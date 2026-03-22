Khách quốc tế đến Việt Nam đầu năm 2026 tăng đều

22-03-2026 - 07:47 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Du lịch Việt Nam khởi sắc khi 3 tháng đầu năm 2026 liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cho thấy đà phục hồi mạnh và sức hút ngày càng lớn.

Du lịch Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ khi lượng khách quốc tế liên tục tăng cao trong những tháng đầu năm 2026. Theo số liệu mới nhất, tháng 2/2026, Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt khách.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách phục hồi và phát triển du lịch sau giai đoạn khó khăn.

Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ nhiều yếu tố tích cực như chính sách thị thực ngày càng mở rộng, các hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, các địa phương và doanh nghiệp du lịch cũng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa đến du lịch trải nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.

Khách quốc tế đến Việt Nam đầu năm 2026 tăng đều- Ảnh 1.

Du khách tham quan khu kiến trúc mang phong cách châu Âu tại Bà Nà Hills, một trong những điểm đến nổi bật thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Đà Nẵng.

Các chuyên gia nhận định, sự phục hồi của du lịch Việt Nam không chỉ thể hiện ở số lượng khách mà còn ở chất lượng. Việt Nam đang dần thu hút nhiều hơn phân khúc du khách có khả năng chi tiêu cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành du lịch.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, đồng thời hướng đến phát triển xanh, bền vững và nâng cao trải nghiệm du khách.

Với những kết quả tích cực hiện tại, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Á.

Theo Khánh Vi

VTV.VN

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thủ tướng: Chủ động đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

23:21 , 21/03/2026
Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản: Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ trở thành ưu thế nổi trội

23:13 , 21/03/2026
Việt Nam công bố con số hơn 6 tỷ USD, Thái Lan và Malaysia có đóng góp lớn

21:26 , 21/03/2026
Không phát hiện, ghi nhận UAV sau 60 phút, sân bay được khai thác trở lại

18:30 , 21/03/2026

