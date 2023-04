3 dấu hiệu cảnh báo ung thư thường xuất hiện trong bữa ăn

Theo bác sĩ Deborah Lee tại Dr Fox Online Pharmacy, Anh, cho biết, một số dấu hiệu xuất hiện trong bữa ăn có thể tiết lộ một số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả ung thư. Do đó, chuyên gia Lee khuyến cáo nếu trong bữa ăn, cơ thể bạn xuất hiện 3 dấu hiệu sau đây, bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám bệnh kịp thời.

1. Chán ăn

Bác sĩ Lee cho biết: “Chán ăn là một trong những triệu chứng ung thư phổ biến, khoảng 50% bệnh nhân ung thư gặp phải tình trạng này. Bạn thường không cảm thấy đói trong các bữa ăn hoặc chỉ có thể ăn một lượng thức ăn vô cùng ít”.

“Chán ăn cũng có thể đi kèm với các triệu chứng khác chẳng hạn như sụt cân, đau bụng, buồn nôn và nôn. Đây là tình trạng đáng lo ngại và bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám”, bác sĩ Lee cho biết.

Chán ăn thường là dấu hiệu phổ biến và thường gặp nhất ở các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, tình trạng chán ăn cũng có thể do một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc do một số bệnh lý như trào ngược dạ dày, sỏi mật, bệnh lý về gan,... gây ra.

2. Khó nuốt

Khó nuốt là tình trạng cơ thể gặp khó khăn khi nuốt thức ăn hoặc đồ uống. Tình trạng này có thể khiến thức ăn mắc kẹt ở cổ họng, gây nghẹn và khiến bạn buồn nôn trong bữa ăn.

Bác sĩ Lee giải thích rằng tình trạng khó nuốt có thể là dấu hiệu cảnh báo các căn bệnh ung thư như ung thư thực quản, ung thư tuyến giáp, ung thư vòm họng, ung thư da. Tình trạng khó nuốt có thể tiến triển dần theo thời gian do khối u phát triển gây hẹp thực quản hoặc vòm họng.

Do đó, nếu cơ thể xuất hiện tình trạng khó nuốt kéo dài, không rõ nguyên nhân, bạn nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

3. No nhanh, đầy bụng

Cảm giác no nhanh hơn bình thường, đầy bụng sau một bữa ăn (dù chỉ ăn rất ít) cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Bác sĩ Lee cho biết: “Nếu tình trạng này đi kèm với đau bụng, ợ nóng, đầy hơi có thể là dấu hiệu ‘cảnh báo đỏ’ của ung thư tuyến tụy hoặc ung thư dạ dày".

Khi khối u phát triển ở các cơ quan chịu trách nhiệm tiêu hóa, chẳng hạn như dạ dày, ruột hoặc tuyến tụy, nó có thể khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn bình thường. Ví dụ, khi bệnh ung thư dạ dày trở nên tồi tệ hơn, người ta thường cảm thấy no hơn bình thường.





Bác sĩ Lee khuyến cáo, nếu mọi người gặp bất kỳ dấu hiệu nào trong ba dấu hiệu kể trên hãy đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Thăm khám sớm giúp người bệnh phát hiện sớm ung thư, giúp tăng hiệu quả điều trị khỏi bệnh.