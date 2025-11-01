Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 kiểu đàn ông dễ kiệt sức vì tiền

01-11-2025 - 15:46 PM | Sống

Không phải vì không có tiền, mà vì có những không biết làm sao.

1. Người luôn phải trông có vẻ ổn

Ở tuổi 30, nhiều đàn ông tiêu tiền để chứng minh mình “đang ở đúng chỗ”. Nhà chưa có thì phải cố mua, xe phải đổi cho xứng vị trí, ăn mặc cũng phải ra dáng người thành đạt. Vấn đề là, họ chi tiêu dựa trên hình ảnh muốn người khác thấy, không phải khả năng thực tế. Tiền làm ra không tạo ra tự do, mà biến thành áp lực phải duy trì một phiên bản “ổn định giả”.

2. Người ôm hết mọi nghĩa vụ

Đàn ông 30 thường gánh cùng lúc nhiều vai: con hiếu thảo, chồng có trách nhiệm, sếp tin cậy, bạn hào phóng. Họ ngại từ chối, ngại nói “không có”, ngại để ai thất vọng. Và rồi mỗi tháng, tiền rời tài khoản nhanh hơn cả lương về, chỉ vì họ thấy có lỗi khi giữ lại cho mình. Tài chính không kiệt vì thiếu thu nhập, mà vì không biết giới hạn đâu là đủ.

3 kiểu đàn ông dễ kiệt sức vì tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

3. Người không dám dừng lại

Có việc ổn, thu nhập khá, nhưng họ sợ mất tất cả nếu chậm lại một chút. Nghỉ phép là tội lỗi, đầu tư thì sợ rủi ro, đổi việc thì sợ tụt thu nhập. Sự lo âu khiến họ chạy mãi mà không biết mình đang đi đâu. Tích lũy được tiền nhưng không có thời gian, sức khỏe và niềm vui để tiêu nó.

Ở tuổi 30, đàn ông không chỉ mệt vì tiền, mà vì cách họ để tiền điều khiển mình. Càng cố “giữ hình ảnh ổn”, càng xa khỏi tự do thật sự. Một dấu hiệu bạn đang kiệt sức vì tiền là khi mọi lựa chọn đều bắt đầu bằng câu “liệu mình có đủ không?”. Nhưng tự do tài chính không đến từ việc có bao nhiêu, mà từ khả năng dám chọn, chọn giản lược, chọn ưu tiên, chọn sống theo khả năng của mình.

8 kiểu đàn ông mãi mãi lẹt đẹt: Đổ thời gian để lo những chuyện NGOÀI TẦM VỚI

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

