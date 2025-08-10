Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 hóa chất cực độc trong nhựa: "Đốt" 1.500 tỷ USD/năm; "ẩn nấp" trong món đồ bạn hay dùng cho con

10-08-2025 - 10:08 AM | Sống

Nhựa nhẹ nhưng cái giá cho sức khỏe lại rất nặng nề.

Nhựa thường được coi là vật liệu rẻ tiền, nhưng nó thực sự đắt đỏ nếu tính cả chi phí thiệt hại sức khỏe.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ mới 3 hóa chất trong nhựa đã gây ra thiệt hại kinh tế lên tổng 1.500 tỷ USD mỗi năm tại 38 quốc gia trên thế giới, Tập san y khoa Lancet (Anh) thông tin.

Mức này được tính toán dựa trên chi phí y tế và tổn thất năng suất do bệnh tật từ 3 hóa chất nhựa là bisphenol (BPA), chất chống cháy (PBDE) và chất hóa dẻo (DEHP) tại 38 quốc gia.

BPA có trong chai nước, hộp đựng thực phẩm, đồ dùng trẻ em...

PBDE có trong nệm, đồ nội thất bọc vải, thảm, rèm cửa...

DEHP có trong chai, đầu núm vú giả, đồ chơi trẻ em...

3 hóa chất cực độc trong nhựa:

Ảnh do AI tạo.

Nhựa chứa hàng nghìn hóa chất có thể gây ung thư, đột biến gen

Hơn 16.000 hóa chất được sử dụng trong nhựa, bao gồm chất độn, thuốc nhuộm, chất chống cháy và chất ổn định... Khoảng 4.200 hóa chất nhựa trong số đó được xem là "cực kỳ nguy hiểm". Chia nhỏ hơn, hàng trăm thậm chí hàng nghìn hóa chất trong số "cực kỳ nguy hiểm" đó là chất gây ung thư, đột biến gen, vô sinh.

Độc hại là thế nhưng nhu cầu sản xuất và dùng nhựa của con người vẫn cứ gia tăng. Sản lượng nhựa đã tăng hơn 200 lần kể từ năm 1950, dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 lần nữa lên hơn 1 tỷ tấn mỗi năm vào năm 2060.

3 hóa chất cực độc trong nhựa:

Nhựa gây ô nhiễm toàn Trái đất. Image Credit: Pixel B/Shutterstock.com

Sự gia tăng của nhựa dùng một lần, như chai đựng đồ uống và hộp đựng thức ăn nhanh, đã khiến hành tinh ô nhiễm nhựa tăng vọt: 8 tỷ tấn rác nhựa hiện đang gây ô nhiễm toàn bộ Trái đất. Từ đỉnh Everest đến rãnh đại dương sâu nhất đều có nhựa, vi nhựa.

Lancet cho biết nhiều hóa chất nhựa - từ khai thác nhiên liệu hóa thạch, đến sản xuất, sử dụng và thải bỏ - đều có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác hại liên quan đến nhựa, khi tiếp xúc với nhựa có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và thai chết lưu, dị tật bẩm sinh, suy giảm chức năng phổi, ung thư thời thơ ấu và các vấn đề về khả năng sinh sản sau này.

Rác thải nhựa thường phân hủy thành các hạt vi nhựa và hạt nhựa cỡ nano xâm nhập vào cơ thể con người qua nước, thực phẩm và hơi thở. Các hạt này đã được tìm thấy trong máu, não, sữa mẹ, nhau thai và tủy xương.

Sản xuất nhựa thải 2 tỷ tấn CO2/năm

Giáo sư Philip Landrigan, bác sĩ nhi khoa và nhà dịch tễ học tại Đại học Boston, Mỹ, đồng thời là tác giả chính của báo cáo mới đăng trên Lancet, cho biết: "Chúng ta biết rất rõ về phạm vi và mức độ nghiêm trọng của tác động đến sức khỏe và môi trường của ô nhiễm nhựa. Chúng đang gây ra những tổn thất kinh tế và sức khỏe to lớn cho xã hội".

Các quốc gia dầu mỏ và ngành công nghiệp nhựa đã lập luận rằng trọng tâm nên là tái chế nhựa, chứ không phải cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, không giống như giấy, thủy tinh, thép và nhôm, nhựa phức tạp về mặt hóa học, không thể dễ dàng tái chế.

Hơn 98% nhựa được làm từ dầu mỏ, khí đốt và than đá. Quy trình sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng này thúc đẩy cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách thải ra lượng khí thải tương đương 2 tỷ tấn CO2 mỗi năm - nhiều hơn lượng khí thải của Nga, quốc gia gây ô nhiễm lớn thứ tư thế giới.

Giáo sư Philip Landrigan lưu ý rằng sản xuất nhựa cũng gây ô nhiễm không khí, trong khi hơn một nửa lượng rác thải nhựa không được xử lý được đốt ngoài trời, làm gia tăng ô nhiễm không khí.

Bài viết của Giáo sư Philip Landrigan được đăng trước thềm Phần thứ hai của kỳ họp thứ năm của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC) - gọi tắt là INC-5.2 - đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 5 đến 14/8/2025. INC-5.2 hội tụ hơn 1.000 đại diện các quốc gia trên toàn thế giới.

Nguồn: The Guardian (Anh)

Nhai loại kẹo này 8 phút, bạn đã nuốt hàng nghìn hạt vi nhựa vào người: 5 nguồn ẩn chứa vi nhựa ít ai ngờ tới


Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè Nổi bật

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc Nổi bật

Sau tuổi 50, ai có đủ 10 phẩm chất này thì tài chính gần như chắc chắn ổn định

Sau tuổi 50, ai có đủ 10 phẩm chất này thì tài chính gần như chắc chắn ổn định

09:31 , 10/08/2025
9 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng

9 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng

09:18 , 10/08/2025
Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả cùng mắc một vấn đề sức khỏe đáng lo

Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả cùng mắc một vấn đề sức khỏe đáng lo

09:10 , 10/08/2025
Nhìn bức ảnh chụp trong khoang riêng tàu cao tốc, tôi hiểu vì sao sự nghèo khó hiếm khi chạm tới con cháu nhà giàu

Nhìn bức ảnh chụp trong khoang riêng tàu cao tốc, tôi hiểu vì sao sự nghèo khó hiếm khi chạm tới con cháu nhà giàu

08:55 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên