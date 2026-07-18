Người phụ nữ 48 tuổi duy trì 4 nguyên tắc sống tối giản suốt nhiều năm, vừa tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng vừa thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn: Điều khó nhất không phải là bớt mua đồ

Có nhiều người cho rằng tuổi trung niên là thời điểm cuộc sống dần ổn định, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Thế nhưng với chị Trương, 48 tuổi, đây lại là giai đoạn bắt đầu một cuộc "dọn dẹp" toàn diện, không chỉ trong ngôi nhà mà còn trong cách tiêu tiền, sử dụng thời gian và tiếp nhận thông tin.

Nhờ kiên trì theo đuổi lối sống tối giản, chị cho biết mình đã tiết kiệm được khoảng 300.000 nhân dân tệ trong nhiều năm, tương đương hơn 1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Điều khiến nhiều người bất ngờ là chị không hề tăng thu nhập đột biến, cũng không áp dụng những phương pháp đầu tư phức tạp. Thay vào đó, mọi thay đổi đều bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ.

Không ít cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đã để lại bình luận hài hước: "Biết thì ai cũng biết, nhưng làm được mới khó", hay "Tôi không học nổi dù chỉ một điều".

Nguyên tắc đầu tiên: Giảm bớt những ham muốn không thật sự cần thiết

Theo chị Trương, phần lớn các khoản chi tiêu phát sinh đều bắt nguồn từ cảm xúc nhất thời.

Các trung tâm thương mại, mạng xã hội hay quảng cáo liên tục tạo ra cảm giác rằng chúng ta đang thiếu một món đồ nào đó để cuộc sống trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng thực tế, rất nhiều thứ chỉ là "muốn có" chứ không phải "cần có".

Chị bắt đầu tập thói quen phân biệt rõ hai khái niệm này trước mỗi lần thanh toán.

Nếu một món đồ không mua cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống, chị sẽ để nó vào danh sách chờ vài ngày. Sau khoảng thời gian đó, phần lớn mong muốn mua sắm đều tự biến mất.

Ngoài ra, chị còn áp dụng nguyên tắc "một món vào thì một món phải ra".

Nếu muốn mua một chiếc áo mới, chị sẽ xem trong tủ đã có món nào tương tự chưa. Nếu món cũ vẫn sử dụng tốt, chị sẽ không mua thêm.

Theo thời gian, số lượng đồ đạc trong nhà giảm đi đáng kể, trong khi chi tiêu cũng được kiểm soát tốt hơn.

Nguyên tắc thứ hai: Thu hẹp những mối quan hệ xã giao không cần thiết

Ở tuổi trung niên, nhiều người dành khá nhiều thời gian cho các buổi gặp gỡ, ăn uống hoặc những cuộc trò chuyện xã giao.

Chị Trương không phủ nhận giá trị của các mối quan hệ, nhưng cho rằng không phải cuộc gặp nào cũng thực sự mang lại ý nghĩa.

Thay vì tham gia đều đặn các buổi tụ tập chỉ vì ngại từ chối, chị lựa chọn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi hoặc học thêm kỹ năng mới.

Khoản tiền từng dành cho các cuộc hẹn ăn uống, quà cáp hay chi phí đi lại cũng được chuyển sang đọc sách, học tài chính cá nhân và chăm sóc sức khỏe.

Theo chị, khi bước vào tuổi trung niên, thời gian quý hơn tiền. Việc dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng giúp cuộc sống bình yên hơn rất nhiều.

Nguyên tắc thứ ba: Sống tiết kiệm nhưng không sống khổ

Một trong những hiểu lầm phổ biến về lối sống tối giản là phải cắt giảm mọi nhu cầu và chấp nhận cuộc sống thiếu thốn.

Chị Trương cho rằng điều này hoàn toàn không đúng.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với mặc quần áo cũ kỹ, ăn uống qua loa hay từ chối mọi trải nghiệm.

Điều chị hướng đến là chi tiền đúng giá trị.

Thay vì mua nhiều món đồ đắt tiền để chạy theo xu hướng, chị ưu tiên đầu tư cho sức khỏe, kiến thức và những trải nghiệm giúp bản thân phát triển lâu dài.

Theo chị, rất nhiều áp lực trong cuộc sống đến từ việc luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có.

Khi học cách hài lòng với những nhu cầu thiết yếu, con người sẽ bớt so sánh và cũng bớt căng thẳng hơn.

Đó cũng là lý do chị không còn cố sở hữu những phiên bản "cao cấp nhất" của mọi món đồ, mà chỉ chọn thứ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nguyên tắc thứ tư: Chủ động "lọc" thông tin mỗi ngày

Điều cuối cùng nhưng cũng tạo ra thay đổi lớn nhất, theo chị Trương, là kiểm soát lượng thông tin tiếp nhận.

Mỗi ngày, điện thoại liên tục gửi thông báo từ mạng xã hội, video ngắn và các nội dung giải trí.

Nếu không chủ động chọn lọc, con người rất dễ tiêu tốn hàng giờ đồng hồ vào những thông tin không mang lại giá trị.

Chị đã xóa bớt nhiều ứng dụng gây xao nhãng, hạn chế xem video ngắn và dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách.

Theo chị, một tâm trí ít bị "nhiễu" sẽ giúp con người bình tĩnh hơn khi đưa ra các quyết định, đặc biệt là quyết định tài chính.

Sống tối giản không phải để có ít hơn, mà để giữ lại điều quan trọng nhất

Câu chuyện của người phụ nữ 48 tuổi không đưa ra một công thức làm giàu thần kỳ. Bốn nguyên tắc chị theo đuổi cũng không quá mới mẻ.

Điều đáng chú ý nằm ở sự kiên trì.

Giảm bớt ham muốn mua sắm, cắt giảm các mối quan hệ tiêu tốn năng lượng, chi tiêu theo giá trị thay vì cảm xúc và chủ động chọn lọc thông tin đều là những thay đổi nhỏ. Nhưng khi được duy trì trong nhiều năm, chúng có thể tạo ra khác biệt lớn cả về tài chính lẫn chất lượng cuộc sống.

Bởi sau cùng, sống tối giản không phải là cố gắng sở hữu ít nhất có thể, mà là giữ lại những điều thực sự cần thiết để có nhiều thời gian, năng lượng và nguồn lực hơn cho những giá trị quan trọng nhất.