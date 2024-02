3 doanh nghiệp liên quan đến dự án đắc địa hàng đầu Tp.HCM thua lỗ gần 9.500 tỷ đồng

CTCP Phát triển Bất động sản Nhật Quang (BĐS Nhật Quang) vừa có công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 với mức lỗ "khủng" lên tới 5.573 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm 267 tỷ đồng. Lỗ nặng khiến doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu gần 3.959 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2022).

Dư nợ trái phiếu Công ty hiện vào mức 2.150 tỷ đồng. Tài sản thế chấp của lô trái phiếu này là các tài sản phát sinh từ hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon.

Liên quan lô trái phiếu này, ngày 23/1/2024 vừa qua BĐS Nhật Quang cũng có công bố về việc chậm thanh toán tiền gốc do tổ chức phát hành chưa thu xếp được đủ nguồn tài chính.

Tương tự BĐS Nhật Quang, Smart Dragon cũng lỗ lớn 3.749 tỷ đồng trong năm 2022. Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu Công ty này tính đến ngày 31/12/2022 âm 2.516 tỷ đồng. Hiện, Smart Dragon đang có dư nợ trái phiếu 1.900 tỷ đồng.

Được biết, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 1.900 tỷ này các tài sản của Smart Dragon phát sinh từ các hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon; các tài sản liên quan đến một phần của dự án Spirit of Saigon và các tài sản bổ sung/thay thế khác thuộc sở hữu của Smart Dragon.

Một chủ đầu tư khác của dự án “đất vàng” này là Saigon Glory cũng cùng cảnh ngộ “thua lỗ”. Năm 2022, Saigon Glory báo lỗ 152 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu 10.000 tỷ đồng – cao gấp 1,5 lần vôn chủ.

Mới đây, Saigon Glory vừa thông báo đạt được thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn 10 lô trái phiếu tổng trị giá 10.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận ngày 5/2, 10 lô trái phiếu - có mã từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10, giá trị mỗi lô là 1.000 tỷ đồng - sẽ được kéo dài thời gian đáo hạn từ 1-2 năm.

Trong thời gian gia hạn, Saigon Glory sẽ mua lại gốc trái phiếu của mỗi lô ngay khi có thể nhưng sẽ không muộn hơn tiến độ được đề ra định kỳ với tỷ lệ thanh toán tăng dần mỗi kỳ. Đối với SGL-2020.01 - SGL-2020.05 , việc mua lại gốc sẽ chia thành 6 kỳ, còn 5 lô còn lại sẽ được chia thành 7 kỳ. Ngoài ra, cả 10 lô trái phiếu đều sẽ áp dụng mức lãi suất 8%/năm. Kỳ tính lãi cũng được điều chỉnh thay vì mỗi 3 tháng như trước thời gian gia hạn thì được đổi thành sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu gia hạn.

Dự án The Spirit of Saigon tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Sài Gòn với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính. Dự án này được xây dựng có diện tích hơn 8.500m2, gồm 2 tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, phần đế cao 7 tầng và tầng hầm nối liên với nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.