3 cặp vợ chồng Vbiz 'hot' nhất ngày Valentine hôm qua: Đông Nhi được tặng món quà khiến ai cũng ‘bật ngửa’, Trấn Thành quyết trốn vợ

Trong ngày Valentine vừa qua, không chỉ các cặp đôi bình thường mà những cặp sao Vbiz cũng đều có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Nếu như các cặp đôi đang hẹn hò dành thời gian cùng nhau ra ngoài đi chơi, tặng quà thì các cặp vợ chồng Vbiz cũng không ngoại lệ. Thậm chí, những đôi vợ chồng chung sống thời gian dài còn có giây phút không kém phần hài hước. Điển hình trong đó phải kể đến chính là 3 cặp vợ chồng 'quyền lực' và đình đám nhất Vbiz như: Trấn Thành - Hari Won , Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có buổi hẹn hò cực lãng mạn ngày Valentine

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã có buổi 'trốn các con' ra ngoài hẹn hò ăn tối cực kỳ lãng mạn. Dù đã là 'mẹ 3 con' nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn dành thời gian để vun đắp tình cảm với ông xã Kim Lý.



Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ những giây phút cực lãng mạn bên Kim Lý với dòng viết: 'Happy Valentine's Day' (Tạm dịch: Chúc mừng ngày lễ Tình nhân). Về phần mình, trên trang cá nhân, Kim Lý - ông xã Hồ Ngọc Hà cũng nhắn nhủ lời yêu thương tới bà xã mình: 'Happy Valentine's Day em yêu của anh. Love you the most' (Tạm dịch: Chúc mừng ngày lễ Tình nhân em yêu của anh. Yêu em nhất).

Đông Nhi nhận được quà Valentine khó đỡ từ chồng

Nếu như cặp Hà Hồ - Kim Lý đón Valentine ngọt ngào thì vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng lại có phút giây không thể hài hước hơn. Cụ thể, sau thời gian dài bên nhau và cùng đón rất nhiều ngày lễ Tình nhân, năm nay Ông Cao Thắng đã quyết định 'chơi lớn' dành tặng cho bà xã món quà siêu đặc biệt.

Cụ thể, Ông Cao Thắng đã chuẩn bị căn phòng tràn ngập ánh nến, kế đến anh đã bịt mắt Đông Nhi và đưa cô đến 'món quà' anh đã đặc biệt chuẩn bị. Thế nhưng, khi Đông Nhi mở bịt mắt ra thì điều nữ ca sĩ nhìn thấy lại chính là đống bát đũa chưa rửa. Khoảnh khắc này khiến Đông Nhi chỉ biết cười và đánh yêu chồng.

Trần Thành - Hari Won đón Valentine bên nhau

Trấn Thành - Hari Won cũng không hề thua kém trong khoản này. Cụ thể, Trấn Thành có chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh ôm chặt bà xã Hari Won kèm lời nhắn ngọt ngào: 'Thương vợ nhiều!!!! Mỗi ngày đều là 1 ngày Valentine nhé!!!'.



Thế nhưng, Hari Won đã nhanh chóng 'bóc phốt' ông xã ngay dưới bài đăng với dòng bình luận hài hước: 'Thấy đăng hình. Nhưng tui alo thì mất tích. Tui đang chờ anh trong tiệm Chanel. Sao tự nhiên mất tích ngang vậy???'. Đáp lại bà xã, Trấn Thành cũng tiếp tục 'lầy': 'Ra chi cho trả tiền???'. Chưa dừng lại ở đó, Hari Won lại nhắn: 'Tui vẫn chờ nha!!!'. Nam MC cũng nhây không kém: 'Vậy chờ thêm tí nữa!'. Kèm theo đó là hình ảnh đĩa thức ăn anh đang thưởng thức.