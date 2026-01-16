Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OpenAI ra mắt ChatGPT Translate, thách thức Google Translate

16-01-2026 - 07:46 AM | Kinh tế số

OpenAI đã giới thiệu ChatGPT Translate, một công cụ dịch mới nhằm cạnh tranh với Google Translate, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và tùy chỉnh AI.

Sau nhiều năm Google Translate giữ vững vị thế trong thị trường công cụ dịch, OpenAI đã chính thức bước vào cuộc chơi với sản phẩm ChatGPT Translate. Công cụ này hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và cho phép người dùng tùy chỉnh bản dịch thông qua các tùy chọn nhắc nhở AI, tạo ra trải nghiệm dịch thuật cá nhân hóa hơn.

OpenAI ra mắt ChatGPT Translate, thách thức Google Translate- Ảnh 1.

Theo thông tin từ OpenAI, ChatGPT Translate hiện chưa hỗ trợ dịch hình ảnh, tài liệu và trang web, mà chỉ hỗ trợ dịch văn bản thuần trên máy tính để bàn. Điều này có thể khiến người dùng cảm thấy hạn chế so với Google Translate, vốn hỗ trợ nhiều định dạng hơn như hình ảnh, tài liệu và hội thoại thời gian thực.

ChatGPT Translate cho phép người dùng dễ dàng thay đổi phong cách và giọng điệu của bản dịch chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có thể làm cho bản dịch trở nên trôi chảy hơn, viết lại theo phong cách trang trọng, đơn giản hóa cho trẻ em hoặc điều chỉnh cho phù hợp với khán giả học thuật.

OpenAI ra mắt ChatGPT Translate, thách thức Google Translate- Ảnh 2.

Trong khi đó, Google gần đây đã công bố các nâng cấp dịch thuật lớn được hỗ trợ bởi Gemini, bao gồm cải thiện xử lý các cụm từ phức tạp như thành ngữ, tiếng lóng và biểu hiện địa phương. Google cũng giới thiệu trải nghiệm beta cho dịch giọng nói trực tiếp qua tai nghe.

Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
ChatGPT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường

Kỳ tích của một doanh nghiệp Việt: Đầu tư vào 10 quốc gia thì trở thành doanh nghiệp top đầu tại 7 thị trường Nổi bật

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm

Đề xuất chấm điểm công dân số: Cân nhắc 'xếp hạng, phân loại', tránh hiểu nhầm Nổi bật

Hôm nay, nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam có bước tiến quan trọng

Hôm nay, nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam có bước tiến quan trọng

07:23 , 16/01/2026
Mỹ cho phép Nvidia bán chip H200 cho Trung Quốc

Mỹ cho phép Nvidia bán chip H200 cho Trung Quốc

06:46 , 16/01/2026
Vừa gặp Thủ tướng, Tập đoàn giữ vị thế độc tôn trong một lĩnh vực quan trọng chia sẻ kế hoạch lớn tại Việt Nam

Vừa gặp Thủ tướng, Tập đoàn giữ vị thế độc tôn trong một lĩnh vực quan trọng chia sẻ kế hoạch lớn tại Việt Nam

21:23 , 15/01/2026
IFC Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng mạnh tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững

IFC Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng mạnh tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững

18:40 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên