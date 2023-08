27 năm trước, người đàn ông đưa vợ con đến Canada, trong túi có 16 triệu đồng, giờ sở hữu hàng chục tỷ đồng

Quyết tâm thay đổi cuộc đời

Tôi tên là Weimin Ni, 55 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở đồng bằng Hoa Bắc (Trung Quốc). Cha tôi là giáo viên ở một trường cấp 2, còn mẹ là nông dân chăm chỉ. Là con út trong gia đình nên tôi chiều chuộng nhưng tôi không vì thế mà ỷ lại, luôn nỗ lực giúp đỡ cha mẹ việc đồng áng sau giờ tan học.



Công việc nhọc nhằn khiến tôi nhận ra, chỉ bằng học tập mới có thể thay đổi số phận. Vì vậy, tôi chăm chỉ học và sau đó được nhận vào trường Trung cấp Kỹ thuật. Năm 1986, tôi ra trường và làm việc cho một công ty nước ngoài. So với tấm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ của mọi người trong công ty thì trình độ học vấn của tôi rất khiêm tốn. Nhưng tôi không mặc cảm mà luôn có tinh thần vươn lên.

Ông Weimin Ni.

Được biết công ty tổ chức một cuộc thi tiếng Anh hàng năm, sau đó bồi dưỡng cho các nhân viên khiến tôi vô cùng hứng khởi. Tôi bắt đầu học từ sáng đến tối, tự luyện phát âm một mình. Nhờ nỗ lực nên ngay năm đầu, tôi đã đạt giải Nhì cuộc thi, năm thứ hai đạt giải Nhất, vượt qua rất nhiều người. Điều này một lần nữa giúp tôi hiểu bằng cấp không quá quan trọng, miễn sao là bạn cố gắng không ngừng.

Về sau, tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Sư phạm Hà Bắc và đến Học viện Quan hệ Quốc tế Bắc kinh để học nửa năm. Ngoài ra, tôi còn tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh.

Ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội mới

Năm 1995, một người bạn khuyên tôi nên sang Canada lao động. Anh ấy nói sẽ giúp tôi nhập cư miễn phí, chỉ cần lấy chứng chỉ ngoại ngữ IELTS. Tôi đến Bắc Kinh để thi IELTS, nộp lệ phí 1000 NDT, bằng tiền lương nửa năm khi đó của tôi. May mắn thay, tôi đạt điểm cao và vượt qua vòng phỏng vấn tại lãnh sứ quán.

Tuy nhiên khi quyết định đưa vợ con sang Canada, tôi rất hoang mang, lo lắng. Khi đó, tôi mới 28 tuổi, trong túi có khoảng 5000 NDT (khoảng 16,3 triệu đồng), liệu tôi có lo được cho gia đình?

May mắn thay, tôi gặp được rất nhiều người tốt bụng, trong đó có cả người Trung Quốc và người nước ngoài. Họ giới thiệu việc làm cho tôi. Công việc đầu tiên tôi làm là trở thành nhân viên tại cửa hàng bán ô tô. Làm được một thời gian, tôi nộp đơn vào Học viện Công nghệ BC, theo chuyên ngành Kiến trúc.

Để cân bằng giữa công việc và học tập, tôi chuyển tất cả lịch học sang buổi tối hoặc cuối tuần. Lịch trình mỗi ngày đều dày kín, khiến đôi lúc rất mệt mỏi. Tôi hiểu rằng thế giới của người trở thành phải đối mặt với nhiều thách thức và luôn phải tiến về phía trước.

Năm 2001, tôi tốt nghiệp tại Học viện với tấm bằng xuất sắc. Từ đó, tôi chuyển sang làm kiểm định nhà, đến nay tôi đã kiểm định hơn 6000 căn nhà. Công việc cụ thể của tôi là kiểm tra chất lượng ngôi nhà cho bên mua trước khi nhận bàn giao.

Năm 2008, tôi mở đại lý bất động sản. Nguyên tắc làm việc hàng đầu của tôi là "Hoặc là không làm, hoặc là làm tốt nhất". Với nguyên tắc này, tôi luôn tiến hành nghiên cứu nghiêm túc, cẩn trọng thăm hỏi khách hàng. Gần như ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, tôi cũng không nghỉ ngơi, luôn hỗ trợ khách hàng 24/7. Nhờ kiên trì, chỉ sau 1 năm, tôi đã lọt top 1% những người môi giới bất động sản hàng đầu tại Vancouver, kiếm được hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, do công việc của tôi bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình nên vợ tôi không chấp nhận và ra tối hậu thư. Cô ấy nói: "Tôi không cần anh phải điên cuồng kiếm tiền như vậy. Tôi hy vọng cuối tuần, anh có thể dành thời gian cho các con. Nếu không đáp ứng được, chúng ta ly hôn!".

Dĩ nhiên là tôi không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình, dù sao tôi làm việc chăm chỉ cũng là để kiếm tiền lo cho vợ con.

Trước tình thế này, tôi nhờ một vài người bạn tư vấn. Họ chia sẻ tôi chỉ có thể lựa chọn: Một là tiếp tục công việc kinh doanh bất động sản, hai là dừng lại để tìm việc mới để có thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Đối với tôi, việc lựa chọn này rất khó khăn bởi vì tôi cũng yêu thích công việc hiện tại. Nhưng tôi cũng nhận ra, gia đình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất và tôi không bao giờ được từ bỏ. Cuối cùng, tôi đóng cửa công ty.

Dù thu nhập giảm nhiều nhưng tôi được ở bên vợ con nhiều hơn, không khí gia đình cũng trở nên vui vẻ hơn. Tôi không hối hận trước quyết định của mình. Tuy nhiên, tôi cũng không từ bỏ sự nghiệp mà luôn nung nấu quyết tâm mở công ty.

Năm 2010, tôi thành lập công ty xây dựng. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi không có hợp đồng. Không nản chí, tôi hỗ trợ bạn bè, người thân xem bản vẽ, đến công trường thi công mà không lấy phí của họ. Nhờ vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tôi có kinh nghiệm cùng những mối quan hệ tiềm năng.

Tháng 12/2015, cuối cùng tôi cũng nhận được khoản hoa hồng đầu tiên khi thiết kế thi công một ngôi nhà. Danh tiếng của tôi lan xa, rồi tôi có khách hàng thứ hai, thứ ba,… Đến nay, tôi đã xây dựng và bàn giao 70 căn nhà, trung bình mỗi năm xây dựng hơn chục ngôi nhà.

Hiện tại, doanh nghiệp của tôi là đơn vị hàng đầu về thiết kế thi công tại Trung Quốc. Đối tượng khách hàng tôi phục vụ đều là những người có khối tài sản kếch xù. Tôi tin rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng, năng lực mà còn phụ thuộc vào cả thái độ và niềm tin.

Weimin Ni mở công ty xây dựng.

Biết ơn cha mẹ, biết ơn cuộc đời

Ở tuổi 54, tôi quyết định lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Sở dĩ tôi trở lại trường học sau nửa thế kỷ bởi những tư tưởng mà cha đã truyền cho tôi. Cha tôi trước đây là một giáo viên cấp 2, sau đó trở thành một chuyên gia sư phạm, biên tập và xuất bản hơn 200 ấn phẩm, sách. Khi đến tuổi nghỉ hưu, cha vẫn tham gia vào công việc giáo dục tại hơn 7 cơ sở tư nhân và nghỉ hưu ở tuổi 86. Ông qua đời 7 tháng sau đó. Ngay cả trong thời gian bị bệnh, cha tôi vẫn bận rộn với công việc và xuất bản thêm được 2 cuốn sách nữa.

Dù lớn tuổi nhưng tôi vẫn miệt mài học tập, sau này đó là những kiến thức tuyệt vời phục vục cho việc điều hành công ty của tôi. "You never try, you never known" (Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không thử), đó là câu nói truyền động lực cho tôi mỗi ngày. Tất cả các môn học, tôi đều đạt điểm A, và tôi quyết định học lên Tiến sĩ, hy vọng có thể đi sâu hơn vào nghiên cứu học thuật.

Tháng 11/2022, khi tôi đang chuẩn bị học Tiến sĩ thì nhận tin cha bị bệnh nặng, vì thế tôi về Trung Quốc để chăm sóc bố. Điều này khiến kế hoạch học tập bị gián đoạn nhưng ý nghĩa hơn cả là được đồng hành cùng cha. Bệnh tình của cha có vẻ thuyên giảm.

Sau 5 tuần, tôi quay trở lại Canada. Khi tôi đặt vé máy bay, tôi đắn đo trước 3000 NDT cho hạng phổ thông, 46.000 NDT cho hạng thương gia. Sau khi cha biết chuyện, cha nói rằng: "Con trai, con đã hơn 50 tuổi, con đã làm việc chăm chỉ kiếm tiền, con nên tận hưởng cuộc sống. Lần này, cha sẽ hỗ trợ con mua vé hạng thương gia".

Sau khi trở về Canada, tôi nhận được dự án xây dựng cho 32 căn nhà phố. Tôi vội vàng báo tin này cho cha. Cha tôi rất hạnh phúc, 3 ngày trước khi mất, cha còn hỏi tôi đã khởi công chưa. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi không kìm được nước mắt, điều tuyệt vời nhất của tôi trên đời là có cha và mẹ.

Nhiều lúc hồi tưởng về cuộc đời mình, tôi là một đứa trẻ nông thôn, thật sự may mắn khi bằng nỗ lực bản thân đã làm việc tại Canada. Tôi biết ơn về những điều đã qua, nếu không được giúp đỡ, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi cũng tin rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh và thấy việc học là một phần tất yếu của cuộc sống.

Nguồn: Toutiao