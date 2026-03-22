25 tỷ USD từ đâu sắp 'rót' vào Gia Lai?

Ngày 20/3 tại TPHCM , tỉnh Gia Lai gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư, quảng bá tiềm năng cũng như kêu gọi đầu tư vào địa phương nhiều tiềm năng này.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến TPHCM mời gọi đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 28/3 tới đây, Gia Lai sẽ chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án với tổng giá trị lên tới khoảng 10 tỷ USD. Đáng chú ý hơn, tổng danh mục các biên bản ghi nhớ dự kiến sẽ đạt mức 25 tỷ USD.

Theo ông Tuấn, các nhà đầu tư đến từ những nguồn lực chất lượng. Điển hình như dự án cảng biển, một bài toán vốn cực kỳ khó khăn vì đòi hỏi ngân sách nhà nước phải đầu tư đê chắn sóng, nhưng tỉnh đã kiên quyết chọn những nhà đầu tư có thực lực tài chính mạnh, sẵn sàng tự bỏ ra gần chục nghìn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng này thì mới đồng ý cho đầu tư cảng. Cách làm này đảm bảo rằng mỗi đô la vốn đăng ký đều gắn liền với những cam kết triển khai cụ thể và có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch phát triển 5 năm tới, tỉnh đã rà soát và đề xuất 6 doanh nghiệp nội địa đủ tiềm năng để trở thành những doanh nghiệp tiên phong. Tiêu chí để được lựa chọn vào nhóm này rất khắt khe, trong đó quy mô vốn và giá trị xuất khẩu không được thấp hơn 1 tỷ USD.

Tại hội nghị, doanh nghiệp TPHCM bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực chuyển đổi số, blockchain, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến xuất khẩu. Điều khiến nhiều doanh nghiệp TPHCM quan tâm là thủ tục hành chính .

Gia Lai mới còn rất nhiều dư địa phát triển

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án ngoài khu công nghiệp có thể khởi công trong khoảng 60 ngày, còn trong khu công nghiệp chỉ 38 ngày. Đây là mức rất nhanh so với mặt bằng chung. Tỉnh sẽ lập các tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo trực tiếp xử lý vướng mắc, giảm tối đa thời gian và chi phí cho nhà đầu tư.

Gia Lai khẳng định không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà chọn lọc để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng cảnh báo quỹ đất và cơ hội không phải vô hạn.

“Đây là giai đoạn vàng 5 năm tới. Nếu doanh nghiệp trong nước không nhanh chân, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chiếm lĩnh” - ông Tuấn chia sẻ nói.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lợi thế lớn nhất của địa phương là có hơn 1 triệu ha đất đỏ bazan - nền tảng hiếm có để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu. Gia Lai đang chuyển hướng mạnh sang các lĩnh vực giá trị gia tăng như công nghệ số, AI (trí tuệ nhân tạo), blockchain và vật liệu mới nhằm tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Điểm đáng chú ý là hạ tầng đang tăng tốc. Trong 1-2 năm tới, hệ thống logistics dự kiến hoàn thiện với cảng cạn ICD và kết nối liên vùng. Sân bay được nâng cấp với đường băng thứ hai cho phép đón chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế nhanh hơn. Tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành vào năm 2028 sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn giao thương, đưa Gia Lai xích lại gần các trung tâm kinh tế. Gia Lai cũng tận dụng vị trí cửa ngõ Tây Nguyên để liên kết với duyên hải miền Trung và mở rộng hợp tác với Lào, Campuchia.