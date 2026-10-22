3 giờ sau cánh cửa khóa kín: Ông Putin "tò mò" về điều Mỹ mang tới - Nga bất ngờ chốt bước đi mới về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg hôm thứ Tư 21/10, trong bối cảnh Washington thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Mỹ - Nga.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Moscow và Washington đạt được thỏa thuận về nguồn cung dầu diesel, đồng thời căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gia tăng.

Cuộc hội đàm 3 giờ với đặc phái viên Mỹ

Hãng tin RT cho biết, cuộc đàm phán bắt đầu tại Cung điện Constantine, cách trung tâm St. Petersburg khoảng 20 km về phía tây nam, với sự tham dự của trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và đặc phái viên đầu tư Nga Kirill Dmitriev.

Ông Witkoff đến St. Petersburg từ Oslo, Na Uy, nơi ông đã gặp ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Na Uy và Phần Lan hôm thứ Ba 20/10. Các quan chức châu Âu và NATO cũng tham gia những cuộc thảo luận tại đây.

Jared Kushner, con rể ông Trump, người tham gia các cuộc đàm phán ở Oslo từ xa, tiếp tục góp mặt trong cuộc trao đổi tại Nga qua liên kết video.

Mở đầu cuộc gặp, ông Putin cảm ơn ông Trump vì những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời đề nghị ông Witkoff báo cáo kết quả các cuộc thảo luận ở Oslo.

Theo CNN, tại bàn ăn, nhà lãnh đạo Nga nói với đặc phái viên Mỹ rằng ông "tò mò" về kết quả các cuộc họp ở Na Uy ngày hôm trước. Tại đó, các quan chức Mỹ, châu Âu và NATO đã cùng ông Zelensky thảo luận về những đề xuất hòa bình tiềm năng mới, trong đó có các ưu đãi kinh tế dành cho Moscow.

Ông Witkoff bắt tay với ông Putin tại St. Petersburg, Nga hôm 21/10. Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp, một trợ lý cấp cao của Điện Kremlin xác nhận ông Witkoff đã báo cáo với ông Putin về những cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, phía Nga nhanh chóng bày tỏ sự hoài nghi về giá trị thực tế của các đề xuất.

"Thực tế, những cuộc thảo luận này chứa đựng rất ít giá trị thực sự trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", vị trợ lý Điện Kremlin nhận định.

Ở chiều ngược lại, ông Putin đưa ra đánh giá của Nga về tình hình chiến trường, khẳng định các lực lượng nước này đang nắm giữ thế chủ động chiến lược và tiếp tục tiến công dọc theo tiền tuyến.

Không chỉ tập trung vào Ukraine, cuộc hội đàm kéo dài ba giờ còn đề cập đến triển vọng hợp tác kinh tế Nga - Mỹ.

Ông Putin cho biết thỏa thuận gần đây giữa hai nước về nguồn cung dầu diesel đã góp phần khiến giá mặt hàng này trên thị trường toàn cầu giảm 5-6%. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow đang chuẩn bị một số chuyến hàng dầu diesel đến Mỹ, trong đó chuyến đầu tiên, chở 40.000 tấn, dự kiến khởi hành trong vòng hai đến ba ngày.

Ông cũng đề cập khả năng tăng xuất khẩu phân bón sang Mỹ nhằm hỗ trợ nông dân nước này. Bên cạnh đó, hai bên thảo luận về các dự án trung tâm dữ liệu, năng lượng và những lĩnh vực hợp tác khác.

"Chúng tôi cũng đang thảo luận về các dự án khác nhau như trung tâm dữ liệu, các dự án về năng lượng và hợp tác năng lượng", ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga và là một đầu mối quan trọng của Điện Kremlin trong quan hệ với chính quyền Trump, cho biết sau cuộc hội đàm.

Nga đồng ý nối lại đàm phán ba bên về Ukraine

Theo thông tin từ Điện Kremlin, các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine có thể được nối lại ngay trong tháng tới, ở cấp độ kỹ thuật.

Abu Dhabi được đề cập là địa điểm tiềm năng, với nội dung tập trung vào các vấn đề bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào hoặc sau ngày 10/11. Đây sẽ là bước tiếp theo trong nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm.

Dù vậy, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại. Nga và Ukraine tiếp tục cách xa nhau về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, trong khi ông Trump gia tăng sức ép buộc Kiev chấp nhận một giải pháp.

Hôm thứ Ba 20/10, Tổng thống Mỹ tuyên bố đã đến lúc Ukraine phải chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt với "một điều rất tồi tệ". Phát biểu này cho thấy sức ép từ Washington đối với Kiev vẫn rất lớn, ngay cả khi các bên tiếp tục tìm kiếm một khuôn khổ đàm phán.

Cuộc gặp tại St. Petersburg cũng cho thấy Moscow muốn mở rộng nghị trình đối thoại với Washington vượt ra ngoài vấn đề Ukraine.

Ngoài đề nghị hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Iran, ông Putin còn đề cập khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới.

Theo Điện Kremlin, Bắc Kinh đang chuẩn bị cho cuộc gặp mà phía Nga mô tả là sự kiện đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử. Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa cho thấy một thỏa thuận cụ thể về thời gian và chương trình nghị sự của cuộc gặp.