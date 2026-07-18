3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 18/7/2026

Ngày thứ Bảy, 18/7/2026, tức ngày 5 tháng 6 âm lịch, tức ngày Quý Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang dòng nước mát Quý Thủy tưới tẩm cho hỏa khí ngày hè.

Cụ thể, ngày Quý Tỵ mang nạp âm Trường Lưu Thủy, tức là dòng nước sông dài cuồn cuộn đổ về biển lớn với nguồn năng lượng sinh sôi, dạt dào bất tận. Bản mệnh Thủy mạnh mẽ này khi đặt trong bối cảnh Thổ khí đang nắm quyền lệnh của tháng Ất Mùi tạo nên thế trận Thủy Thổ dung hòa, giúp tưới mát đất đai và mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho vạn vật.

Dù hỏa khí bừng phát của năm Bính Ngọ có sự xung khắc ngầm với dòng nước sông lớn, nhưng sự đồng hành của thiên can Quý (Thủy) giúp mạch nước này giữ vững quỹ đạo hanh thông mà không bị cạn kiệt. Đây là cục diện phong thủy mang ý nghĩa khơi thông tài lộc và thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ, thôi thúc bạn hành sự quyết đoán, không ngừng mở rộng tư duy để biến mọi cơ hội thành dòng lợi nhuận luân chuyển liên tục.

Tử vi học có nói, ba con giáp dưới đây chính là những người đón nhận được nhiều cát khí vẹn toàn nhất, lộc tài khai mở rực rỡ trong ngày Quý Tỵ.

🐓 Con giáp tuổi Dậu: Hỏa Luyện Vàng Ròng, Tài Lộc Bừng Sáng

Bước vào ngày Quý Tỵ, người tuổi Dậu sẽ là con giáp như viên ngọc báu gặp được ánh bình minh khi nằm trọn trong vòng che chở của cục diện Tam Hợp tối cao.

Bản mệnh Tân Kim của bạn gặp hỏa khí của ngày Tỵ tạo thế rèn giũa tinh thuần, giúp kích hoạt tư duy nhạy bén vượt bậc trong việc quản lý tài chính. Đường tài lộc hanh thông lạ kỳ, mang lại những khoản lợi nhuận bất ngờ từ các thương vụ đầu tư ngắn hạn hoặc ký kết hợp đồng béo bở.

Quý nhân xuất hiện trong ngày thứ Bảy này chính là đối tác lâu năm, chủ động mang đến các cơ hội hùn vốn vô cùng đắt giá cho tuổi Dậu. Tóm lại, con giáp này sẽ khép lại ngày nghỉ cuối tuần với tinh thần phấn chấn, hầu bao rủng rỉnh và số tiền tích lũy tăng trưởng vững chãi cho giai đoạn sau.

🐃 Con giáp tuổi Sửu: Thổ Ấm Sinh Kim, Kho Bạc Đầy Kho

Sự kết hợp giữa địa chi Tỵ của ngày và chi Sửu của tuổi dệt nên mối lương duyên hợp cục cát tường, giúp bản mệnh đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

Hỏa khí của ngày Tỵ tương sinh mạnh mẽ cho bản mệnh Thổ của tuổi Sửu, giúp khơi thông hoàn toàn các bế tắc về dòng vốn bấy lâu nay. Thần Tài ưu ái dẫn lối giúp những người kinh doanh tự do liên tiếp chốt được những đơn hàng lớn với tỷ lệ sinh lời vượt mức kỳ vọng.

Dòng tiền luân chuyển vô cùng nhịp nhàng vào túi từ cả công việc chính lẫn các nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bản mệnh. Có thể nói, con giáp tuổi Sửu sẽ tha hồ thong dong tận hưởng thành quả lao động của mình với một tâm thế an yên, tự tại và hầu bao luôn ở trạng thái viên mãn.

🐒 Con giáp tuổi Thân: Thủy Khí Trung Hòa, Lộc Khí Sinh Sôi

Dù Tỵ - Thân mang mối quan hệ vừa hợp vừa hình, nhưng trong ngày Quý Tỵ có dòng nước mát từ thiên can bổ trợ làm cầu nối trung hòa, người tuổi Thân sẽ là con giáp lập tức lội ngược dòng tài lộc mỹ mãn.

Sức nóng thiêu đốt của hỏa khí được làm dịu bớt, giúp bạn giữ được cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng khôn ngoan. Bản mệnh may mắn tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng mới cho các dự án dài hạn, mở ra cơ hội hợp tác sinh lời bền vững.

Nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái liên tục đổ về túi, giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia đình. Tóm lại, con giáp tuổi Thân đón nhận ngày mới với trạng thái viên mãn, tiền bạc luân chuyển nhịp nhàng thầm lặng và gia đạo ngập tràn tiếng cười an vui.

*Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí vẹn toàn trong ngày Quý Tỵ, 3 con giáp tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân vẫn cần lưu tâm đến sức mạnh cuồn cuộn, khó kiềm chế của nạp âm Trường Lưu Thủy. Do dòng nước sông lớn có xu hướng chảy xiết và dễ làm xói mòn mọi thứ, các bản mệnh cần đặc biệt tránh tâm lý chủ quan hoặc vội vàng khi đưa ra các quyết định chi tiêu lớn.

Sự đan xen với Thổ khí của tháng Mùi nhắc nhở các con giáp phải kiểm tra cẩn thận các hóa đơn, giấy tờ giao dịch để không xảy ra sai sót hay tranh chấp về mặt con số. Ngày này dòng năng lượng dịch chuyển rất mạnh dưới bề sâu, đòi hỏi bạn phải chú ý đi đứng cẩn thận và cân bằng thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe khi tuần làm việc khép lại. Hãy dùng sự điềm tĩnh làm mái chèo vững chắc, biến dòng chảy mạnh mẽ của con sông lớn thành bệ phóng giúp bạn gom giữ tài lộc một cách an toàn và bền vững nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.