Theo y học cổ truyền, gừng tươi có tên thuốc là sinh khương, vị cay, tính ấm, quy vào các kinh phế, tỳ và vị. Dược liệu này thường được sử dụng với công năng phát tán phong hàn, ôn trung, chỉ ẩu (giảm nôn), hóa đờm.

Gừng khô có tên là can khương, cũng có vị cay, tính nóng, thường được dùng với mục đích làm ấm tỳ vị, tán hàn. Tùy tình trạng sức khỏe và mục đích sử dụng, thầy thuốc có thể phối hợp gừng với những vị thuốc khác để tạo thành bài thuốc phù hợp.

Dưới đây là cách kết hợp gừng đơn giản ai cũng làm được:

Gừng kết hợp lá tía tô

Gừng tươi và lá tía tô đều là những nguyên liệu quen thuộc trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ người bị cảm lạnh.

Theo y học cổ truyền, sinh khương có tác dụng phát tán phong hàn, làm ấm cơ thể. Tía tô có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng để giải biểu, tán hàn, hành khí.

Khi phối hợp hai vị này, bài thuốc hướng đến hỗ trợ các biểu hiện thường gặp khi cảm lạnh như sợ lạnh, nghẹt mũi, đau đầu, người mệt mỏi.

Lưu ý: Nếu xuất hiện sốt cao, khó thở, đau ngực hoặc triệu chứng kéo dài, người bệnh cần được thăm khám thay vì chỉ sử dụng các loại nước thảo dược.

Gừng kết hợp với tía tô

Gừng kết hợp mật ong

Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng để ôn phế, hóa đờm trong một số cách phối hợp dược liệu. Mật ong có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung, nhuận táo, thường được dùng để làm dịu cổ họng.

Có thể sử dụng gừng tươi thái lát, hãm với nước ấm rồi thêm một lượng mật ong vừa đủ khi nước đã nguội bớt. Cách dùng này giúp tạo thức uống ấm, dễ uống và có thể hỗ trợ làm dịu cảm giác khó chịu ở họng.

Lưu ý: Nếu ho kéo dài, ho ra máu hoặc kèm khó thở, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân. Tuyệt đối không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Gừng kết hợp vỏ quýt, phục linh

Một cách phối hợp khác là sử dụng gừng cùng trần bì và phục linh trong các bài thuốc y học cổ truyền.

Trần bì (vỏ quýt) phơi hoặc sấy khô, có vị cay, đắng, tính ấm, thường được sử dụng để lý khí, kiện tỳ, táo thấp, hóa đờm. Phục linh có vị ngọt, nhạt, tính bình, thường được dùng với mục đích lợi thủy, thẩm thấp, kiện tỳ.

Trong khi đó, gừng có tác dụng ôn trung, giúp làm ấm tỳ vị và thường được phối hợp trong các bài thuốc hỗ trợ tình trạng nôn, buồn nôn, lạnh bụng.

Sự kết hợp các vị thuốc này hướng đến điều hòa hoạt động tỳ vị theo quan niệm y học cổ truyền, hỗ trợ những người có biểu hiện đầy bụng, chướng bụng, ăn uống kém hoặc khó tiêu.

Dù là nguyên liệu quen thuộc, gừng không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng với mục đích điều trị.

Theo nguyên tắc y học cổ truyền, việc sử dụng dược liệu cần căn cứ vào tính chất bệnh và thể trạng của từng người. Người có biểu hiện nóng trong, khô miệng, táo bón hoặc thuộc chứng nhiệt cần thận trọng khi sử dụng các vị thuốc có tính ấm như gừng.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc chống đông máu, có bệnh lý nền hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng gừng thường xuyên với lượng lớn.