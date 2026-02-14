26 Tết - đêm tăng ca cuối cùng của dân ngân hàng ở Hà Nội và TP.HCM có gì đặc biệt?

13/2 (tức 26 Tết) - cũng là ngày làm việc cuối cùng của nhiều nhiều doanh nghiệp, đơn vị,... trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trong khi không ít người đã bắt đầu thu xếp hành lý về quê, tranh thủ mua sắm hoặc dành thời gian cho gia đình, tại nhiều tòa nhà ngân hàng ở Hà Nội và TP.HCM, công việc vẫn đang được hoàn tất những khâu cuối cùng.

Sau 20h, không khí làm việc tại các phòng ban chưa hẳn đã lắng xuống. Nhiều nhân viên vẫn tập trung xử lý nốt các đầu việc còn dang dở, rà soát hồ sơ, chốt số liệu và chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài sắp tới. Với họ, đêm 26 Tết không chỉ là thời điểm khép lại một ngày làm việc, mà còn là dấu mốc kết thúc cả một năm gắn bó với công việc ngân hàng, một “đêm cuối” làm việc đúng nghĩa trước khi bước sang những ngày sum họp.

Clip: Đêm tăng ca cuối trước khi bước sang năm mới của dân ngân hàng ở Hà Nội và TP.HCM.

"Ngày cuối cùng của năm còn bận hơn quãng thời gian trước Tết"

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM, trong những ngày cao điểm từ 23 đến 26 Tết, khi dòng người rời thành phố về quê khiến đường xá đã vắng hơn thường lệ, nhưng, nhiều toà nhà văn phòng của các ngân hàng lớn vẫn sáng đèn sau 20h.

Nếu không đặt trong bối cảnh cận Tết, khung cảnh ấy dễ khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một buổi tối tăng ca quen thuộc trong năm. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, số lượng nhân viên xuất hiện sau những ô cửa sáng đèn đã ít hơn ngày thường, nhưng những người ở lại vẫn miệt mài xử lý các phần việc còn dang dở. Không phải tất cả đều phải tăng ca vào thời điểm này, song vẫn có những người chưa thể về sum họp cùng gia đình, trong khi với nhiều ngành nghề khác, năm làm việc đã gần như khép lại.

Tại Hà Nội, bức tranh đêm 26 Tết cũng tất bật không kém. Bên trong các toà nhà ngân hàng, nhân viên khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng của năm như chốt sổ sách, rà soát kho quỹ, đối soát số liệu và chuẩn bị báo cáo tổng kết. Với đặc thù công việc đòi hỏi độ chính xác và an toàn cao, nhiều khâu buộc phải được hoàn tất trọn vẹn, không thể dang dở hay dời sang năm mới.

Với không ít nhân viên ngân hàng, việc ở lại làm việc muộn trong những ngày cận Tết không còn là điều quá xa lạ. Đây được xem là giai đoạn “nước rút” để khép lại một năm làm việc trọn vẹn, hạn chế tối đa những tồn đọng trước kỳ nghỉ dài ngày.

Nhiều tòa nhà văn phòng, ngân hàng ở thành phố Hà Nội vẫn sáng đèn trong đêm muộn 26 Tết.

Khi zoom cận cảnh, không khó để bắt gặp những nhân viên vẫn miệt mài làm việc trong đêm cuối tăng ca trước khi nghỉ Tết.

Nhân viên ngân hàng: Sẽ ngủ nguyên ngày cho lại sức, mai là có thời gian tiêu tiền thưởng Tết rồi!

Theo ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội, vừa kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm lúc 20h tối, chị Lan Phương cho biết công việc trong ngày 26 Tết chủ yếu xoay quanh phục vụ khách hàng, đảm bảo lượng tiền cho hệ thống ATM và chốt các sổ sách kho quỹ cuối năm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cả ngày bận rộn, quay cuồng với công việc nên phải nói là “thở phào” khi đã chính thức nghỉ Tết. Chị chia sẻ: “Hiện tại mình cảm thấy rất vui vì đã kết thúc một năm làm việc hiệu quả. Mọi việc cơ bản đều đã hoàn thành tốt. Lúc này trong đầu mình chỉ nghĩ đến việc về nhà và ngủ một giấc thật sâu, vì thời gian cuối năm khá bận rộn, chưa có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình”.

Chị Lam Phương (ở Hà Nội).

Theo chị, ngay sau ngày làm việc cuối cùng, kế hoạch của chị là cùng gia đình đi mua sắm đồ Tết để chuẩn bị cho năm mới. Nhìn lại một năm đã qua, chị cho rằng không có điều gì là hoàn hảo, nhưng những nỗ lực bỏ ra là xứng đáng . “Ngoài tiền thưởng, mình còn học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức, đó cũng là một phần thưởng lớn”, chị nói, đồng thời cho biết sẽ dành tiền thưởng để biếu hai bên gia đình, tự thưởng cho bản thân và để dành cho các kế hoạch trong năm tới.

Trong lúc này, ở TP.HCM chị Dương Thị Cẩm Tú cho biết đơn vị của chị vẫn làm việc đến sáng 27 Tết (tức thứ Bảy). “Nên đây là tối làm việc cuối cùng ở ngân hàng trong năm 2025 rồi. Cũng giống như những ngày cuối năm, hầu như tụi mình đều phải OT, xử lý các công việc tồn đọng, rà soát hồ sơ, giấy tờ cho kịp tiến độ,.. nên việc còn ở lại tới tối muộn như hôm nay không có điều gì quá bất ngờ”, chị chia sẻ.

Nhắc đến vấn đề lương thưởng, chị Cẩm Tú cho rằng mức thưởng nhận được phù hợp với những gì đã cố gắng trong một năm qua. “Tiền thưởng không chỉ là giá trị tài chính mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp của mình” , chị nói, đồng thời bày tỏ mong muốn năm mới sẽ tiếp tục được học hỏi, nâng cao năng lực và có thêm cơ hội thử sức ở những vai trò mới.

Chị Cẩm Tú (ở TP.HCM).

Cũng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM, chị Trương Thị Ngọc Ánh cho biết những ngày cuối năm thậm chí còn bận rộn hơn cả những giai đoạn cao điểm trước đó. “Phải đi tặng quà khách hàng, lên kế hoạch tương tác, xử lý trước các công việc sau Tết nên khá tất bật”, chị nói.

Với tiền thưởng Tết, chị Ánh cho biết sẽ chia thành ba phần: dành cho gia đình, tiết kiệm và tự thưởng cho bản thân. Trong năm mới, chị đặt mục tiêu đạt 200% KPI và khẳng định vị trí của mình ở một vai trò công việc mới.

Chị Ngọc Ánh (ở TP.HCM)

Trong khi đó, Minh Thái (SN 2000), nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, cho rằng việc làm việc tới hơn 20h trong ngày cuối năm là hoàn toàn xứng đáng. “Xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra và xứng đáng với nỗ lực trong suốt một năm dài”, anh nói. Với Thái, ngày làm việc cuối cùng luôn nhiều việc hơn bình thường, nhưng đi kèm là cảm giác háo hức vì sắp được về quê Đồng Tháp. Kết thúc ca làm, anh mang sẵn đồ theo và chạy xe máy xuyên đêm về nhà.

Bạn Minh Thái chốt "đỉnh" khi nhắc về thưởng Tết năm nay.

Cùng làm việc với Minh Thái, Khánh Vy (SN 2000) cho biết những ngày cuối năm chủ yếu là hoàn tất công việc và báo cáo với cấp trên.

Dù có chút vội vã, Vy không cảm thấy áp lực vì phía trước là kỳ nghỉ Tết dài. “Việc ở lại làm thêm là cần thiết để sau đó mình có thể nghỉ ngơi trọn vẹn hơn”, Khánh Vy chia sẻ. Chuyến xe về quê của cô khởi hành lúc 00h15, chuyến muộn nhất trong ngày, để sáng hôm sau có mặt ở nhà đón Tết cùng gia đình.

Với các nhân viên ngân hàng, việc tăng ca đêm cuối có nhiều ý nghĩa hơn chuyện "cố làm nốt cho xong" - đó khoảnh khắc khép lại cả một năm nhiều áp lực, nỗ lực và kỳ vọng, để chuẩn bị bước sang năm mới với những mong chờ phía trước.