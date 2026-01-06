Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 bộ phận của cá không nên ăn: Có thứ cực độc nhưng nhiều người tưởng là bổ

06-01-2026 - 07:46 AM | Sống

Theo các chuyên gia, những bộ phận này của cá có thể tích tụ các chất ô nhiễm, vi khuẩn, thậm chí là chất độc.

Khi ăn cá, nhiều người đặc biệt thích ăn da, đầu hoặc nội tạng của cá. Đây là những bộ phận mang lại cảm giác béo ngậy, đậm vị và thậm chí được cho là “bổ dưỡng” hơn phần thịt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, chính những phần này lại tiềm ẩn không ít rủi ro đối với sức khỏe con người.

3 bộ phận của cá không nên ăn

Trả lời phỏng vấn trên tờ China Times, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngữ Hy (Đài Loan - Trung Quốc) cho biết, dù cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn sai cách có thể khiến cơ thể vô tình hấp thụ kim loại nặng như thủy ngân, chì và nhiều chất độc hại khác. Đặc biệt, da cá, đầu cá và nội tạng cá là những bộ phận có nguy cơ cao nhất.

Một số bộ phận của cá có thể chứa kim loại nặng, vi khuẩn và thậm chí cả độc tố (Ảnh: shutterstock).

Da cá

Theo chuyên gia Trương Ngữ Hy, da cá tuy giàu collagen và axit béo không bão hòa, nhưng cũng là nơi kim loại nặng dễ tích tụ nhất, nhất là với các loài cá biển có kích thước lớn. Vị chuyên gia dinh dưỡng này nói thêm, thủy ngân và chì có xu hướng lắng đọng tại lớp da của cá. Do đó, việc ăn da cá thường xuyên làm tăng nguy cơ đưa các chất độc này vào cơ thể.

Đầu cá

China Times thông tin, đầu cá được đánh giá cao nhờ có phần óc cá giàu DHA, EPA và chất keo tự nhiên. Tuy nhiên, chuyên gia Trương Ngữ Hy cảnh báo vùng mang cá có thể chứa độc tố và ký sinh trùng. Nếu không được làm sạch kỹ trong quá trình chế biến và không nấu chín kỹ, bộ phận này có thể trở thành nguồn gây hại cho sức khỏe.

Theo thông tin trên VnExpress, não cá là bộ phận dễ tích tụ kim loại nặng từ môi trường, nhất là ở các loài cá kích thước lớn, sống lâu năm dưới tầng đáy như cá kiếm, cá ngừ hay cá vược. Do đó, hàm lượng kim loại nặng trong não cá có thể cao hơn đáng kể so với phần thịt cá.

Nội tạng cá

Theo chuyên gia Trương Ngữ Hy, nội tạng cá là phần đáng lo ngại nhất. Đây là bộ phận có giá trị dinh dưỡng không cao, đồng thời tích tụ các loại độc tố, kim loại nặng và ký sinh trùng nhiều nhất. Do đó, nội tạng cá không được khuyến khích tiêu thụ.

Đặc biệt, mật cá là một phần nội tạng có chứa độc chất. Các nghiên cứu cho thấy độc tố trong mật cá là Cyprinol sulfat, có thể gây tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác. Đáng chú ý, chất độc này chỉ có trong mật, gan và tụy cá nước ngọt, không mất độc tính dù đã nấu chín. Thế nhưng, ở nhiều địa phương, không ít người vẫn tin dùng mật cá như một bài thuốc dân gian, thậm chí nuốt sống hoặc pha với rượu để uống nhằm “bồi bổ sức khỏe”.

4 cách ăn cá an toàn hơn

Sơ chế cá trước khi nấu (Ảnh minh họa).

Để giảm thiểu rủi ro với sức khỏe khi ăn cá, chuyên gia Trương Ngữ Hy đưa ra 4 khuyến nghị quan trọng.

Thứ nhất, với những loài cá lớn sống ở biển sâu như cá ngừ, cá kiếm, nên bỏ da trước khi chế biến. Điều này có thể giúp giảm đáng kể lượng kim loại nặng. Đồng thời, chỉ nên ăn các loại cá này 1 lần/tuần, mỗi lần không quá 50g.

Thứ hai, nên ưu tiên cá nhỏ, có vòng đời ngắn và chuỗi thức ăn thấp để hạn chế tích tụ chất ô nhiễm. Những loại cá này gồm cá trích, cá mòi, cá cơm, cá diếc, cá trắm...

Thứ ba, khi nấu canh cá, nên chần sơ cá trước khi nấu nhằm loại bỏ mùi tanh, tạp chất và một phần kim loại nặng còn sót lại.

Cuối cùng, việc lựa chọn thủy sản có chứng nhận an toàn và nguồn gốc rõ ràng cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm độc tố, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Loại cá được mệnh danh là "tứ quý ngư”, đứng đầu danh sách cá quý mà dân sành ăn săn lùng

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

loại cá

