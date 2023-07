3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc đầy túi ngày thứ Bảy

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Mặt tài lộc cũng kém cạnh không kém, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi. Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Tuy không giàu có nhưng tiền làm ra đủ ăn đủ tiêu.

Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc.

Mặt tiền bạc dồi dào nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Sửu đón nhận quý nhân phương xa mang đến nhiều lộc lá trong thời điểm này. Những người ngoại giao tốt, giỏi ăn nói cũng tự đem lộc về cho mình chứ không cần dựa vào ai.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh giúp tình duyên của con giáp này đỏ thắm. Với những người có gia đình sẽ có thời gian vô cùng hạnh phúc viên mãn bên người ấy của mình. Còn các bạn trẻ thì dễ gặp được bạn cũ hoặc được người khác tỏ tình.

Tuổi Dần

Công việc của Dần không may mắn vì lâm Tương Hại cục.Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều nên hôm nay chẳng nhờ được ai lúc gặp nguy nan. Có chuyện gì cũng phải tự xoay một mình không có ai giúp một tay.

Cũng may là đường tài lộc được vớt vát lại nhờ Chính Tài độ mệnh. Tiền lương của bạn trong thời gian tới có dấu hiệu tăng lên nhưng trách nhiệm trong công việc cũng nặng nề hơn. Người nào đang xin việc thì sẽ kiếm được việc, nhanh chóng có đồng ra đồng vào chi tiêu hàng ngày.

Tuổi Dần có vận trình tình duyên suôn sẻ trong ngày mới nhờ Mộc sinh Hỏa. Tối thứ Bảy sẽ có cuộc hẹn tối nay vô cùng quan trọng, liên quan tới chuyện tình cảm tương lai của bạn. Bạn biết điều, nhân hậu hay có tính thương người, đi đường gặp người khó khăn hay ủng hộ.

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày mới cho biết tuổi Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Bản mệnh được thần Tài độ nên dễ trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh, có thể thử vận may bằng cách mua vé số hoặc đòi nợ lương. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Tuổi Thìn

Đường sự nghiệp của Thìn gặp Chính Ấn nên những bạn đang mong mỏi đòi lại quyền lợi, đòi lương hoặc muốn đấu tranh công bằng sẽ có lợi. Tuy nhiên bạn chưa thể lên chức được vì còn thiếu chút ý chí tiến thủ và sự năng động.

Tuổi này là con giáp sống biết điều mà lại hay gặp thị phi, bị nói xấu sau lưng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài lộc của bạn hiện tại. Tuy nhiên đừng lo lắng quá mức vì người có phước phần ắt trời xanh sẽ thấu, dù không bằng ai nhưng ít ra bạn cũng có thu nhập ổn định, sáng dậy không phải lo chuyện cơm nước.

Cục diện Hỏa sinh Thổ nhắc nhở bản mệnh rằng tình duyên chưa tới cũng không sao cả. Bạn cần mở rộng thêm các mối quan hệ, sẽ có ngày gặp được người trong mộng. Vợ chồng có cãi nhau thì hôm nay sẽ làm hòa, coi như sau lần chiến tranh lạnh này là bài học để hiểu nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ nhờ có Chính Quan trợ mệnh, có tiến triển nhất định, nhất là những bạn sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử. Lúc mới kinh doanh chắc chắn ai cũng sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên thôi.

Tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu, tiết kiệm quá cũng không phải là điều tốt. Nếu thích mua gì cho bản thân bạn cứ mạnh dạn mua sắm nhé. Những khoản quan trọng trong gia đình thì cần ý kiến của cả vợ lẫn chồng khi chi tiền.

Cục diện hai hành Hỏa tương hòa cho biết may mà có người ấy ở bên động viên, giúp bạn củng cố tinh thần làm việc, chống chọi với áp lực. Đằng sau lưng bạn có thể có vô vàn kẻ xấu nhưng vẫn còn có gia đình chống lưng.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ lâm Thiên Quan nên những chuyện liên quan đến giấy tờ, chức quyền sẽ không thuận lợi. Những người sắp xuất ngoại gặp vấn đề về thủ tục, thi cử. Người làm công chức thì nên tránh kiện tụng hoặc tranh cãi với cấp trên.

Tài lộc sinh sôi nảy nở hơn người nhờ có Tam Hội trợ vận. Dự đoán con giáp này có thêm thu nhập bên ngoài, buôn bán cũng đắt khách. Ngày này khá thích hợp với những người đang có ý định hùn vốn làm ăn.

Quan hệ xã giao thì hài hòa, đường tình cảm tốt đẹp. Đi xa về gần có tổ tiên phù hộ cho cả gia đình bình an vô sự. Bạn nào đang bị bế tắc trong chuyện tình duyên thì nên tìm đến những ngôi chùa cầu duyên để sớm có người kề bên nhé.

Tuổi Mùi

Thiên Ấn chiếu mệnh đem lại may mắn cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghệ thuật. Mùi có đầu óc khôn khéo, mưu lược nên đi làm không để bất cứ ai ăn hiếp được mình, làm đúng nên chẳng ai có thể bắt bẻ. Tuy nhiên bạn cũng nên hạn chế ăn nói thẳng thắn kẻo cản trở đường công danh phát triển nhé.

Nhờ Tam Hội cục nên tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng vẫn thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc quá nhiều. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, nay hãy tranh thủ kiếm thêm đi nhé.

Chuyện tình cảm đặc biệt tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Mùi dễ kết bạn, dễ làm quen thì tính tình thoải mái, không lo nghĩ sâu xa. Còn chuyện tình duyên muộn một chút cũng không sao cả, thà muộn mà gặp đúng người còn hơn vội vàng rồi vội tan.

Tuổi Thân

Tuổi Thân dễ mà gặp trục trặc trong công việc vì lâm Kiếp Tài. Công việc của bạn không đảm bảo được tiến độ như yêu cầu nên dễ gặp vấn đề. Khi làm việc chung, hợp tác cùng nhiều người khác bạn đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao kẻo có người lợi dụng sơ hở bôi nhọ bạn.

Thân gặp Tương Phá nên chuyện tiền bạc khá khó khăn. Lúc bạn nguy nan không có ai đếm xỉa, bạn “tốt” toàn lấy cớ từ chối cho vay tiền. Nay đi ra ngoài nên chấp hành luật giao thông, khi mua hàng người lạ nên mặc cả kẻo bị hớ tiền.

Chuyện tình cảm gia đạo, đôi lứa cũng không may mắn vì gặp cục diện Mộc khắc Kim. Bố mẹ con cái hoặc anh chị em trong nhà hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có người sắp phải tiễn người thân đi làm ăn xa, thời gian này gia đình ai có người ốm nặng cũng nên để ý.

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày, thứ 7 của Dậu đường sự nghiệp bấp bênh vì lâm Tỷ Kiên. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy khiến con giáp này làm việc hừng hực như lửa, xong điều đó lại vô tình khiến bạn đắc tội với người xung quanh. Dễ có lời qua tiếng lại với cấp dưới, bạn làm ăn chung hoặc đồng nghiệp.

May mắn là vận tài lộc có Tam Hợp cục nâng đỡ. Bạn không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên lúc nào cũng lao đầu kiếm tiền, được trời thương nên cũng có đồng ra đồng vào. Nay có họa mất tiền nhưng thật may là số may mắn nên Dậu tránh được.

Chỉ có chuyện tình cảm là ảm đạm nhất trong ngày vì Hỏa khắc Kim. Cuộc sống ngày càng khó khăn, bạn bè ngày càng xa rời. Nằm khóc cả đêm vì tổn thương mà không để ai biết, sáng hôm sau vẫn mặt mũi tươi tỉnh bước ra đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tuổi Tuất

Công việc của Tuất có Chính Ấn ghé thăm nên con giáp này thích an phận thủ thường, không hám danh lợi, bỗng dưng đòi lại được công bằng cho mình khi đi làm. Nhưng nếu muốn lập nghiệp lớn thì phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phải hối hận về sau.

Tiền bạc rủng rỉnh là lý do bạn thoải mái hơn trong việc chi tiêu, nhưng cũng nên khôn ngoan hơn khi tiêu tiền. Đừng vì sở thích nhất thời mà mua những thứ không thực sự cần thiết, kẻo túi tiền sẽ bị thâm hụt đấy.

Mặt tình cảm tốt lên hẳn nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và dẹp bớt những mối quan hệ độc hại. Những bạn sắp sinh em bé hoặc sắp kết hôn thì sẽ được tổ tiên phù hộ, tránh được xui xẻo.

Tuổi Hợi

Công việc đi lùi, hay gặp tiểu nhân vì lâm Thương Quan. Bạn có làm tốt đến mấy thì vẫn có kẻ cố tình tìm lỗi để sân si. Nếu nay có thất bại thì đó cũng là bài học để bạn nhận ra rằng chỉ cố gắng thôi là chưa đủ, hãy mạnh mẽ hơn để vượt qua chuyện này.

Hợi nên cẩn thận hết sức vì vận lâm Tương Xung nên dễ phải đền bù tiền bạc, bị quỵt tiền hoặc mất tiền lúc nào không biết. Nên tham khảo ý kiến của cha mẹ, những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn đỡ mất mát những khoản không đáng có. Cũng may bạn là con giáp giỏi chịu đựng nên đủ mạnh mẽ để vượt qua ngày này.

Vận trình tình cảm kém may vì Thủy Hỏa tương khắc. Tình cảm đôi lứa ngày càng trở nên nhàm chán vì hai bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau. Gia đình có trục trặc đừng đem lên mạng kể vì người đồng cảm thì ít mà kẻ xấu bụng thì nhiều vô kể.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.