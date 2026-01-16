OpenAI ra mắt ChatGPT Translate, thách thức Google Translate

Sau nhiều năm Google Translate giữ vững vị thế trong thị trường công cụ dịch, OpenAI đã chính thức bước vào cuộc chơi với sản phẩm ChatGPT Translate. Công cụ này hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và cho phép người dùng tùy chỉnh bản dịch thông qua các tùy chọn nhắc nhở AI, tạo ra trải nghiệm dịch thuật cá nhân hóa hơn.

Theo thông tin từ OpenAI, ChatGPT Translate hiện chưa hỗ trợ dịch hình ảnh, tài liệu và trang web, mà chỉ hỗ trợ dịch văn bản thuần trên máy tính để bàn. Điều này có thể khiến người dùng cảm thấy hạn chế so với Google Translate, vốn hỗ trợ nhiều định dạng hơn như hình ảnh, tài liệu và hội thoại thời gian thực.

ChatGPT Translate cho phép người dùng dễ dàng thay đổi phong cách và giọng điệu của bản dịch chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có thể làm cho bản dịch trở nên trôi chảy hơn, viết lại theo phong cách trang trọng, đơn giản hóa cho trẻ em hoặc điều chỉnh cho phù hợp với khán giả học thuật.

Trong khi đó, Google gần đây đã công bố các nâng cấp dịch thuật lớn được hỗ trợ bởi Gemini, bao gồm cải thiện xử lý các cụm từ phức tạp như thành ngữ, tiếng lóng và biểu hiện địa phương. Google cũng giới thiệu trải nghiệm beta cho dịch giọng nói trực tiếp qua tai nghe.