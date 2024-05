3 cường quốc công nghệ đua nhau ‘chốt đơn’ mặt hàng này của Việt Nam: Thu hơn 18 tỷ USD kể từ đầu năm, nước ta thành Á quân xuất khẩu của thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 4 đạt 3,9 tỷ USD, giảm 15,5% so với tháng 3/2024. Lũy kế 4 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 18,1 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng điện thoại và linh kiện được coi là kho báu tỷ đô mới nổi của Việt Nam khi đưa nước ta trở thành nhà xuất khẩu đứng thứ 2 của thế giới. Cụ thể, Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ vươn lên vị trí nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Hiện, điện thoại thông minh của Việt Nam chiếm 13% thị phần trên toàn cầu.

Nếu như trong năm 2023, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của điện thoại các loại và linh kiện với thị phần 31% và Mỹ là khách hàng lớn thứ 2 với thị phần 15% thì bước sang năm 2024 đã có sự thay đổi ngược lại.

Kết thúc tháng 4/2024, Mỹ là khách hàng lớn nhất của Việt Nam với trị giá xuất khẩu đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2 với hơn 3,4 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 1,1 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện chỉ đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu…Trong suốt giai đoạn 2011 đến 2021, nhóm hàng điện thoại và linh kiện liên tục đạt tốc độ tăng cao. Bình quân cả giai đoạn 2011-2021 tăng 34%.

Trong năm 2023, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đã thu về hơn 52,3 tỷ USD, giảm 9,7% so với năm 2022, đồng thời là mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao thứ 2 trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, chỉ sau máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Theo The Hindu, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar đề cập trong một bản báo cáo gần đây rằng Việt Nam đã thu hút nhiều nhà sản xuất nước ngoài và không ngừng gia tăng thị phần xuất khẩu trong những năm qua, vượt qua cả ông lớn Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Bộ Công Thương, đối với ngành điện tử trong đó có xuất khẩu điện thoại và linh kiện cần thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước, tận dụng tốt cơ hội do các Hiệp định FTAs mang lại; thực hiện hiệu quả phòng vệ thương mại và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới.

Đặc biệt, xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh các nước thành viên khác có tiềm năng của EU như: Hungary, Ba Lan, Cộng hoà Séc và Slovakia…Đồng thời mặt hàng này cũng cần tập trung và tạo bước đột phá mở rộng thị trường xuất khẩu mới, có tiềm năng tại các khu vực châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông và Ấn Độ…