3 bệ phóng và trạm radar Patriot bị tiêu diệt ở hướng Kursk, 8 kho đạn bị thiêu hủy

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/8. (Ảnh: Rybar)

Ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kursk , trong vòng 24 giờ, Lực lượng Sever, lực lượng dự bị, Không quân Lục quân, UAV và pháo binh Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên xe bọc thép tiến vào sâu trong lãnh thổ Nga gần Tolpino, Zhuravli, Obshchiy Kolodez.

4 xe bọc thép chở quân của AFU bị tiêu diệt, gồm 3 xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Lực lượng Nga tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào các nhóm nhân lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, 80 và 82 của AFU gần Staraya Sorochnitsa, Korenevo, Sudzha và Borki khiến AFU 35 quân, 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Một nỗ lực đột phá của AFU hướng tới quận Belovsky của vùng Kursk đã bị ngăn chặn. 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo dã chiến và 2 xe chở đạn của AFU đã bị lực lượng Nga vô hiệu hóa gần Ozerki và Ivanovo.

Hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander-M của Nga đã tiêu diệt một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 của Ukraine gần Lyubimovka.

Lực lượng dự bị AFU bị không quân và quân đội tên lửa Nga tấn công trên lãnh thổ khu vực Sumy.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật Tochka-U và 14 UAV Ukraine trên vùng Kursk.

Trong vòng 24 giờ qua, ở hướng trên, AFU mất: hơn 230 binh sĩ và 38 xe bọc thép, gồm 7 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân Stryker, 2 xe chiến đấu bộ binh, 28 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 7 xe cơ giới, 4 pháo dã chiến, 1 pháo tự hành của hệ thống tên lửa Buk-M1, 3 bệ phóng và 1 trạm radar AN/MPQ-65 của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Giao tranh không ngừng tại khu vực biên giới Kursk.

Ở hướng Kharkov , Lực lượng Sever đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 22 và Lữ đoàn tấn công đường không 82 của AFU ở hướng Volchansk và Liptsy gần Odnorobovka và Kazachya Lopan (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU lên tới 190 quân Ukraine, 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt RAK-SA-12 122 mm do Croatia sản xuất và 3 pháo D-30 122 mm.

Một kho đạn đã bị phá hủy ở hướng trên.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ đánh bại các lữ đoàn cơ giới 66, lữ đoàn không vận 77 của AFU và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 117 gần Makeyevka, Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

2 cuộc phản công của các đội tấn công từ Lữ đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine bị Nga đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 520 quân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 5 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, AFU mất: 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm, 1 pháo L-119 105 mm và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, 2 trạm tác chiến điện tử Khortitsa và Nota cũng như 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 150, Lữ đoàn tấn công miền núi 10 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 114 gần Rozovka, Pereyezdnoye và Kirovo (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 385 quân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, AFU mất: 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo lựu M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20 152 mm, 1 pháo Msta-B 122 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 105 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và một trạm tác chiến điện tử.

2 kho đạn của AFU bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga có được nhiều tuyến thuận lợi hơn. Họ đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 31, 32, 100, 117 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine số 14 gần Vozdvizhenka, Toretsk, Grodovka và Mirolyubovka (DPR).

3 cuộc phản công do các phân đội từ Lữ đoàn Bộ binh số 142 của AFU và Lữ đoàn Tấn công Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 425 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, gồm 1 xe Bradley do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 4 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155 mm, 1 pháo tự hành Paladin 155 mm, 1 pháo tự hành Msta-B 152 mm, 1 pháo tự hành D-20 152 mm, 1 pháo tự hành D-30 122 mm và 1 pháo Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình dọc tuyến đầu. Họ đánh bại lực lượng và vũ khí của Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 Ukraine gần Vodyanoye và Novoocherevatoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 110 quân Ukraine, 5 xe cơ giới, 1 lựu pháo D-20 152 mm và 1 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga đánh bại lực lượng của Lữ đoàn bộ binh 41 và Lữ đoàn cơ động đường không 44 của AFU gần Orekhov và Novodanilovka (khu vực Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 70 quân, 14 xe cơ giới, 1 lựu pháo M777 155 mm, 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Hoa Kỳ sản xuất và một trạm tác chiến điện tử Anklav.

3 kho đạn của AFU đã bị phá hủy ở hướng trên.

Ngoài ra, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào kho đạn của lực lượng đặc nhiệm Donetsk, các cụm quân nhân và thiết bị quân sự của AFU tại 156 khu vực trong ngày.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 1 quả bom trên không Hammer do Pháp sản xuất, 15 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và đạn Vampire do Séc sản xuất. 71 UAV Ukraine bị bắn hạ, 30 trong số đó nằm ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/8, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 6 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 58 hệ thống pháo, 27 UAV, 1 trực thăng, 71 phương tiện chở nhiên liệu và 11 phương tiện đặc biệt.