15/01/2026
Vì sao Apple chọn Google Gemeni thay vì ChatGPT?

Vì sao Apple chọn Google Gemeni thay vì ChatGPT?

14:22 , 15/01/2026
'Tham' công việc partime qua lời quảng cáo trên Facebook, nhân viên văn phòng mất trắng gần 900 triệu đồng

'Tham' công việc partime qua lời quảng cáo trên Facebook, nhân viên văn phòng mất trắng gần 900 triệu đồng

14:09 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên