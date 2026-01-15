Vừa gặp Thủ tướng, Tập đoàn giữ vị thế độc tôn trong một lĩnh vực quan trọng chia sẻ kế hoạch lớn tại Việt Nam

Chào mừng ông Eduard Stiphout và các cộng sự của Tập đoàn ASML thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng h cho biết, Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của ASML đối với Việt Nam, coi đây là minh chứng cho niềm tin của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào tiềm năng hợp tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam; góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Hà Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả như lãnh đạo cấp cao hai nước mong muốn, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược, phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng, trong đó có hạ tầng công nghệ, viễn thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành công nghiệp bán dẫn nhằm tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động của các doanh nghiệp; đang thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực số, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.

Đặc biệt, tại Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ như: Samsung, Intel, NVIDIA, VDL-ETG, Tecnotion, Coherent… và nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có tiềm năng hợp tác như Viettel, FPT, VSAP Lab.

Thủ tướng đề nghị ASML đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển về bán dẫn tại Việt Nam; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ASML nhằm đa dạng hóa và tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng ASML tại khu vực châu Á.

Cùng với đó, ASML nghiên cứu thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm tăng cường kết nối trực tiếp và khẳng định cam kết hợp tác chiến lược, lâu dài của Tập đoàn; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển hạ tầng số, sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm và dịch vụ kỹ thuật bán dẫn; tư vấn tiêu chuẩn công nghệ và chuyển giao kinh nghiệm quản trị để từng bước hình thành năng lực sản xuất nội địa.

Đề nghị ASML triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia, thực tập và hỗ trợ học bổng trong lĩnh vực bán dẫn cho Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ASML, đầu tư kinh doanh thành công lâu dài tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML Eduard Stiphout cho biết, ASML là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới, đóng vai trò mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn.

Đánh giá cao chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML bày tỏ vinh dự và cho biết ASML sẵn sàng trở thành một phần của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ông Eduard Stiphout cho biết, ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam; hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển; xem xét khả năng thiết lập hiện diện chính thức và khả năng cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam. Qua đó, phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam như Thủ tướng mong muốn.

ASML (Hà Lan) là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và giữ vị thế độc tôn trên thị trường nhờ sở hữu công nghệ quang khắc cực tím (EUV), công nghệ lõi quyết định năng lực sản xuất các thế hệ chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và điện toán hiệu năng cao. Với quy mô vốn hóa thị trường thuộc nhóm cao nhất trong ngành bán dẫn và doanh thu duy trì ở mức khoảng 30-35 tỷ USD cùng đội ngũ hơn 40.000 nhân sự tại 60 cơ sở trên toàn cầu, ASML đóng vai trò mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn, chi phối trực tiếp lộ trình phát triển của nhiều tập đoàn hàng đầu khác.