Việc những thiết bị bay không người lái (UAV) không phép đã không còn là hiện tượng nhỏ lẻ, mà đã trở thành nguy cơ thực sự đối với an toàn hàng không, buộc cơ quan quản lý phải chuyển từ xử lý tình huống sang thiết lập quy trình chuẩn và kiểm soát từ gốc.

Trước đây, khi phát hiện thiết bị bay, việc xử lý có thể kéo dài hàng giờ. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh quy trình ứng phó về ghi nhận và thời gian kết thúc hoạt động vật thể bay không người lái để sớm đưa sân bay vào khai thác trở lại.

Theo đó, nếu không phát hiện, ghi nhận UAV sau 60 phút, sân bay được khai thác trở lại. Đồng thời, Tổ an toàn đường cất hạ cánh có trách nhiệm thông báo tới đài kiểm soát không lưu và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp đưa hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay trở lại bình thường theo quy trình đã được thống nhất.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng chức năng tại địa phương, cảng hàng không, cảng vụ hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm ngừng khai thác, khôi phục hoạt động khai thác và tổ chức xử lý đối với các tình huống phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác xâm nhập trái phép khu vực sân bay.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, tối 15/3 vừa qua, trong quá trình khai thác, tổ bay một số chuyến bay đã thông báo quan sát thấy vật thể bay không xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác bay tại Cảng.

Cụ thể, sự việc này dẫn đến có 6 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm 2 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng khai thác tại sân đỗ, 4 chuyến bay đang về tiếp cận hạ cánh phải bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị để hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, từ tháng 6/2025 đến nay, các vụ việc thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép vào khu vực bay của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Cảng Hàng không Thọ Xuân đã liên tiếp xảy ra.

Các vụ việc này đã dẫn đến hàng loạt chuyến bay phải tạm dừng cất, hạ cánh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 42 chuyến bay và hơn 5.000 hành khách của Vietnam Airlines; gián tiếp ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay và hàng chục nghìn khách khác do bị ảnh hưởng dây chuyền, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho hãng hàng không và tâm lý bất an cho hành khách, cũng như tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp đến an ninh, an toàn của ngành hàng không dân dụng.

Ngành hàng không đã nhiều lần cảnh báo tình trạng chiếu đèn laser vào buồng lái, sử dụng flycam và thả diều quanh khu vực sân bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Hành vi thả diều, bóng bay hay bất kỳ vật thể bay không người lái nào trong phạm vi bán kính 8km tính từ điểm quy chiếu sân bay đều bị nghiêm cấm. Việc thả diều gần khu vực cất - hạ cánh có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng không, tiềm ẩn nguy cơ va chạm gây hậu quả lớn.