Mỹ cho phép Nvidia bán chip H200 cho Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 13/1 đã chính thức cho phép Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200, dòng chip mạnh thứ hai của hãng, sang Trung Quốc, theo một quy định mới được ban hành. Động thái này được cho là sẽ khởi động lại các lô hàng H200 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ tại Washington.

Theo quy định, các chip H200 trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải được một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ 3 thẩm định nhằm xác nhận năng lực kỹ thuật về AI. Tổng lượng chip bán cho Trung Quốc không được vượt quá 50% số chip cùng loại bán cho khách hàng Mỹ. Nvidia cũng phải chứng nhận rằng nguồn cung H200 trong nước là đủ, trong khi các khách hàng Trung Quốc phải chứng minh có “các biện pháp an ninh phù hợp” và cam kết không sử dụng chip cho mục đích quân sự. Đây là những điều kiện trước đây chưa từng được thiết lập.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết, việc cho phép bán chip sẽ đi kèm khoản phí 25% nộp cho Chính phủ Mỹ. Quyết định này đã vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ, do lo ngại rằng các chip tiên tiến sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự của Trung Quốc và làm giảm lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Ông Jay Goldberg, chuyên gia phân tích tại Seaport Research, nhận định các giới hạn xuất khẩu là một thỏa hiệp nhằm duy trì một số rào cản đối với doanh số của Nvidia tại Trung Quốc, song việc thực thi trên thực tế có thể gặp nhiều khó khăn.

Một số nguồn thạo tin cho biết các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt mua hơn 2 triệu chip H200, mỗi chip có giá khoảng 27.000 USD, vượt xa dự trữ hiện có của Nvidia là khoảng 700.000 chip. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas tuần trước, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết, hãng đang tăng tốc sản xuất H200 trước nhu cầu mạnh mẽ từ cả Trung Quốc và các thị trường khác, khiến giá thuê chip H200 trong các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây tăng cao.

Khi công bố quyết định vào tháng 12/2025, Tổng thống Trump khẳng định các chip sẽ được xuất khẩu “theo những điều kiện bảo đảm an ninh quốc gia mạnh mẽ”. Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi về mức độ hạn chế thực tế đối với các lô hàng, cũng như khả năng Trung Quốc cho phép các chip này được lưu hành nội địa.