Dược sĩ chia sẻ mẹo loại bỏ triệu chứng say tàu xe trong dịp nghỉ lễ này, cái cuối sẽ khiến bạn bất ngờ

Say xe là thuật ngữ chung chỉ các bệnh do say tàu, say xe, say sóng, say máy bay và các bệnh khác do chuyển động lắc lư, va đập, xoay tròn, tăng tốc… do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng rối loạn thăng bằng. Dịp nghỉ lễ sắp tới là thời điểm nhiều người chọn chấp nhận đi một chặng đường dài để về quê hoặc tranh thủ đi du lịch, thư giãn... Tuy nhiên, trước khi được "thả hồn, chữa lành" thì rất nhiều người lại lo lắng về vấn đề say xe trong chuyến đi sắp tới.

Abbas Kanani, dược sĩ trưởng tại Chemist Click ở Anh, đã chia sẻ một số phương pháp điều trị chứng say tàu xe của ông.

1. Không ăn quá no trước khi đi

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài, việc đến một nhà hàng trước khi khởi hành nghe có vẻ là một ý tưởng hay nhưng về lâu dài nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho bạn. Ngồi trong xe với cái bụng no căng, đặc biệt là sau khi ăn thứ gì đó có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với bạn, có thể là công thức dẫn đến thảm họa.

Abbas giải thích rằng ăn quá nhiều trước chuyến đi dài có thể dẫn đến tăng hoạt động của dạ dày và tiêu hóa. "Hoạt động tăng cường này có thể khiến dạ dày của bạn nhạy cảm hơn và dễ bị buồn nôn hoặc khó chịu khi di chuyển. Sự kết hợp giữa chuyển động của dạ dày do tiêu hóa và chuyển động của phương tiện có thể làm trầm trọng thêm cảm giác buồn nôn".

Ngoài ra, khi bạn đang di chuyển, dạ dày của bạn vẫn đang xử lý một bữa ăn lớn, điều này có thể dẫn đến cảm giác no, chướng bụng và khó chịu. Bạn nên chọn những thực phẩm hoặc đồ ăn nhẹ nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa.

2. Gừng và bạc hà

Abbas cho biết: "Gừng là một phương thuốc tự nhiên hiệu quả cho chứng buồn nôn và say tàu xe. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng gừng và các hợp chất của nó có thể tăng cường phản ứng tiêu hóa và tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, do đó làm giảm cảm giác buồn nôn".

Gừng có thể được tiêu thụ dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như trà gừng, kẹo gừng và thậm chí cả viên nang gừng. Nếu bạn không thích mùi vị của gừng thì bạc hà là một lựa chọn thay thế tiềm năng.

Abbas cho biết: "Bạc hà có chứa các hợp chất như tinh dầu bạc hà, có tác dụng làm dịu cơ dạ dày và có thể giúp giảm buồn nôn và nôn do say tàu xe".

3. Hít một hơi thật sâu

Đôi khi chứng say tàu xe có thể khiến mọi người mất cảnh giác, trong trường hợp đó hít một hơi thật sâu có thể là lựa chọn tốt nhất.

Abbas giải thích: "Hít thở sâu kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm", điều này giúp chống lại tác động của căng thẳng và lo lắng - thứ có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng say tàu xe.

Nếu bạn bị say tàu xe trong mùa hè, hãy thử ăn kem, nó có vẻ hữu ích để điều trị bất kỳ dạng buồn nôn nào, bao gồm cả chứng say tàu xe.

Một nghiên cứu mô tả kem que là một "phương pháp can thiệp rẻ tiền, không xâm lấn và dễ sử dụng" cho những bệnh nhân bị buồn nôn và nôn sau phẫu thuật. Tiến sĩ Doireann O'Leary đã chia sẻ kỹ thuật này với những người theo dõi cô trong một bài đăng trên trang cá nhân, nói rằng cô đã tự mình sử dụng nó khi bị say tàu xe.

4. Không sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị khác trong xe

Việc muốn giải trí trong một chuyến đi dài là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cho dù bạn đang đọc sách hay lướt mạng xã hội, việc nhìn xuống có thể làm tăng cảm giác say tàu xe.

Abbas nói: "Tránh đọc hoặc nhìn vào màn hình, vì những hoạt động này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng".

Bằng cách tập trung vào một điểm ở xa, chẳng hạn như đường chân trời hoặc một vật thể ổn định ở xa, bạn cung cấp cho hệ thống thị giác của mình một điểm tham chiếu ổn định, điều này có thể giúp giảm xung đột cảm giác.

Ông nói: "Điều này có thể giúp não bạn hiểu chuyển động tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các triệu chứng say tàu xe".

Nguồn và ảnh: Daily Express