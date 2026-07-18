Cụ ông 86 tuổi mang khối sỏi bàng quang gần nửa kg

Bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) thông tin, các bác sĩ của khoa vừa phẫu thuật thành công lấy khối sỏi bàng quang nặng gần nửa kg khỏi cơ thể một cụ ông 86 tuổi. Kích thước bất thường của viên sỏi khiến cả ê-kíp không khỏi kinh ngạc sau ca mổ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tiểu khó, tiểu ngập ngừng và tiểu buốt kéo dài. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy một khối sỏi khổng lồ gần như chiếm trọn bàng quang.

Khối sỏi gần như chiếm trọn bàng quang.

Ê-kip tiến hành phẫu thuật lấy ra một viên sỏi lớn cùng hai viên sỏi nhỏ, tổng trọng lượng lên tới 420g, tương đương gần nửa kg.

“Bước ra khỏi phòng mổ, nhìn viên sỏi khổng lồ đặt trên khay, cả ê-kíp đều vừa kinh ngạc vừa xót xa cho người bệnh. Thật khó hình dung cụ đã phải chịu đựng khối sỏi này trong cơ thể suốt nhiều năm”, bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ, sỏi bàng quang không thể phát triển đến kích thước này trong thời gian ngắn mà hình thành và lớn dần qua nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, người bệnh có thể đã nhiều lần bị tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng bụng dưới nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.

Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng bí tiểu hoàn toàn, cơ thể không còn chịu đựng nổi, cụ ông mới đồng ý để người thân đưa đến bệnh viện điều trị.

Các chuyên gia cảnh báo, sỏi đường tiết niệu, bao gồm sỏi thận và sỏi bàng quang, thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu.

Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn. Ngược lại, để sỏi phát triển quá lớn có thể dẫn đến nhiễm trùng, bí tiểu, suy giảm chức năng thận và buộc phải phẫu thuật với nhiều nguy cơ, nhất là ở người cao tuổi.

Viên sỏi “khổng lồ” trong bàng quang cụ ông.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi có các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc tiểu ngắt quãng kéo dài.

Đối với người cao tuổi, con cháu cần quan tâm hơn đến những thay đổi về sức khỏe, bởi nhiều người có tâm lý giấu bệnh, cố chịu đựng vì sợ làm phiền hoặc tốn kém cho gia đình.