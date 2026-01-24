3 khu đất giá khởi điểm hơn 14.000 tỉ đồng ở Đồng Nai có vị trí thế nào?

Dự kiến vào ngày 11-2, các phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất sẽ do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện. Tổng giá khởi điểm của 3 lô đất là 14.448 tỉ đồng.

Một góc khu đất hơn 50 ha ven sông Đồng Nai sắp đưa ra đấu giá

Thứ nhất là khu đất khoảng 51,65 ha tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ), có vị trí đắc địa khi giáp Xa lộ Hà Nội, sông Đồng Nai. Diện tích lập quy hoạch là hơn 51,6 ha, trong đó diện tích đấu giá 21,4 ha (đất ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa). Phần không đấu giá gồm đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật. Mục đích của khu đất là phát triển dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Tổng vốn đầu tư dự kiến 23.052 tỉ đồng.

Khu đất số 2 rộng khoảng 102 ha tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch cũ). Trong đó, diện tích đấu giá 43,5 ha (đất ở nông thôn, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao). Phần không đấu giá chủ yếu đất giao thông và cây xanh công cộng.

Mục đích của khu đất là phát triển khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề, giáp các tuyến đường lớn như Trần Phú (Rừng Sác), Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong. Giá khởi điểm là hơn 5.013 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 9.226 tỉ đồng.

Khu đất số 3 rộng 8,4 ha tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu cũ). Trong đó, diện tích đấu giá 7,9 ha (đất công trình xử lý chất thải - DRA). Phần còn lại là đất giao thông không đấu giá.

Khu đất hơn 100 ha tại xã Phước An

Mục đích của khu đất là phát triển công trình xử lý chất thải, thời hạn thuê đất 50 năm (trả tiền một lần). Giá khởi điểm là 71,43 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 224 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai, các phiên đấu giá diễn ra cùng ngày 11-2, từ lúc 9 giờ theo hình thức trả giá lên, bỏ phiếu kín tối đa 5 vòng. Người tham gia cần đặt trước 20% giá khởi điểm và đáp ứng các điều kiện theo quy chế.

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong năm 2025, Đồng Nai tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất, tổng giá trúng hơn 11.200 tỉ đồng.



