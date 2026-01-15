YouTube xuất hiện video dài 140 năm, thực hư ra sao?

Một video kỳ lạ vừa xuất hiện trên YouTube đang khiến cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi hoang mang và tò mò. Video này được ghi nhận có thời lượng lên tới hơn 1,2 triệu giờ, tương đương khoảng 140 năm, một con số gần như không thể xảy ra trên nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất thế giới.

Kênh Youtube sở hữu video có độ dài đến mức vô lý - 1.234.567 triệu giờ.

Theo thông tin hiển thị trên YouTube, video được đăng tải bởi kênh ShinyWR với phần chú thích ngắn gọn nhưng đầy khó hiểu, được cho là viết bằng tiếng Ả Rập và có nội dung mang ý nghĩa u ám: “Hãy đến gặp tôi ở địa ngục”. Chính dòng mô tả này càng làm gia tăng sự tò mò và những đồn đoán từ phía người xem.

Tuy nhiên, khi nhấp vào xem, nhiều người phát hiện video thực tế không có hình ảnh, không âm thanh và chỉ phát trong khoảng 12 giờ, thay vì hàng thế kỷ như con số được hiển thị. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi về việc liệu đây là lỗi kỹ thuật của YouTube, hoặc cách khai thác hạn chế của YouTube, khiến thời lượng hiển thị bị bóp méo, trong khi video thực tế không dài như vậy.

Cũng có người dùng đưa ra những suy đoán mang tính thử nghiệm kỹ thuật hoặc thử thách, thậm chí liên hệ đây với trò chơi thực tế ảo (ARG) hay dự án nghệ thuật ám chỉ giới hạn và tính tò mò của internet.

Đáng chú ý, kênh ShinyWR trước đó cũng từng đăng tải nhiều video khác với thời lượng bất thường, lên tới hàng trăm giờ. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng người đăng tải đang cố tình khai thác lỗ hổng hiển thị thời lượng của YouTube để tạo sự chú ý.

Dù chưa có lời giải thích chính thức từ YouTube hay chủ kênh, video kỳ lạ này vẫn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.